5 claves para ejercitarse bajo el sol sin riesgos para la piel

El 86% de los casos de melanoma se relaciona directamente con la exposición solar durante la práctica deportiva al aire libre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento en la práctica de ejercicio al aire libre ha coincidido con un riesgo más elevado de cáncer de piel, una preocupación subrayada por especialistas en dermatología. Según el portal estadounidense Women’s Health, la exposición solar durante la actividad física sin la protección adecuada incrementa la probabilidad de desarrollar melanoma, la forma más letal de este tipo de cáncer.

De acuerdo con la Fundación del Cáncer de Piel, el 90 % de los cánceres de piel no melanoma y el 86 % de los melanomas están relacionados con la radiación ultravioleta. Un estudio publicado por el Journal of Cancer indicó que las personas que practican deporte al aire libre con frecuencia presentan mayor riesgo de melanoma, debido principalmente a la exposición solar prolongada.

Para reducir el riesgo de cáncer de piel durante la actividad física en exteriores, los especialistas recomiendan utilizar protector solar de amplio espectro con FPS 30 o superior en todas las áreas expuestas, emplear prendas con factor de protección ultravioleta (FPU) y programar el ejercicio antes de las 10:00 o después de las 14:00, cuando la radiación solar es menor.

También sugieren accesorios como gorras y gafas de sol y la reaplicación frecuente del protector, eligiendo fórmulas resistentes al sudor y al agua para mantener la eficacia durante todo el entrenamiento.

Claves principales para ejercitarse bajo el sol sin riesgos para la piel

El riesgo de cáncer de piel aumenta significativamente entre quienes ejercitan al aire libre sin una protección solar adecuada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Utilizar protector solar de amplio espectro (FPS 30 o superior), resistente al sudor y al agua, y reaplicarlo cada 40-80 minutos, especialmente tras sudar o nadar. Elegir prendas y accesorios con protección ultravioleta (FPU), como camisetas, gorras y gafas de sol, para cubrir las zonas más expuestas. Programar el ejercicio antes de las 10:00 o después de las 14:00, cuando la radiación solar es menor y el riesgo disminuye. Secar la piel con una toalla antes de reaplicar el protector solar en caso de sudoración excesiva, y optar por fórmulas en barra para facilitar la aplicación. Mantener hábitos constantes de prevención, considerando (como complemento) antioxidantes orales, aunque nunca en lugar del protector solar.

Datos sobre hábitos y exposición solar en deportistas

La popularidad de la actividad física al aire libre creció tras la pandemia. Según la Outdoor Foundation, citada por Women’s Health, más del 50 % de las mujeres dedica en promedio cinco horas semanales a ejercitarse en exteriores. Sin embargo, la protección solar es infrecuente: solo el 29 % de las mujeres adultas y el 12 % de los hombres aplican protector antes de pasar más de una hora bajo el sol. Este bajo porcentaje revela la necesidad de mejorar los hábitos preventivos para reducir la incidencia de cáncer de piel en la población deportista.

El riesgo de cáncer de piel aumenta significativamente entre quienes ejercitan al aire libre sin una protección solar adecuada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas consultados por Women’s Health insisten en la constancia y en la selección adecuada del producto protector. La doctora Elizabeth Hale, profesora clínica asociada de dermatología en la Universidad de Nueva York, recomienda emplear protector solar de amplio espectro y FPS 30 o superior en todas las zonas expuestas, priorizando fórmulas resistentes al sudor y al agua, que garanticen protección durante intervalos de 40 a 80 minutos.

El químico cosmético Yehiel Amouyal, por su parte, explicó que estos productos contienen ingredientes que mejoran la adherencia a la piel y forman una barrera protectora, incluso en condiciones de humedad o sudoración intensa. En tanto, el dermatólogo Anthony Rossi, del Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering, advirtió que la protección puede disminuir durante deportes acuáticos o en jornadas ventosas, por lo que es fundamental reaplicar el producto después de cualquier contacto con agua o sudor excesivo.

Las pruebas exigidas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos certifican que la resistencia al sudor y al agua se valida en laboratorio. Sin embargo, Rossi aclara que durante el ejercicio intenso, la exposición real puede reducir la duración efectiva de la protección solar.

Consejos prácticos para ejercitarse al aire libre de forma segura

Ejercitarse antes de las 10:00 o después de las 14:00 reduce el impacto de la radiación ultravioleta sobre la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

El horario de entrenamiento resulta determinante. La doctora Hale recomienda ejercitarse temprano o después de las 14:00, cuando el índice de radiación ultravioleta es inferior y los rayos solares tienen menor impacto. El empleo de prendas con FPU, junto con gorras y gafas de sol, proporciona una protección adicional que no se logra únicamente con cremas solares.

Algunos expertos, incluida Hale, sugieren considerar antioxidantes orales antes de exposiciones prolongadas al sol, aunque recalcan que estos suplementos nunca sustituyen al protector solar. La reaplicación periódica de la crema es esencial, especialmente en entrenamientos prolongados, natación, carreras bajo el sol o ambientes ventosos, donde la piel puede perder parte de su defensa frente a los rayos UV.

Rossi aconseja secar la piel con una toalla antes de reaplicar el producto en caso de sudoración excesiva. Para quienes practican deporte, los protectores en barra facilitan la aplicación y el transporte del producto.

En conjunto, adoptar estas medidas permite disfrutar del ejercicio al aire libre sin descuidar la salud de la piel. Elegir horarios adecuados, utilizar indumentaria protectora y aplicar correctamente el protector solar contribuye a reducir los riesgos asociados a la radiación ultravioleta. Con una planificación simple y hábitos de protección constantes, es posible mantener una rutina deportiva segura incluso durante los días de mayor exposición solar.