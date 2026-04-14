Salud

“La complejidad del diagnóstico es uno de los obstáculos principales de la endometriosis”, advierte una especialista

La doctora Elizabeth Boham, del UltraWellness Center, explica en el pódcast The Dr. Hyman Show que la inflamación persistente es una de las características centrales de la enfermedad y aboga por estrategias terapéuticas integrales y personalizadas

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The Dr. Hyman Show
La medicina funcional promueve cambios en alimentación, entorno y autocuidado para transformar la salud femenina y combatir la endometriosis (YouTube: Mark Hyman, MD)

La visión integral de la medicina funcional sostiene que para transformar la salud femenina se requieren cambios en el entorno, la alimentación y el cuidado personal.

En el podcast The Dr. Hyman Show, el médico especialista en medicina funcional Mark Hyman y la doctora Elizabeth Boham, experta en salud femenina del UltraWellness Center —institución especializada en medicina funcional en Massachusetts— analizaron la endometriosis. Ambos señalaron que este enfoque puede cambiar el diagnóstico, tratamiento y la calidad de vida de millones de mujeres.

Para la medicina funcional, la endometriosis es un trastorno inflamatorio, inmunológico y hormonal. Este enfoque indica que el sistema inmunológico, el metabolismo de los estrógenos, la salud intestinal y la exposición a toxinas ambientales son factores clave en el desarrollo de la patología.

Asimismo, la experta aboga por un abordaje personalizado, que combine tratamiento médico, ajustes nutricionales y cambios en el estilo de vida para mejorar los resultados a largo plazo.

The Dr. Hyman Show
La endometriosis se presenta como un trastorno inflamatorio, inmunológico y hormonal influido por el metabolismo de los estrógenos y la exposición a toxinas ambientales (YouTube: Mark Hyman, MD)

Qué es la endometriosis y cuáles son sus complicaciones

En la charla, Hyman destacó la prevalencia de la enfermedad y lo problemático que resulta su diagnóstico: “1 de cada 10 mujeres vive con esto, pero suele tardarse entre siete y diez años en obtener un diagnóstico”. Además, remarcó que el dolor menstrual incapacitante no es normal y criticó que el abordaje médico tradicional suele limitarse a anticonceptivos, analgésicos o cirugías.

Boham ilustró: “La endometriosis ocurre cuando células del endometrio, que deberían permanecer en el útero, migran hacia la cavidad pélvica y pueden adherirse a los ovarios, trompas de Falopio u otros órganos abdominales”.

Este proceso genera inflamación persistente, dolor y puede provocar dificultades para quedar embarazada, así como síntomas digestivos como hinchazón o alteraciones intestinales. Explicó que el tejido endometrial fuera del útero puede producir estrógeno en exceso, alimentando nuevas lesiones y agravando los síntomas.

La especialista advirtió que la enfermedad suele pasar inadvertida durante años, instaurando un ciclo inflamatorio. También especificó: “La complejidad del diagnóstico es uno de los obstáculos principales de la endometriosis”.

The Dr. Hyman Show
El microbioma intestinal y la enzima beta-glucuronidasa juegan un papel relevante en la reabsorción de estrógeno y la aparición de nuevas lesiones endometriósicas (YouTube: Mark Hyman, MD)

El rol del sistema inmunológico y del intestino en la endometriosis

Hyman preguntó por la influencia del sistema inmunológico, y Boham precisó: “Sabemos que hay una gran cantidad de inflamación a nivel local y sistémico. Por eso, en medicina funcional, evaluamos si existen problemas de disbiosis, alteraciones en el metabolismo de los estrógenos o permeabilidad intestinal”.

Boham explicó que existe interacción relevante entre el microbioma, el sistema inmunológico y el equilibrio hormonal: “Siempre empezamos por el intestino, porque muchas veces la inflamación y la desregulación inmunológica se originan allí”. Sostuvo que las mujeres con endometriosis pueden tener hasta dos o tres veces mayor riesgo de enfermedades inflamatorias intestinales, intolerancias alimentarias y trastornos ligados al gluten.

