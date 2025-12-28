Los 10 cóctels de 2025 y cuáles serán furor este verano, según el bartender más influyente de Argentina

Seba García presentó su top 10 y destacó qué cóctels son ideales para el verano

En 2025, Argentina vive un renacimiento: barras versátiles, bares para todos los gustos, talento joven, cafés de especialidad, técnicas nuevas y un público que pide calidad sin perder la calidez. “Hoy educamos a los consumidores con pasión y estilo, y seguimos ofreciendo tendencias que nos representan. La coctelería argentina es una de las mejores del mundo: lo construimos entre todos, con profesionalismo, dedicación y una identidad cada vez más sólida“, dice Seba García, bartender y director creativo con más de dos décadas de trayectoria.

Garcia es referente de la coctelería argentina contemporánea y creador de conceptos que transformaron la escena local e internacional, incluyendo su presencia en Presidente Bar Miami.

Seba García es bartender y director creativo con más de dos décadas de trayectoria. Referente de la coctelería argentina contemporánea y creador de conceptos que transformaron la escena local e internacional, incluyendo su presencia en Presidente Bar Miami

“La coctelería siempre fue, para mí, una manera de interpretar el mundo. Hay tragos que acompañan etapas, que resumen viajes, que te recuerdan personas, que te cambian la noche o que simplemente te enseñan a encontrar equilibrio en un vaso”, apunta el experto quien, en exclusiva para Infobae, realizó una lista de diez cocteles que, por su historia, su popularidad y su carácter, forman parte de su vida diaria detrás y delante de la barra. Son también, varios de ellos, los que harán furor este verano.

Amore Milano

Fresco y con carácter, este trago es perfecto para atardeceres cálidos: su perfil amargo se suaviza con hielo y un toque de menta

"Amore Milano es, para mí, el último nuevo clásico argentino. Un cocktail que combina Campari, cítricos y un perfil de whisky que en su primera versión llevaba single malt, logrando un equilibrio moderno y profundamente porteño. Es de esos tragos que no necesitan presentación: se explican solos.Hoy, varias de las barras más importantes del mundo lo incluyen en sus menús con gran éxito, señal de que su estructura está tan bien construida que se adapta a cualquier paladar y estilo de coctelería, sin perder identidad ni elegancia", comienza enumerando a Infobae García.

Y suma: “Me encanta porque es un cocktail que se puede beber en cualquier momento del día. Tiene frescura, carácter y un amargor amable que acompaña siempre. Cuando un trago funciona así, es porque encontró su lugar en la cultura", dice.

¿Por qué funciona también en verano? “Aunque tiene carácter, es sorprendentemente fresco. Su equilibrio entre Campari, whisky y cítricos lo convierte en el trago ideal para atardeceres cálidos”, explica el experto. Y recomienda: “Mantené el hielo impecable. Un buen cubo y una copa fría elevan su perfil y lo vuelven más amable para el calor. Su garnish con Menta aporta una aromática frescura”.

Dónde tomar el mejor. "Me encanta beber un Amore Milano en Nobel Bar (Martin Fierro 3290, Parque Leloir). Ahí, el cocktail encontró una segunda casa: el equipo lo prepara con precisión, respeto por la receta y una estética que realza su carácter moderno y equilibrado. Es un lugar donde el Amore Milano brilla por su elegancia y por la atención al detalle en cada servicio. Y por supuesto, siempre vuelvo a Frank’s Bar (Arévalo 1445, Palermo), el lugar donde nació en 2013. Ahí lo preparan con una delicadeza especial: respetan la receta original, cuidan el hielo, la cristalería, la temperatura y ese pequeño ritual de barra que hace que el Amore Milano llegue a la mesa con el mismo espíritu con el que fue creado", agrega el experto.

Negroni

Gin, Campari y vermouth rosso en partes iguales definen al Negroni, el cocktail más consumido del mundo

El Negroni es el clásico perfecto según García. “Gin, Campari y vermouth rosso en partes iguales: una fórmula tan simple como eterna. Es un cocktail que no necesita rebusques ni reinterpretaciones para brillar. Su magia está en el balance: amargo, dulce y aromático al mismo tiempo. Se sirve bien frío, con hielos (con un gran cubo de hielo en lo moderno) y decorado con media rodaja de naranja que realza sus notas cítricas", detalla.

