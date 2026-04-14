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Los memes de la eliminación del Barcelona ante el Atlético por la Champions: Cholo Simeone, Juan Musso y Lamine Yamal, los elegidos

La clasificación del conjunto madrileño a las semifinales provocó una ola de imágenes virales sobre el planteo defensivo del DT y las atajadas determinantes del arquero argentino

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El Atlético de Madrid de Diego Simeone selló su clasificación a las semifinales de la Champions League pese a caer por 2-1 ante el Barcelona en el estadio Riyadh Air Metropolitano. La victoria 2-0 lograda en la ida fue determinante para que el conjunto colchonero avanzara con un global de 3-2 y dejara fuera a la revelación del torneo, Lamine Yamal. Juan Musso fue la figura del partido con una intervención clave en los momentos más críticos del primer tiempo.

Las redes sociales se llenaron de memes sobre la táctica de Simeone, que apostó a un bloque bajo con hasta seis defensores tras el gol tempranero de Yamal. Los usuarios destacaron el sello del entrenador argentino, capaz de resistir bajo presión y avanzar en Europa con un planteo discutido pero efectivo. Bajo la conducción de Simeone, el Atlético ya eliminó tres veces al Barcelona en el torneo continental.

El partido arrancó con un golpe de escena: Lamine Yamal abrió el marcador para el visitante a los 4 minutos tras un error defensivo. Este tanto encendió la ilusión catalana y alimentó los debates sobre la juventud y el talento del delantero, aunque la eliminación volvió a colocar al Barcelona en el centro de las bromas digitales. Entre los memes, abundaron referencias a la “maldición” culé en Champions y a la dificultad de los blaugranas para sostener ventajas en cruces directos.

La reacción del Atlético llegó tras una asistencia de Marcos Llorente para Ademola Lookman, quien descontó y devolvió la tranquilidad al público local. El tanto fue celebrado en redes como un ejemplo de efectividad táctica y capacidad de reacción, dos rasgos atribuidos al “Cholismo”. La posesión favoreció al Barcelona con un 68% y pese a que el equipo catalán remató 16 veces al arco, la resistencia colchonera se impuso en el global.

El presente de Julián Álvarez también fue foco de comentarios irónicos y elogios. Figura excluyente en la ida con un golazo de tiro libre, el argentino volvió a destacarse en el trabajo ofensivo y la presión sobre la salida rival. Los memes giraron en torno a su adaptación al fútbol español y a la “argentinización” del Atlético, que incluyó a otros compatriotas como Nahuel Molina, Nicolás González y el propio Musso, todos titulares.

La actuación del arquero argentino se convirtió en tema de tendencia. Musso realizó al menos cuatro atajadas determinantes en la primera parte, evitando una goleada y respondiendo en los minutos finales ante los intentos de Lewandowski y Ferran Torres. Varios usuarios ironizaron con imágenes de murallas y escudos, en alusión al nivel mostrado por el guardameta.

El Barcelona de Hansi Flick quedó eliminado pese a la irrupción de Lamine Yamal, que marcó un gol y generó peligro durante todo el partido. Las publicaciones en redes sociales reflejaron la frustración de la afición culé y la dificultad del club para avanzar en Champions desde 2015. La expulsión de Eric García a diez minutos del final terminó de inclinar la serie y fue material para nuevas bromas.

El Atlético de Madrid enfrentará en semifinales al ganador de la llave entre Arsenal y Sporting de Lisboa. La última vez que el equipo rojiblanco alcanzó esta instancia fue en la temporada 2016/17. La expectativa en torno al equipo de Simeone crece, alimentada por el humor digital y las imágenes virales que acompañaron un nuevo capítulo europeo.

LOS MEJORES MEMES DE LA ELIMINACIÓN DEL BARCELONA ANTE EL ATLÉTICO DE MADRID:

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