Qué sucede en el cerebro durante la procrastinación: por qué la mente busca retrasar tareas importantes

La procrastinación implica postergar tareas importantes por dificultades en la regulación emocional y no por mala gestión del tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La procrastinación es una conducta que consiste en retrasar tareas importantes, incluso cuando se es consciente de que esta postergación puede traer consecuencias negativas. Aunque tradicionalmente se ha considerado un problema de gestión del tiempo, investigaciones actuales apuntan a que sus raíces están más ligadas a la regulación emocional. Según la Cleveland Clinic, puede convertirse en un hábito, sobre todo cuando la persona espera estar en el “estado de ánimo adecuado” para iniciar una actividad.

Diferentes factores pueden contribuir, desde el temor al fracaso y el perfeccionismo hasta la simple sensación de estar abrumado. Esta tendencia puede afectar a cualquier persona y, cuando se vuelve crónica, puede impactar en la salud mental y emocional. La clínica estadounidense advierte que el ciclo de postergación refuerza sentimientos de culpa y baja autoestima, creando un círculo difícil de romper.

Cómo el cerebro genera la procrastinación

La procrastinación es un fenómeno cotidiano que va mucho más allá de la simple vagancia o una deficiente gestión del tiempo. El origen reside en el funcionamiento interno del cerebro, donde la regulación emocional y los mecanismos de supervivencia evolucionados juegan un papel fundamental. Expertos citados por National Geographic coinciden en que el aplazamiento de tareas importantes suele ser una respuesta a cómo el cerebro procesa el estrés y las amenazas, y no una muestra de falta de disciplina.

Estudios científicos vinculan la procrastinación con la búsqueda de gratificación inmediata en el cerebro, priorizando placer a corto plazo sobre metas a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Charlie Heriot-Maitland y Tim Pychyl, psicólogos referenciados por la revista, explican que es una forma de autosabotaje que puede manifestarse de manera ocasional o persistente. Este patrón consiste en pensamientos y sentimientos que socavan los objetivos a largo plazo, y suele estar impulsado por factores emocionales y psicológicos más que por una ausencia de motivación. Por ejemplo, este hábito implica estar dispuesto a realizar una tarea, pero verse bloqueado por emociones como el miedo, la ansiedad o la preocupación por el resultado, en contraste con la pereza, que implica una verdadera falta de voluntad para esforzarse.

De acuerdo con el análisis de Annemieke Apergis-Schoute, profesora consultada por The Conversation, está relacionada principalmente con la regulación emocional y la inflexibilidad cognitiva. Las personas no aplazan sus tareas porque carezcan de técnicas de planificación, sino porque su cerebro busca evitar estados internos difíciles. Frases recurrentes entre quienes procrastinan, como “me siento abrumado” o “no sé por dónde empezar”, demuestran que el problema radica en la gestión de la incomodidad y la incertidumbre.

Diversas investigaciones científicas coinciden en que tiene raíces profundas en la regulación emocional. Un estudio publicado en Frontiers in Psychology vincula la dificultad para gestionar emociones con una mayor tendencia a postergar tareas. Las personas con problemas en la regulación emocional suelen procrastinar más, utilizando la postergación para aliviar el malestar inmediato. Esta respuesta puede convertirse en un círculo vicioso que afecta el bienestar y la productividad. Por eso, comprender el trasfondo emocional resulta clave para abordar la procrastinación de manera efectiva.

Qué ocurre en el cerebro durante la procrastinación

Cuando una persona procrastina, en su cerebro se libra un conflicto entre dos sistemas fundamentales: el sistema límbico, encargado de las emociones y el placer inmediato, y la corteza prefrontal, responsable de la planificación, el autocontrol y la toma de decisiones racionales. Esta interacción explica por qué, en momentos de estrés o ante tareas percibidas como amenazantes o abrumadoras, se tiende a buscar alivio inmediato en actividades gratificantes, postergando aquello que resulta incómodo.

El sistema límbico y la corteza prefrontal protagonizan el conflicto cerebral detrás de la procrastinación, afectando la toma de decisiones racionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los psicológos citados por National Geographic, el sistema límbico actúa como motor emocional. Cuando una tarea desencadena miedo, ansiedad o inseguridad, la amígdala se activa. Esta activación impulsa a la persona a evitar la incomodidad mediante acciones como navegar por redes sociales o ver videos, buscando una recompensa instantánea. El placer derivado de estas actividades se debe a la liberación de dopamina, un neurotransmisor que refuerza la preferencia por la gratificación inmediata y contribuye a consolidar el hábito de postergar tareas.

