Cuándo la diarrea o el estreñimiento dejan de ser normales: señales de alarma a tener en cuenta

El estrés afecta el sistema digestivo y puede causar síntomas como diarrea o estreñimiento debido a la conexión cerebro-intestino (Freepik)

Sentir estrés y cambios en las deposiciones es frecuente, incluso en personas sin enfermedades intestinales diagnosticadas. Tanto la diarrea como el estreñimiento pueden surgir por causas emocionales, debido a la conexión directa entre el cerebro y el sistema digestivo. Sin embargo, existen algunas manifestaciones que podrían anticipar la necesidad de la consulta con un experto.

Diversos estudios, como los publicados por la Clínica Mayo en Estados Unidos, detallan que el estrés activa el sistema nervioso simpático y modifica la función intestinal, lo que puede ocasionar episodios de diarrea o estreñimiento. Esta reacción se debe a la influencia de las hormonas del estrés, los cambios en la irrigación sanguínea y las alteraciones en la microbiota intestinal.

El cerebro y el tracto gastrointestinal están conectados por el eje cerebro-intestino, que permite una comunicación constante entre ambos sistemas. Esta interacción explica por qué las emociones pueden afectar rápidamente el ritmo y las sensaciones digestivas.

La conexión entre el cerebro y el tracto gastrointestinal se produce a través del eje cerebro-intestino, según investigaciones recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se activa la respuesta de lucha o huida, la sangre fluye hacia los músculos, disminuyendo el aporte al intestino. Este proceso altera las contracciones intestinales: las heces pueden avanzar más rápido y causar diarrea, o hacerlo más lento y generar estreñimiento. Además, el aumento del cortisol modifica las secreciones intestinales y el equilibrio de la microbiota, lo que repercute en los movimientos y la salud digestiva.

Según la Clínica Mayo, mantener hábitos saludables y técnicas de relajación ayuda a reducir estos síntomas y a mejorar la calidad de vida.

Cómo se manifiestan los síntomas intestinales relacionados con el estrés

Los síntomas más frecuentes derivados del estrés incluyen diarrea y estreñimiento. También pueden presentarse dolor abdominal, espasmos y sensación de hinchazón. En personas con sensibilidad intestinal, como quienes padecen síndrome del intestino irritable (SII), estos signos se intensifican durante episodios de tensión.

Hábitos poco saludables como dormir mal, excesos de cafeína y comidas desequilibradas agravan los síntomas digestivos relacionados con el estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

El SII puede alternar entre diarrea (SII-D) y estreñimiento (SII-C), y el estrés es un factor desencadenante de brotes en esta enfermedad. La hipersensibilidad visceral incrementa la percepción de molestias, haciendo que movimientos digestivos normales resulten dolorosos.

En casos de enfermedad inflamatoria intestinal (EII), como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, el estrés puede agravar los síntomas digestivos, según reportó la American Gastroenterological Association (AGA).

Ciertos estilos de vida incrementan la gravedad de los síntomas en situaciones de estrés. Dormir poco, consumir alimentos altos en grasas o recurrir a bebidas con cafeína y alcohol pueden favorecer episodios de diarrea o estreñimiento. Una dieta baja en nutrientes y saltarse comidas también agravan estos problemas.

La falta de sueño y el exceso de cafeína o alcohol suelen ser habituales en períodos de tensión. Estas conductas afectan la regularidad intestinal y aumentan el malestar, especialmente en personas con antecedentes de sensibilidad digestiva.

Estrategias efectivas para encontrar alivio

Caminar a diario, mantener horarios regulares de comidas y evitar cafeína y alcohol ayuda a disminuir síntomas digestivos relacionados con el estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas estrategias pueden reducir la frecuencia y la intensidad de estos síntomas. Incorporar caminatas cortas, establecer horarios regulares de comidas, priorizar la hidratación y limitar el consumo de cafeína y alcohol resultan útiles. En caso de diarrea, es fundamental hidratarse con líquidos claros y evitar alimentos ricos en grasas, fibra, lácteos y condimentos intensos.

Si predomina el estreñimiento, aumentar la actividad física y el consumo de fibra suele ser beneficioso. The Lancet Gastroenterology & Hepatology sostiene que algunos laxantes de venta libre pueden emplearse bajo orientación profesional. Se recomienda practicar la respiración diafragmática dos veces al día durante dos minutos: inhalar por la nariz en cuatro segundos y exhalar por la boca en seis, para facilitar la transición al estado de reposo y mejorar la digestión.

Técnicas como el escaneo corporal o la autohipnosis centrada en la relajación intestinal pueden aportar beneficios adicionales, rompiendo el ciclo de estrés y malestar digestivo. Buscar apoyo psicológico, incluso a corto plazo, favorece el aprendizaje de herramientas para gestionar respuestas emocionales ante el estrés.

Elaborar un plan de acción para el estrés contribuye al bienestar integral, sin requerir tratamientos prolongados. Trabajar con especialistas puede mejorar la salud general y el confort cotidiano.

Cuándo buscar ayuda profesional

Consultar a un médico es esencial cuando los síntomas digestivos persisten y no mejoran con cambios en el estilo de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si los episodios de diarrea o estreñimiento son frecuentes, se presentan fuera de contextos estresantes o aparecen junto a síntomas de alarma como dolor abdominal intenso, pérdida de peso inexplicada, sangre en las heces o despertares nocturnos por molestias digestivas, se debe consultar al médico.

Estos signos pueden indicar enfermedades más graves, como el cáncer colorrectal o la enfermedad inflamatoria intestinal, que requieren diagnóstico y tratamiento especializados, según mencionó el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos.

Cualquier persona con alteraciones persistentes en la función intestinal debe considerar la posibilidad de causas médicas subyacentes, más allá del componente emocional. El apoyo profesional adecuado permite reducir el impacto del estrés en la salud digestiva y recuperar la tranquilidad en la vida diaria.