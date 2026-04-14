Sociedad

Murieron tres hinchas de Juventud Antoniana de Salta en un trágico accidente cuando regresaban de ver un partido

Otras dos personas resultaron heridas, pero evolucionan favorablemente. El choque ocurrió sobre la Ruta 34, en Santiago del Estero

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Murieron tres hinchas de Juventud Antoniana de Salta luego de ver un partido en un trágico accidente
Las víctimas fatales del accidente fueron identificadas como Darío Soto, Lucas López y Mauricio Meres, este último fallecido en el hospital

Tres hinchas de Juventud Antoniana murieron como consecuencia de un accidente vial en la Ruta Nacional 34, cerca de Antajé, Santiago del Estero, cuando regresaban a Salta luego del partido que el club disputó frente a Sarmiento de La Banda por la cuarta fecha del Torneo Federal A.

El hecho ocurrió la noche del domingo y tuvo como saldo la muerte de Darío Soto, Lucas López y, horas más tarde, de Mauricio Meres.

El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 735, en circunstancias que las autoridades buscan esclarecer. De acuerdo con un reporte de El Tribuno, el vehículo en el que viajaban los simpatizantes volcó luego de colisionar con un camión, lo que provocó que el automóvil diera varios tumbos sobre la ruta.

Peritos de la Policía y la Fiscalía de Santiago del Estero trabajan en la investigación para determinar las causas exactas del accidente. Las primeras versiones indican que el conductor habría perdido el control del rodado antes de impactar con el camión, aunque se analizan otros factores como el estado de la calzada y la dinámica previa al choque.

En el acto murieron Soto y López, mientras que otras tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas de urgencia a centros de salud cercanos. Meres permanecía internado en grave estado en el Hospital Regional de la capital santiagueña hasta que se confirmó su fallecimiento el lunes por la tarde, después de las 18.

El fiscal interviniente, Hugo Herrera, ordenó la realización de la autopsia sobre el cuerpo de Meres para avanzar con la investigación del siniestro. De acuerdo con la información recogida por El Tribuno, los otros dos ocupantes, identificados como Quipildor y Robles, evolucionan favorablemente. Quipildor continúa internado con fracturas en al menos dos costillas, pero se encuentra fuera de peligro, mientras que Robles presenta lesiones y permanece estable.

La despedida del mundo del fútbol

La noticia causó un profundo impacto entre hinchas, directivos y allegados de Juventud Antoniana, quienes permanecen atentos al estado de los sobrevivientes y al avance de la investigación judicial.

A través de sus redes sociales, emitieron un comunicado de despedida y condolencias tras confirmarse la muerte de Meres. “El Centro Juventud Antoniana lamenta con profundo dolor el Fallecimiento de Mauricio Meres, quien se encontraba gravemente internado tras el accidente vial ocurrido cuando regresaba a nuestra provincia, luego de acompañar al equipo en Santiago del Estero”, escribieron en el mensaje.

La comunidad de Juventud Antoniana expresó su dolor y condolencias por la pérdida de los hinchas a través de un comunicado oficial
La comunidad de Juventud Antoniana expresó su dolor y condolencias por la pérdida de los hinchas a través de un comunicado oficial

Su partida agrava aún más el dolor que atraviesa toda la familia antoniana en este momento tan difícil. Acompañamos con el corazón a su familia, seres queridos y allegados, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias y poniéndonos a total disposición para lo que necesiten. Hoy despedimos a tres hinchas que dejaron todo por estos colores. Que su pasión y amor por Juventud permanezcan por siempre en nuestra memoria. Que en paz descansen Antonianos”, cerraron.

La tragedia generó una ola de pesar en el ambiente futbolero salteño y un clima de duelo en el club, que perdió a tres de sus simpatizantes en este trágico accidente.

En este contexto, desde Gimnasia y Tiro manifestaron su pesar y enviaron mensajes de solidaridad tras la trágica noticia, antes de confirmarse la última muerte. “El Club de Gimnasia y Tiro lamenta profundamente el fallecimiento de los dos seguidores del Centro Juventud Antoniana. Ante esta dolorosa noticia, nuestra institución desea expresar su más sincera solidaridad y acompañamiento a sus familiares, allegados y a toda la comunidad de Juventud Antoniana en este momento de duelo. Acompañamos en el sentimiento a quienes atraviesan esta difícil pérdida”, escribieron en sus redes sociales.

Por otra parte, Central Norte de Salta también emitió un breve comunicado a través de sus redes sociales, antes de confirmarse el tercer fallecido: “Club Atlético Central Norte expresa su profundo pesar por el fallecimiento de dos hinchas de Juventud Antoniana, ocurrido en un accidente en ruta. Acompañamos a sus familias, amigos y a toda la institución en este difícil momento. Q.E.P.D.”.

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