“El Negroni no solo es uno de los tragos más pedidos en Argentina: hoy es considerado el cocktail más consumido del mundo. Y es uno de esos cocktails que disfruto tanto beber como preparar. Tiene esa nobleza única donde cada movimiento importa: la medida justa, la dilución precisa, la quietud del stir. Su popularidad global confirma algo indiscutible: la simplicidad bien ejecutada sigue siendo una de las ideas más poderosas en la coctelería desde 1919″, explica.

Dónde tomar el mejor. “El Negroni se disfruta en su máxima expresión en Presidente Bar Recoleta (Av. Quintana 188) o Presidente San Isidro (dentro del Hipódromo), donde se cuida el hielo, la cristalería y la temperatura para que el trago llegue siempre nítido, intenso y perfectamente equilibrado", dice García.

Gin Tonic

El Gin Tonic es el emblema de la coctelería refrescante en Argentina. Hielo sólido, tónica fría y botánicos variados lo hacen ideal para combatir el calor, consolidándolo como el favorito del verano por su limpieza y versatilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gin Tonic es uno de los tragos más influyentes de los últimos años. Gin, tónica y hielo sólido: tres elementos que, cuando se combinan con precisión, logran un trago limpio, aromático y refrescante.

“Fresco, aromático y limpio. Es el trago que mejor acompaña el calor argentino: hielo sólido, tónica vibrante y un perfil botánico que no cansa nunca por sus infinitas opciones”, dice García Consejo del cantinero: “Buscá cristalería grande, hielo firme y una tónica bien fría. La simpleza, cuando está cuidada, es imbatible en verano”.

“Su popularidad se debe a su versatilidad: permite jugar con perfiles botánicos, cítricos y especiados sin perder su esencia minimalista. Es un clásico que evolucionó y se volvió un ritual moderno”, apunta el experto.

"El Gin Tonic tiene algo que me encanta: no necesita disfrazarse para brillar. Cuando está bien servido, buena cristalería, hielo firme, tónica fresca y una medida justa de gin, es imbatible. Es simple, sí, pero nunca básico", dice Sebas.

Dónde tomar el mejor. "Me gusta beber un buen Gin Tonic en Cochinchina (Armenia 1540, Palermo), donde trabajan el equilibrio entre botánicos y temperatura con una precisión admirable. Y si estoy en Rosario lo disfruto muchísimo en La Gintonería (Balcarce 340, Rosario), un lugar que entiende este cocktail como un ritual y lo sirve con técnica, frescura y una selección de gins impecable", explica García.

Espresso Martini<b> </b>

El Espresso Martini une vodka, licor de café y espresso en una mezcla fría y cremosa. Refleja la fusión entre la coctelería moderna y el café de especialidad, ofreciendo energía y sofisticación en cada sorbo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Espresso Martini es el puente perfecto entre dos mundos que hoy están más vivos que nunca: la coctelería y el café de especialidad. “Vodka, licor de café y un espresso recién hecho, servido bien frío y con esa espuma cremosa que ya es un ícono. No es un postre ni un trago nocturno: es un estímulo elegante”, apunta García

"El boom de las cafeterías de especialidad en Argentina elevó el estándar de este cocktail. La gente ya reconoce un buen espresso y eso se nota en el vaso. Es un trago que disfruto tanto preparar como beber: goloso, moderno, energético y preciso. Cuando está bien ejecutado, despierta y relaja al mismo tiempo", suma el experto.