Durante el diálogo, Mark Hyman detalló el impacto de las enzimas bacterianas en el metabolismo hormonal; mencionó que ciertas bacterias del intestino producen beta-glucuronidasa, una enzima que permite que el estrógeno sea reabsorbido por el cuerpo en lugar de eliminarse, y esto puede incrementar la formación de lesiones. Ella subrayó la importancia de evaluar el microbioma y detectar la presencia de estas enzimas, lo que ayuda a personalizar los abordajes terapéuticos.

Endometriosis
La medicina funcional recomienda una dieta antiinflamatoria rica en fitoestrógenos y vegetales crucíferos para regular la salud hormonal en mujeres con endometriosis (freepik)

Tratamientos desde la medicina funcional y ajustes de estilo de vida

Al referirse a formas de intervención, describió la estrategia de las “5 R". Detalló: “El primer paso es eliminar los alimentos inflamatorios y tratar la disbiosis. Luego, reemplazamos nutrientes, reinoculamos con probióticos, reparamos la barrera intestinal y reequilibramos el sistema mente-cuerpo”. Enfatizó la utilidad de una dieta antiinflamatoria rica en fitoestrógenos —como los presentes en la linaza y la soja— para la regulación hormonal y el fortalecimiento del microbioma.

En cuanto a los tóxicos ambientales, Boham alertó sobre los xenoestrógenos presentes en plásticos, pesticidas y cosméticos. Aconsejó disminuir su exposición y apuntaló el rol de los vegetales crucíferos, como el brócoli, en promover el metabolismo del estrógeno en el hígado y reforzar la detoxificación.

Aclaró que la exposición a estas sustancias puede impactar la salud hormonal incluso por contactos tempranos, ya que ciertos agentes pueden incorporarse en el organismo durante etapas sensibles del desarrollo y afectar la programación endocrina de forma persistente, según estudios de endocrinología ambiental.

Boham además señaló la importancia de la fibra, el ejercicio, la sudoración y la hidratación adecuada para la eliminación de tóxicos. Recomienda suplementar con sulforafano y vitaminas del grupo B cuando se detecta necesidad, subrayando el valor de personalizar el tratamiento.

Una mujer de mediana edad con cabello oscuro, vestida de gris, sentada en una camilla de examen, se sujeta el abdomen con una expresión de dolor.
La exposición a xenoestrógenos en plásticos, pesticidas y cosméticos puede impactar negativamente en el desarrollo y la programación endocrina de la mujer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cirugía, abordaje convencional y recurrencias

En el podcast, Hyman dijo: “Muchos ginecólogos se centran en suprimir los síntomas usando terapias hormonales o proponiendo una cirugía laparoscópica, pero pocas veces investigan el origen real del problema”. Boham admitió que la cirugía puede ser necesaria ante dolor severo o infertilidad, aunque advirtió que esta no resuelve la causa inflamatoria ni el desequilibrio inmunológico.

Boham explicó: “Si no se modifican los factores de fondo, la endometriosis tiende a regresar y muchas pacientes requieren intervenciones repetidas”. Hyman y Boham coincidieron en que solo al abordar los mecanismos de base es posible reducir las recurrencias y mejorar el pronóstico a largo plazo.

Prevención y recomendaciones para pacientes

Al finalizar, los especialistas compartieron recomendaciones preventivas. Boham sugirió priorizar la cocina casera, consumir alimentos frescos, restringir los ultraprocesados, incluir vegetales crucíferos y practicar técnicas de regulación del estrés como la respiración y la meditación. Indicó que el autocuidado y la calidad del sueño son tan importantes como la alimentación.

Hyman destacó la relevancia del equilibrio glucémico y la reducción de la resistencia a la insulina, pues el exceso de tejido adiposo eleva los estrógenos y potencia la inflamación. Reafirmaron la importancia de un correcto funcionamiento digestivo, la regularización hormonal y la actividad física como pilares en la prevención de recaídas y el mantenimiento de la salud de la mujer.

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