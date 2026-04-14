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Deportivo Riestra visitará a Gremio por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Los dirigidos por Guillermo Duró juegan fuera del país por primera vez en una competencia oficial, en un contexto de crisis deportiva y presión por los resultados

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Dos futbolistas en acción; el de la izquierda viste camiseta de Gremio (azul y negra) y celebra, mientras el de la derecha usa camiseta negra y gesticula
Riestra afrontará su primer duelo internacional ante Gremio por la Copa Sudamericana

Deportivo Riestra se prepara para disputar en Porto Alegre su primer partido internacional, con el desafío de revertir una racha de 11 encuentros sin victorias. El equipo dirigido por Guillermo Duró visitará a Gremio, en el marco de la segunda fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026, en un contexto cargado de urgencias deportivas y presión por los resultados.

El encuentro, que comenzará a las 19 en el Arena do Grêmio, será arbitrado por el boliviano Gery Vargas, con su compatriota Jorge Justiniano a cargo del VAR. La transmisión estará disponible a través de DSports.

La campaña de Deportivo Riestra en este año ha estado marcada por la falta de resultados positivos. Solo logró una victoria en los 15 partidos disputados entre la Liga Profesional y la Copa Argentina, con un balance que incluye cambios de entrenador y apenas tres goles convertidos en trece partidos de liga. Tras igualar sin goles ante Palestino de Chile en su debut internacional, el equipo se mantiene último en la Zona A del Torneo Apertura, acumulando apenas siete puntos. Esta situación ha generado preocupación dentro del club, que busca un cambio de rumbo en el certamen continental.

El rival de este martes, Gremio, tampoco atraviesa un buen momento. El conjunto brasileño, dirigido por Luís Castro, viene de perder contra Montevideo City Torque en su estreno en la Sudamericana y suma solo tres victorias en once partidos de liga. La seguidilla de lesiones y la falta de regularidad han complicado a un plantel que cuenta con jugadores de experiencia como Arthur Melo y Juan Nardoni. Pese a estos tropiezos, el equipo local parte como favorito debido a su historia y jerarquía individual.

El debut internacional de Deportivo Riestra ante Palestino marcó el inicio del tercer ciclo de Guillermo Duró como entrenador, en un contexto de necesidad por sumar puntos y cortar la sequía de triunfos. La oportunidad en Brasil aparece como una prueba exigente, pero también como una posibilidad de dar un golpe y cambiar la dinámica de una temporada complicada.

Probables formaciones:

Gremio: Weverton; Gustavo Martins, Viery, Pedro Gabriel; Juan Ignacio Nardoni, Arthur Melo, Erick Noriega; Cristian Pavón, Francis Amuzu, Tete y Carlos Vinicius. DT: Luís Ribeiro de Castro.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Watson, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Nicolás Sansotre, Rodrigo Gallo; Pablo Monje, Matías García, Antony Alonso; Jonathan Herrera y Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró.

Estadio: Arena do Grêmio.

Hora: 19:00.

Árbitro: Gery Vargas (Bolivia).

TV: DSports.

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