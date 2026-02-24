Tendencias

Siete recetas de cócteles clásicos para preparar y disfrutar en casa

Desde el mojito hasta el gin tonic, estas elecciones forman parte del repertorio más aclamado en el marco del Día Mundial del Bartender

Guardar
La coctelería cubana, italiana, mexicana
La coctelería cubana, italiana, mexicana y brasileña se une en una celebración internacional del arte de preparar bebidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día Mundial del Bartender invita a rendir homenaje a quienes dominan el arte de la coctelería.

En este contexto, un repaso por siete recetas de cócteles ideales para recrear en casa o disfrutar en bares de todo el mundo.

1. Mojito

Los cócteles emblemáticos, como el
Los cócteles emblemáticos, como el mojito y el negroni, reflejan la diversidad y la creatividad de los bartenders (Pixabay/David Ortega)

El mojito forma parte del repertorio clásico de la coctelería cubana. Su frescura y equilibrio entre lo dulce y lo ácido lo han posicionado como una de las bebidas más solicitadas en bares de todo el mundo.

Ingredientes:

  • 50 ml de ron blanco
  • 6 hojas de menta fresca
  • 2 cucharaditas de azúcar
  • 25 ml de jugo de lima
  • Agua con gas
  • Hielo

Paso a paso:

  1. Colocar la menta y el azúcar en un vaso robusto.
  2. Añadir el jugo de lima y machacar suavemente las hojas para extraer los aceites esenciales.
  3. Incorporar el ron y mezclar.
  4. Agregar hielo y completar con agua con gas.
  5. Remover antes de servir.

2. Negroni

La selección de siete recetas
La selección de siete recetas incluye opciones refrescantes, sofisticadas y tradicionales para todos los gustos (Freepik)

El negroni surgió en Italia a inicios del siglo XX. Su combinación precisa de ingredientes ofrece un balance entre amargor y dulzura que conquistó a generaciones de aficionados al buen beber.

Ingredientes:

  • 30 ml de ginebra
  • 30 ml de vermut rojo
  • 30 ml de bitter rojo.
  • Hielo
  • Rodaja de naranja

Paso a paso:

  1. Llenar un vaso bajo con hielo.
  2. Añadir la ginebra, el vermut y el bitter.
  3. Mezclar con cuchara de bar.
  4. Decorar con una rodaja de naranja.

3. Margarita

El homenaje a los bartenders
El homenaje a los bartenders resalta la pasión y la dedicación detrás de cada copa servida en bares de todo el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La margarita representa uno de los emblemas de la coctelería mexicana. Su mezcla de tequila, cítricos y licor de naranja crea un perfil refrescante, ideal para climas cálidos y eventos sociales.

Ingredientes:

  • 50 ml de tequila
  • 25 ml de licor de naranja (triple sec)
  • 25 ml de jugo de lima
  • Sal
  • Hielo

Paso a paso:

  1. Humedecer el borde de la copa y pasarlo por sal.
  2. Verter tequila, licor de naranja y jugo de lima con hielo en una coctelera.
  3. Agitar enérgicamente.
  4. Servir colando la mezcla en la copa preparada.

4. Old Fashioned

La combinación de ingredientes y
La combinación de ingredientes y técnicas ancestrales define el encanto de la coctelería moderna (Freepik)

El old fashioned remonta sus raíces a la coctelería estadounidense del siglo XIX. Considerado uno de los primeros cócteles modernos, mantiene su popularidad en bares clásicos y contemporáneos.

Ingredientes:

  • 45 ml de whisky
  • 1 terrón de azúcar
  • 2 gotas de angostura
  • Unas gotas de agua
  • Hielo
  • Cáscara de naranja

Paso a paso:

  1. Colocar el terrón de azúcar en un vaso bajo.
  2. Añadir la angostura y el agua, disolviendo el azúcar.
  3. Incorporar el whisky y mezclar.
  4. Agregar hielo y remover.
  5. Decorar con cáscara de naranja.

5. Caipirinha

Cada receta seleccionada representa una
Cada receta seleccionada representa una historia y una tradición dentro del universo de la coctelería (Freepik)

La caipirinha es el cóctel nacional de Brasil. Elaborada principalmente con cachaça, azúcar y lima, su sencillez esconde una explosión de sabores propios de la cultura sudamericana.

Ingredientes:

  • 50 ml de cachaça
  • 1 lima
  • 2 cucharaditas de azúcar
  • Hielo

Paso a paso:

  1. Cortar la lima en trozos y colocar en un vaso.
  2. Añadir el azúcar y machacar la lima para extraer el jugo.
  3. Incorporar hielo picado y la cachaça.
  4. Mezclar suavemente.

6. Cosmopolitan

La combinación de ingredientes y
La combinación de ingredientes y técnicas ancestrales define el encanto de la coctelería moderna (Freepik)

El cosmopolitan alcanzó notoriedad en la escena de bares de Nueva York, convirtiéndose en un símbolo de sofisticación urbana y modernidad.

Ingredientes:

  • 40 ml de vodka
  • 15 ml de licor de naranja.
  • 15 ml de jugo de lima
  • 30 ml de jugo de arándanos
  • Hielo

Paso a paso:

  1. Colocar todos los ingredientes en una coctelera con hielo.
  2. Agitar con energía.
  3. Colar y servir en una copa fría.

7. Gin Tonic

El gin tonic y el
El gin tonic y el cosmopolitan se mantienen como símbolos de la innovación y la versatilidad en la barra (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gin tonic se popularizó en la coctelería británica. Su sencillez y capacidad de adaptación a diferentes botánicos lo mantienen vigente como una opción versátil y refrescante.

Ingredientes:

  • 50 ml de ginebra
  • 100 ml de agua tónica
  • Hielo
  • Rodaja de limón

Paso a paso:

  1. Servir hielo en un vaso grande.
  2. Añadir la ginebra.
  3. Completar con tónica fría.
  4. Decorar a elección.