Dónde tomar el mejor. "Uno de mis favoritos es el Espresso Martini (con un toque de Cacao) de Punto Mona (Fraga 93, Chacarita): equilibrado, aromático y con una espuma impecable. Y si estoy fuera del bar, mi lugar preferido para tomarlo es 90’s Coffee Roasters (Maipú 714, CABA): los chicos son unos genios y amantes del café y siempre logran un Espresso Martini preciso, intenso y delicioso", recomienda

Aperol Spritz

Aperol, espumante y soda definen al Spritz, el ícono del “tardeo” argentino. Burbujeante y ligero, domina las reuniones veraniegas por su frescura y su capacidad de acompañar largas conversaciones al aire libre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Aperol Spritz es el aperitivo moderno por excelencia. “Una mezcla equilibrada de Aperol, espumante y soda, servida en copa balón con mucho hielo y decorada con media rodaja de naranja. Ligero, burbujeante y fotogénico, es el cocktail que mejor representa la cultura del “tardeo”: encuentros largos, conversaciones suaves y una sensación de frescura inmediata", comenta Sebas.

¿Por qué domina la temporada? “Ligero, burbujeante y social. Representa la cultura del “tardeo”, la charla suave, la copa grande y la búsqueda de frescura sin esfuerzo", dice García. Consejo del cantinero: “El secreto está en el espumante: si está bien frío, el Spritz se vuelve más elegante y vibrante. Nunca lo sirvas sin hielo rebosante”.

"El Spritz se volvió un fenómeno global porque tiene algo que pocos cocktails logran: es simple, amable y delicioso sin exigir nada a cambio. Es ideal para quienes se inician en la coctelería y también para quienes disfrutan del aperitivo clásico. Me encanta prepararlo y me encanta beberlo porque, cuando está bien hecho, transmite esa idea de verano eterno que todos buscamos", agrega.

Dónde tomar el mejor. "Uno de los lugares donde más disfruto un Aperol Spritz es Casa Cavia (Palermo). Ahí, el servicio, la cristalería y el entorno elevan el trago a otro nivel: luz natural, jardín, elegancia y una copa servida con precisión que convierte algo simple en un momento realmente especial. Y también hay algo muy especial en Al Fondo Pasillo Bar (Campos salles 2145, CABA): si te acercás a la barra y pedís una versión de un Spritz, el equipo crea algo distinto y mágico. Tienen esa sensibilidad para reinventar sin perder el espíritu del aperitivo, logrando tragos frescos, creativos y llenos de identidad", dice García.

Penicillin<b> </b>

Whisky, limón, miel, jengibre y un toque ahumado hacen del Penicillin un clásico reconfortante. Su perfil fresco y equilibrado permite disfrutarlo tanto en invierno como en verano, mostrando la versatilidad de la coctelería moderna

El Penicillin es uno de los grandes clásicos modernos. Combina whisky escocés, jugo de limón, miel, jengibre y un toque ahumado logrado con un float de scotch. “Es un cocktail reconfortante, cálido en invierno y sorprendentemente fresco en verano. Una mezcla nacida en Nueva York que hoy pertenece al mundo entero”, explica el experto.

Y suma: “Lo que me encanta del Penicillin es su equilibrio: tiene intensidad, dulzor, acidez y un aroma ahumado que abraza sin invadir. Es un trago que funciona siempre y que demuestra que la coctelería también puede ser emocional.Además, es uno de los cocktails que más disfruto preparar porque cada parte importa: la miel, la potencia del jengibre, el whisky base y ese pequeño gesto final que define su carácter”.

Dónde tomar el mejor. "Uno de mis lugares preferidos para beber un gran Penicillin es El Limón (Castillo 590, CABA), donde lo preparan con mano firme y respeto por la receta original. La textura, el balance y la nota ahumada siempre están en su punto justo.Y si estás por Mendoza, vale la pena pasar por The Garnish Bar (Av. Arístides Villanueva 528), donde sirven uno de los Penicillin mejor ejecutados del país", recomienda el bartender.

Garibaldi (Campari Organge)<b> </b>

Campari y jugo de naranja fresco crean el Garibaldi, el aperitivo que resume el espíritu del verano argentino. Su textura suave y el sabor cítrico lo vuelven irresistible para tardes largas y cálidas

El Garibaldi es uno de esos clásicos que se encuentran en la mayoría de las barras argentinas. “Con solo dos ingredientes, Campari y jugo de naranja exprimido, logra una simpleza que enamora: amargor amable, cítrico fresco y una textura que, cuando está bien trabajada, convierte algo cotidiano en un ritual. Es el aperitivo ideal para abrir el día, la tarde o la noche", recomienda García.