Mientras tanto, la corteza prefrontal intenta contrarrestar estos impulsos. Esta región cerebral es la encargada de priorizar los objetivos a largo plazo y controlar los impulsos. Sin embargo, bajo estrés, su actividad puede verse reducida, dificultando el autocontrol y la capacidad de iniciar tareas desafiantes.

El uso excesivo de redes sociales y otros estímulos digitales se asocia a la liberación de dopamina, fortaleciendo el ciclo de la procrastinación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciencia del “descuento temporal” también interviene. Un estudio publicado en 2022 en PMC-NIH observó a través de una resonancia magnética que ante la posibilidad de una recompensa inmediata, el sistema límbico muestra mayor actividad, mientras que la corteza prefrontal se activa cuando se consideran beneficios a largo plazo.

Este desequilibrio entre ambas regiones cerebrales favorece la tendencia a elegir gratificaciones inmediatas, aun cuando implique postergar tareas importantes. Así, el cerebro prioriza actividades placenteras de corto plazo frente a obligaciones que requieren mayor planificación.

El mecanismo de respuesta al estrés, conocido como lucha o huida, se activa incluso ante amenazas modernas como fechas límite o críticas. Esta reacción automática, diseñada evolutivamente para protegernos de peligros físicos, puede llevar a la postergación, la evasión o la autocrítica cuando se activa ante desafíos cotidianos no letales.

La procrastinación surge de un tira y afloja entre los circuitos emocionales del sistema límbico y el control ejecutivo de la corteza prefrontal, que intenta mantener el enfoque en los objetivos a largo plazo. La dopamina y la respuesta al estrés refuerzan este desequilibrio, haciendo que el cerebro priorice la gratificación instantánea sobre la acción productiva.

El hábito de procrastinar puede relacionarse con el miedo al fracaso, el perfeccionismo y el sentirse abrumado ante las obligaciones diarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo combatir la procrastinación

Superar esta costumbre no se basa únicamente en incrementar la disciplina, sino en modificar la forma en la que el cerebro gestiona la incomodidad y la recompensa. Los expertos citados argumentan que el cambio durarero requiere entrenar la flexibilidad cognitiva, la autocompasión y la capacidad para enfrentar emociones difíciles.

Uno de los aspectos que enfatizan los psicólogos es la utilidad de la atención plena. Tomar conciencia de las propias reacciones internas ante el miedo al fracaso o la tendencia a postergar ayuda a reconocer que no es necesario actuar impulsivamente ante cada emoción incómoda.

Entender estos patrones permite romper el ciclo automático de evitación y autoprotección. La autocompasión también surge como una estrategia respaldada: en vez de responder con autocrítica, recomiendan cultivar el autoperdón, lo que implica aceptar errores sin quedarse estancado en ellos.

El apoyo profesional, como la terapia cognitivo-conductual, es frecuentemente recomendado. Este abordaje ayuda a identificar y modificar los pensamientos y conductas que interfieren con el bienestar y los objetivos personales. Según Heriot-Maitland y Pychyl, abordar los miedos subyacentes y los traumas pasados es esencial para reconfigurar los patrones de autosabotaje.

La procrastinación prolongada contribuye a sentimientos de culpa, baja autoestima y afecta negativamente la salud mental y la productividad personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una investigación describe a la flexibilidad cognitiva como la capacidad del cerebro para adaptarse a cambios en el entorno, modificando expectativas y estrategias cuando las circunstancias lo requieren. Esta habilidad es esencial para el aprendizaje, ya que permite que el cerebro procese nueva información y ajuste su comportamiento.

Una investigación de 2023 lo compara con condiciones como el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), donde existe dificultad para abandonar una predicción inicial, sobre todo en situaciones de incertidumbre o cuando existe temor a cometer errores. “Cuando el cerebro no puede actualizarse, se fija una idea preconcebida”, destaca Apergis-Schoute, autora de la revisión. Ejercicios que incluyan cambiar la perspectiva, desarrollar tolerancia a la incomodidad emocional y asociar tareas difíciles con recompensas inmediatas surgen como respuestas positivas.