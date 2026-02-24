Siete recetas de cócteles clásicos para preparar y disfrutar en casa

El Día Mundial del Bartender invita a rendir homenaje a quienes dominan el arte de la coctelería.
En este contexto, un repaso por siete recetas de cócteles ideales para recrear en casa o disfrutar en bares de todo el mundo.
1. Mojito
El mojito forma parte del repertorio clásico de la coctelería cubana. Su frescura y equilibrio entre lo dulce y lo ácido lo han posicionado como una de las bebidas más solicitadas en bares de todo el mundo.
Ingredientes:
- 50 ml de ron blanco
- 6 hojas de menta fresca
- 2 cucharaditas de azúcar
- 25 ml de jugo de lima
- Agua con gas
- Hielo
Paso a paso:
- Colocar la menta y el azúcar en un vaso robusto.
- Añadir el jugo de lima y machacar suavemente las hojas para extraer los aceites esenciales.
- Incorporar el ron y mezclar.
- Agregar hielo y completar con agua con gas.
- Remover antes de servir.
2. Negroni
El negroni surgió en Italia a inicios del siglo XX. Su combinación precisa de ingredientes ofrece un balance entre amargor y dulzura que conquistó a generaciones de aficionados al buen beber.
Ingredientes:
- 30 ml de ginebra
- 30 ml de vermut rojo
- 30 ml de bitter rojo.
- Hielo
- Rodaja de naranja
Paso a paso:
- Llenar un vaso bajo con hielo.
- Añadir la ginebra, el vermut y el bitter.
- Mezclar con cuchara de bar.
- Decorar con una rodaja de naranja.
3. Margarita
La margarita representa uno de los emblemas de la coctelería mexicana. Su mezcla de tequila, cítricos y licor de naranja crea un perfil refrescante, ideal para climas cálidos y eventos sociales.
Ingredientes:
- 50 ml de tequila
- 25 ml de licor de naranja (triple sec)
- 25 ml de jugo de lima
- Sal
- Hielo
Paso a paso:
- Humedecer el borde de la copa y pasarlo por sal.
- Verter tequila, licor de naranja y jugo de lima con hielo en una coctelera.
- Agitar enérgicamente.
- Servir colando la mezcla en la copa preparada.
4. Old Fashioned
El old fashioned remonta sus raíces a la coctelería estadounidense del siglo XIX. Considerado uno de los primeros cócteles modernos, mantiene su popularidad en bares clásicos y contemporáneos.
Ingredientes:
- 45 ml de whisky
- 1 terrón de azúcar
- 2 gotas de angostura
- Unas gotas de agua
- Hielo
- Cáscara de naranja
Paso a paso:
- Colocar el terrón de azúcar en un vaso bajo.
- Añadir la angostura y el agua, disolviendo el azúcar.
- Incorporar el whisky y mezclar.
- Agregar hielo y remover.
- Decorar con cáscara de naranja.
5. Caipirinha
La caipirinha es el cóctel nacional de Brasil. Elaborada principalmente con cachaça, azúcar y lima, su sencillez esconde una explosión de sabores propios de la cultura sudamericana.
Ingredientes:
- 50 ml de cachaça
- 1 lima
- 2 cucharaditas de azúcar
- Hielo
Paso a paso:
- Cortar la lima en trozos y colocar en un vaso.
- Añadir el azúcar y machacar la lima para extraer el jugo.
- Incorporar hielo picado y la cachaça.
- Mezclar suavemente.
6. Cosmopolitan
El cosmopolitan alcanzó notoriedad en la escena de bares de Nueva York, convirtiéndose en un símbolo de sofisticación urbana y modernidad.
Ingredientes:
- 40 ml de vodka
- 15 ml de licor de naranja.
- 15 ml de jugo de lima
- 30 ml de jugo de arándanos
- Hielo
Paso a paso:
- Colocar todos los ingredientes en una coctelera con hielo.
- Agitar con energía.
- Colar y servir en una copa fría.
7. Gin Tonic
El gin tonic se popularizó en la coctelería británica. Su sencillez y capacidad de adaptación a diferentes botánicos lo mantienen vigente como una opción versátil y refrescante.
Ingredientes:
- 50 ml de ginebra
- 100 ml de agua tónica
- Hielo
- Rodaja de limón
Paso a paso:
- Servir hielo en un vaso grande.
- Añadir la ginebra.
- Completar con tónica fría.
- Decorar a elección.