¿Por qué es veraniego? “Cítrico y perfecto para tardes largas. El jugo de naranja aireado o “fluffy” lo vuelve suave, sedoso y adictivamente refrescante", dice García.

Consejo del cantinero: “Usá naranjas frescas y trabajá el jugo para darle textura. Un Garibaldi bien integrado se siente como verano líquido”.

"Me encanta porque el Garibaldi demuestra que la coctelería no necesita complejidad para emocionar. Todo depende del producto y del tratamiento que se le da. Cuando la naranja está realmente bien exprimida, aireada o trabajada para lograr un perfil más sedoso, el cocktail se vuelve irresistible. Es uno de esos tragos que disfruto tanto preparar como beber: simple, limpio y profundamente argentino en espíritu", agrega.

Dónde tomar el mejor. "Uno de los Garibaldi que más disfruto está en Sardina Bar (Falucho 3266, Mar del Plata), donde preparan el jugo de naranja fluffy, aireado y ligero, que transforma el cocktail en una experiencia suave y perfumada. Ahí, el Garibaldi alcanza una de sus mejores versiones: fresco, luminoso y con una textura que enamora desde el primer sorbo", dice el experto.

El verano es una momento que se presta para los tragos frutales y más refrescantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Old Fashioned

El Old Fashioned es el padre de todos los cocktails. “Whisky, azúcar, bitter y una piel de naranja: cuatro elementos que, cuando están en equilibrio, definen la esencia misma de la coctelería clásica. Es un trago directo, honesto y sin artificios, que se apoya en la calidad del destilado y en la precisión de la técnica”, resume.

“Es uno de esos cocktails que disfruto tanto preparar como beber. No deja espacio para esconder errores: si el hielo es malo, si el whisky no tiene carácter o si la dilución se va de punto, se nota en el primer sorbo. Pero cuando está bien hecho, es pura elegancia. Un trago que acompaña, que ordena y que marca el tempo de la noche", agrega.

Dónde tomar el mejor. "Siempre me gusta pedir un Old Fashioned en 878 (Thames 878, Villa Crespo), una barra histórica que honra este clásico con respeto, técnica y consistencia. Y si estoy en la costa, lo disfruto muchísimo en Tiki Bar Mar del Plata (Alem 3690), donde lo preparan con una mano firme y un perfil aromático que lo vuelve cálido y memorable", recomienda el experto.

Dry Martini<b> </b>

El Dry Martini es el máximo símbolo de pureza y precisión en la coctelería. Gin bien frío, vermouth seco y un garnish mínimo definen su carácter austero y elegante, reservado para paladares exigentes

El Dry Martini es la máxima expresión de la coctelería clásica. “Gin bien frío, vermouth seco (dry) en la medida exacta y un garnish mínimo: aceituna o twist de limón. Es un trago que vive de la pureza, del frío y de la precisión. No admite distracciones ni excesos. Es, simplemente, el cocktail que separa lo correcto de lo excelente. Una variante es el Gibson con un cebollín como decoración”, agrega el experto.

"El Dry Martini es un ritual. No solo es uno de los cocktails que más disfruto beber: también es uno de los que más respeto preparar. Cada detalle importa: la cristalería helada, la proporción justa, la quietud del stir, el perfume del limón. Cuando está bien hecho, es un golpe de elegancia pura.No es para todos, y justamente ahí reside parte de su encanto: el Martini no busca agradar, busca ser", define Garcia.

Dónde tomar el mejor. "Me encanta pedir un Dry Martini en BASA (Basavilbaso 1328, Retiro), donde lo preparan con precisión quirúrgica, temperatura perfecta y un carácter que se siente desde el primer sorbo. También lo disfruto en Gran Bar Danzón (Libertad 1161, Recoleta), una barra histórica que entiende el Martini como un gesto de estilo y servicio. Si deseas un Martini fresco, de bajo alcohol y refrescante, te recomiendo el súper Apple Martini de Mixtape Listening bar (Roosevelt 1806, CABA)“, recomienda el experto.

