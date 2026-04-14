Mario Lugones: “Hoy PAMI está pagando, la plata llegó”

El ministro de Salud participó en un panel moderado por Daniela Blanco, directora Editorial de Infobae

En AmCham Summit 2026, la cumbre que organiza la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, la salud ocupa un lugar central.

Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación, participó en el panel “Innovación y desafíos en el sector de salud”, moderado por Daniela Blanco, directora editorial de Infobae.

Allí señaló que “hoy PAMI está pagando, la plata llegó”. Y sumó: “La obra social más grande de la Argentina tiene un millón de personas, más o menos, de más de ochenta años, sobre los cinco millones de personas que hay en total. Tiene casi seis mil personas más de cien años”.

Durante su intervención, Lugones remarcó la importancia del reciente acuerdo bilateral entre Argentina y Estados Unidos: “Como dije cuando estuve en Nueva York hace unos días, es una oportunidad muy importante para el sector salud este acuerdo que hicimos con Estados Unidos, en donde creemos que el sector salud es un sector que puede potenciar y ser generador de mucho trabajo”.

El acuerdo bilateral entre Argentina y Estados Unidos busca potenciar el sector salud, generando nuevas oportunidades de trabajo e inversión, según el ministro de Salud, Mario Lugones (Jaime Olivos)

El acuerdo, según explicó el ministro, apunta a facilitar inversiones y desarrollo tecnológico en la industria farmacéutica argentina, tanto nacional como internacional. “Hay posibilidad de hacer inversiones, estamos buscando eso. Tuve reuniones ayer con un grupo de laboratorios internacionales, para ponernos de acuerdo en algunos temas que no estábamos muy de acuerdo, pero la verdad que fue una reunión excelente, por lo menos para mí”.

El ministro subrayó que esta nueva etapa busca “que puedan venir, que se pueda desarrollar la industria, que puedan hacer generación de tecnología acá, innovaciones y poder patentarlas”. Esto se refiere, además, a la reciente modernización del sistema de patentes farmacéuticas, que eliminó restricciones que, según las autoridades, frenaban el desarrollo y la llegada de nuevos tratamientos.

En este contexto, la visión de Lugones no excluye a los actores locales. Al respecto, detalló que “es una llave a la innovación, a la competencia. Son armas que le estamos dando a la industria para que pueda competir, para que se desarrolle mejor, para que lleguen inversiones y puedan trabajar”.

Mario Lugones destacó en AmCham Summit 2026 la importancia de la modernización del sistema de patentes farmacéuticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descentralización y el rol de las provincias en la salud

Uno de los ejes centrales de la gestión de Lugones es la descentralización. El ministro expuso: “Vine a hacer algo disruptivo: cumplir con la Constitución. La Constitución es muy clara y cuando se hizo el país se le dieron a Nación alguna serie de tareas y otras se las quedaron las provincias. Salud se las quedaron las provincias”.

En esa línea, remarcó que el Ministerio de Salud busca cumplir la carta magna: “Los usos y costumbres que vienen desde hace muchos años en nuestro país hicieron que el Ministerio de Salud fuera creciendo y se convirtió en algo muy grande y muy poderoso que resolvía sobre todo el país, desde comprar un medicamento hasta hacer un hospital, porque había que tocar el timbre y ahí se conseguía todo. Bueno, eso con este gobierno no, cada uno se tiene que hacer responsable de lo que tiene y las provincias son responsables realmente de la salud”.

Las innovaciones y la posibilidad de patentarlas en el país forman parte de la nueva etapa impulsada para el desarrollo de la industria de la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

La descentralización implica que cada jurisdicción adapte las políticas sanitarias a sus necesidades. “No es lo mismo las necesidades de la provincia de Jujuy en salud, que la de Tierra del Fuego. Son dos realidades distintas. ¿Cómo vamos a pretender nosotros manejar todo desde acá?”, sostuvo Lugones. Además, destacó que el ministerio lanzará “distintos planes que algunos largaron, otros vienen para el mes de mayo, pero es para ayudar a las provincias a que después ellos tomen la iniciativa”.

Respecto de la articulación con el sector privado, el ministro explicó: “Hay provincias que están trabajando mucho más cerca del sector, junto con el sector privado, y otras no”. El objetivo es ampliar el acceso a la salud al empedrar a los gobiernos locales y promover la cooperación público-privada.

La gestión también apunta a optimizar el uso de los recursos. “Los recursos existen, están, tienen que ir al personal de salud y, por supuesto, a la atención de los beneficiarios, que son realmente el eje del cual el ministerio existe”, enfatizó el funcionario.

El panel fue moderado por Daniela Blanco, directora editorial de Infobae

El funcionario precisó, además: “Estamos refuncionalizando a la ANMAT”. Agregó que se avanza en la firma de un convenio con la industria para atraer inversiones en ensayos clínicos y que, como parte de este proceso, la ANMAT tendrá “mucha más presencia en lo que es investigación clínica”.

En cuanto a la producción de medicamentos, Lugones resaltó la colaboración con la OPS (Organización Panamericana de la Salud): “Nos juntamos con la OPS para que a través del fondo rotatorio, y con los CEO de laboratorios nacionales, la OPS pueda ofrecer a los países de América Latina los medicamentos que se fabriquen acá”.

El ministro también se refirió al impulso de los biosimilares, medicamentos biológicos que se desarrollan para ser versiones muy similares a productos ya existentes, pero a menor costo. “Nosotros cuando llegamos, modificamos la resolución de biosimilares y están apareciendo biosimilares. Lo que pretendemos es que la industria nacional que tiene biosimilares pueda venderlo, salir al mercado. Están saliendo”, afirmó.

El ministro Lugones resaltó la colaboración con la OPS para que medicamentos argentinos lleguen a otros países de América Latina

Lugones enfatizó la importancia de atender las enfermedades crónicas y trabajar en prevención desde la infancia: “Tenemos que modificar el hábito alimentario de los chicos para que esas enfermedades que se llaman crónicas no transmisibles no se desarrollen tanto”.

Para lograr esto, detalló que están trabajando con la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) “porque necesitamos que los chicos no lleguen a la edad que tenemos todos nosotros con una incidencia importante de enfermedades vasculares, cardiovasculares o cerebrovasculares”.

Sobre la integración de organismos y programas para personas con discapacidad, aclaró: “No existe más (ANDIS). Es una secretaría dentro del ministerio. A nosotros nos toca trabajar con la gente más vulnerable, que son la gente discapacitada o los jubilados, y atrás de eso, se usa eso, así como el año pasado utilizaban a otro sector de la salud para sacar ventajas que no debe que sacar. Estamos haciendo firmar convenios vencidos del año 2009”.

Fotos: Jaime Olivos