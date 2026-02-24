Siete recetas de cócteles clásicos para preparar y disfrutar en casa

La coctelería cubana, italiana, mexicana y brasileña se une en una celebración internacional del arte de preparar bebidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día Mundial del Bartender invita a rendir homenaje a quienes dominan el arte de la coctelería.

En este contexto, un repaso por siete recetas de cócteles ideales para recrear en casa o disfrutar en bares de todo el mundo.

1. Mojito

El mojito forma parte del repertorio clásico de la coctelería cubana. Su frescura y equilibrio entre lo dulce y lo ácido lo han posicionado como una de las bebidas más solicitadas en bares de todo el mundo.

Ingredientes:

50 ml de ron blanco

6 hojas de menta fresca

2 cucharaditas de azúcar

25 ml de jugo de lima

Agua con gas

Hielo

Paso a paso:

Colocar la menta y el azúcar en un vaso robusto. Añadir el jugo de lima y machacar suavemente las hojas para extraer los aceites esenciales. Incorporar el ron y mezclar. Agregar hielo y completar con agua con gas. Remover antes de servir.

2. Negroni

El negroni surgió en Italia a inicios del siglo XX. Su combinación precisa de ingredientes ofrece un balance entre amargor y dulzura que conquistó a generaciones de aficionados al buen beber.

Ingredientes:

30 ml de ginebra

30 ml de vermut rojo

30 ml de bitter rojo.

Hielo

Rodaja de naranja

Paso a paso:

Llenar un vaso bajo con hielo. Añadir la ginebra, el vermut y el bitter. Mezclar con cuchara de bar. Decorar con una rodaja de naranja.

3. Margarita

La margarita representa uno de los emblemas de la coctelería mexicana. Su mezcla de tequila, cítricos y licor de naranja crea un perfil refrescante, ideal para climas cálidos y eventos sociales.

Ingredientes:

50 ml de tequila

25 ml de licor de naranja (triple sec)

25 ml de jugo de lima

Sal

Hielo

Paso a paso:

Humedecer el borde de la copa y pasarlo por sal. Verter tequila, licor de naranja y jugo de lima con hielo en una coctelera. Agitar enérgicamente. Servir colando la mezcla en la copa preparada.

4. Old Fashioned

El old fashioned remonta sus raíces a la coctelería estadounidense del siglo XIX. Considerado uno de los primeros cócteles modernos, mantiene su popularidad en bares clásicos y contemporáneos.

Ingredientes:

45 ml de whisky

1 terrón de azúcar

2 gotas de angostura

Unas gotas de agua

Hielo

Cáscara de naranja

Paso a paso:

Colocar el terrón de azúcar en un vaso bajo. Añadir la angostura y el agua, disolviendo el azúcar. Incorporar el whisky y mezclar. Agregar hielo y remover. Decorar con cáscara de naranja.

5. Caipirinha

La caipirinha es el cóctel nacional de Brasil. Elaborada principalmente con cachaça, azúcar y lima, su sencillez esconde una explosión de sabores propios de la cultura sudamericana.

Ingredientes:

50 ml de cachaça

1 lima

2 cucharaditas de azúcar

Hielo

Paso a paso:

Cortar la lima en trozos y colocar en un vaso. Añadir el azúcar y machacar la lima para extraer el jugo. Incorporar hielo picado y la cachaça. Mezclar suavemente.

6. Cosmopolitan

El cosmopolitan alcanzó notoriedad en la escena de bares de Nueva York, convirtiéndose en un símbolo de sofisticación urbana y modernidad.

Ingredientes:

40 ml de vodka

15 ml de licor de naranja.

15 ml de jugo de lima

30 ml de jugo de arándanos

Hielo

Paso a paso:

Colocar todos los ingredientes en una coctelera con hielo. Agitar con energía. Colar y servir en una copa fría.

7. Gin Tonic

El gin tonic se popularizó en la coctelería británica. Su sencillez y capacidad de adaptación a diferentes botánicos lo mantienen vigente como una opción versátil y refrescante.

Ingredientes:

50 ml de ginebra

100 ml de agua tónica

Hielo

Rodaja de limón

Paso a paso:

Servir hielo en un vaso grande. Añadir la ginebra. Completar con tónica fría. Decorar a elección.