Whisky Higball

Whisky, soda y hielo sólido conforman el Highball, la tendencia del 2025. Limpio y refrescante, se adapta al clima cálido y promueve una forma ligera y cotidiana de disfrutar el whisky

El Whisky Highball es uno de los grandes protagonistas del 2025. “Simple en apariencia: whisky, soda y hielo sólido, pero sofisticado en ejecución, este cocktail refleja la nueva tendencia global de beber destilados con frescura, transparencia y precisión. Es limpio, ligero y refrescante, pero sin perder el carácter del whisky. Representa una cultura que crece en todo el mundo: “menos es más” cuando la técnica está realmente cuidada", detalla el García.

"El Highball redefine la relación con el whisky. Lo vuelve cotidiano, amable, versátil. Ya no es un trago de invierno ni de sillón de cuero: es un acompañante perfecto para el mediodía, la tarde o la noche. Me encanta porque exige respeto por tres detalles fundamentales: el hielo, la temperatura y la carbonatación. Cuando el Highball está bien hecho, es pura elegancia minimalista", agrega.

¿Por qué es tendencia del verano? “El whisky reversionado en clave ligera: cristalino, refrescante, minimalista. Soda potente, hielo perfecto. Es “whisky para el calor”, grafica García.

Consejo del cantinero: “No subestimes la carbonatación. El Highball solo es Highball si la soda entra fuerte y sin perder gas. Hielo sólido, siempre”.

Dónde tomar el mejor. "Uno de mis favoritos es el Highball de Boticario Bar (Honduras 5207, Palermo). Ahí lo preparan con precisión absoluta: hielo impecable, soda potente y un servicio que respeta el espíritu japonés del Highball. Es una versión fresca, nítida y perfectamente equilibrada, ideal para entender por qué este cocktail se convirtió en uno de los más pedidos del 2025. Y si estás por Córdoba Capital, vale la pena buscar uno de los mejores Highball que vas a probar en tu vida: el de The Green Light (Achával Rodríguez 244, Córdoba). Lo preparan con una precisión admirable y una frescura que lo vuelve inolvidable”, suma el bartender.

Bonus Track 2025, la sorpresa del año: Clover Club

El Clover Club, clásico recuperado, mezcla gin, limón, frambuesas y espuma de clara de huevo. Su color vibrante y perfil ácido-dulce lo posicionan como el cóctel revelación del verano, ideal para noches frescas y sofisticadas

"El Clover Club volvió con fuerza en 2025 y se convirtió en una de las grandes sorpresas del año en Argentina. Un clásico previo a la Ley Seca que combina gin, jugo de limón, frambuesas y una espuma sedosa lograda con clara de huevo.Es un cocktail elegante, colorido y técnicamente perfecto, que reapareció gracias a una generación de bartenders que lo recuperó y lo volvió a poner de moda", dice el experto.

¿Por qué sorprende en verano?: “Color vibrante, frambuesas frescas, acidez amable y espuma sedosa. Fresco, elegante y perfecto para las noches cálidas”, dice García. Y suma: “Consejo del cantinero: Agitá fuerte para lograr una espuma firme y perfumada. El Clover Club entra por los ojos y se queda por su equilibrio”.

Para García tiene algo irresistible: es fresco, aromático y visualmente hermoso. “Recupera la coctelería clásica sin rigidez y demuestra que un trago puede ser suave y poderoso al mismo tiempo. Es uno de los grandes regresos del año. Un cocktail que emociona desde el color hasta el último sorbo y que llegó para conquistar a un público que pide cada vez más tragos equilibrados y con identidad”, apunta.

Dónde tomar el mejor. "El Clover Club que más disfruto está en Tradition & Rebellion (Olga Cossettini 731 Piso 4, Puerto Madero). Ahí lo preparan con precisión absoluta: espuma firme, frambuesas frescas y un perfil ácido-dulce perfectamente calibrado. Una versión que respeta la historia del cocktail pero lo trae al 2025 con un estilo propio y sofisticado. Y hay algo más: beber un Clover Club en la Golden Hour, con la vista de la ciudad reflejada en el río, convierte el cocktail en una experiencia completa. La luz, la música y el servicio hacen que cada copa tenga un momento propio", cierra el experto.