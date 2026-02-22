Los siete puentes más impresionantes del mundo: historia, arquitectura y paisajes únicos

Los puentes reflejan creatividad y resiliencia humana, conectando culturas y generaciones a través de la arquitectura en todo el mundo

Los puentes y su arquitectura conectan culturas, ciudades y generaciones a lo largo de la historia. Desde estructuras hechas de piedra hasta innovaciones de acero y creaciones vivas moldeadas por la naturaleza, estos monumentos superan obstáculos y son partes fundamental del paisaje y de la vida cotidiana de millones de personas. Más allá de su función práctica, reflejan la creatividad y el ingenio humano, así como la resiliencia de quienes los construyeron y preservaron.

La revista Time Out elaboró recientemente una selección con los puentes más hermosos del mundo, en la que destaca tanto la diversidad de estilos arquitectónicos como la capacidad de estos monumentos para inspirar admiración y curiosidad. Resaltaron aquellas estructuras que, por su historia, diseño o contexto, sobresalen en distintos rincones del planeta.

Stari Most, Bosnia y Herzegovina

El Stari Most de Mostar fue reconstruido en 2004 tras su destrucción en 1993, hoy es símbolo de reconciliación y orgullo local (REUTERS/Dado Ruvic)

El Stari Most, o “Puente Viejo”, no es solo una obra maestra de la arquitectura otomana del siglo XVI, sino un fénix de piedra que custodia el río Neretva en Mostar. Su arco de 28 metros de longitud desafió las leyes de la ingeniería de 1566 al mantenerse en pie durante 427 años.

Tras su trágica destrucción en 1993, el proceso de reconstrucción fue una hazaña arqueológica para devolverle su gloria en 2004. Hoy, la UNESCO lo consagra como un símbolo universal de reconciliación, y el sitio es famoso por la centenaria tradición de los clavadistas locales que se lanzan desde sus 24 metros de altura hacia las gélidas aguas turquesas.

Puente de Dos Pisos Umshiang, India

El Puente de Dos Pisos Umshiang en Meghalaya se fortalece cada año, utilizando raíces de Ficus elastica y técnicas de la comunidad Khasi (REUTERS/Adnan Abidi)

En las selvas de Meghalaya, el Puente de Dos Pisos Umshiang representa la máxima comunión entre el humano y la naturaleza. A diferencia de las estructuras de acero que se degradan con el tiempo, estos puentes de la comunidad Khasi se vuelven más fuertes con los años.

Utilizando las raíces aéreas del Ficus elastica, los pobladores guían el crecimiento a través de troncos de bambú huecos hasta que estas se anclan en la orilla opuesta. El ejemplar de dos niveles en Nongriat, que requiere un descenso físico de 3.500 escalones, puede soportar a 50 personas simultáneamente y resistir las feroces inundaciones monzónicas que destruirían cualquier obra de ingeniería convencional.

Puente de las cataratas Victoria, Zimbabue

El Puente de las cataratas Victoria une Zimbabue y Zambia desde 1905, su arco parabólico de 198 metros está suspendido sobre el Zambeze (Unsplash)

Suspendido sobre el abismo del río Zambeze, el Puente de las cataratas Victoria es el nexo de acero que une a Zimbabue con Zambia bajo la bruma eterna de las Cataratas Victoria. Fue diseñado para que los pasajeros de los trenes sintieran el rocío de las cataratas en sus rostros. Inaugurado en 1905, su arco parabólico de 198 metros ofrece una de las postales más dramáticas del mundo, donde el rugido del agua domina el ambiente.

Actualmente, el puente mantiene una actividad multimodal: mientras exclusivos trenes turísticos se detienen sobre el vacío, un flujo constante de autos y camiones atraviesa la frontera, conviviendo con viajeros que desafían al abismo en saltos de puentismo de 111 metros. Todo bajo un estricto protocolo fronterizo que exige pasaporte incluso para una breve caminata entre ambos países.

Golden Bridge, Vietnam

El Golden Bridge en Vietnam se eleva a 1400 metros sobre el nivel del mar, sus manos colosales de fibra de vidrio asombran a los visitantes (REUTERS/Kham)

Como si surgiera de una leyenda antigua, el Golden Bridge parece sostenido por las manos colosales de una deidad que emerge de las montañas de Ba Na Hills. Aunque sus manos tienen una apariencia de piedra envejecida y musgosa, están construidas con mallas de acero y fibra de vidrio, un detalle de diseño contemporáneo que cautivó al mundo tras su apertura en 2018.

Situado a aproximadamente 1.400 metros sobre el nivel del mar, este sendero dorado de 150 metros se envuelve frecuentemente en una niebla que realza su carácter onírico. Más que una vía de tránsito, es una pieza de arte arquitectónico diseñada para ofrecer a los visitantes una pasarela celestial con vistas panorámicas hacia el Mar de China Meridional.

Puente de Brooklyn, Estados Unidos

El puente de Brooklyn fue inaugurado en 1883 y fue el primero en usar cables de acero, es un ícono del horizonte de Nueva York (Freepik)

Inmortalizado por el cine y la literatura, el puente de Brooklyn es el coloso gótico que definió el horizonte de Nueva York. Cuando se inauguró en 1883, era el puente colgante más largo del mundo y la primera estructura de este tipo en utilizar cables de acero.

Sus torres de granito y su intrincada red de cables crean una geometría que sirvió de musa para múltiples artistas. Cruzarlo al atardecer, partiendo desde los muelles de Brooklyn hacia las luces de Manhattan, sigue siendo el rito de iniciación definitivo para cualquier visitante de la Gran Manzana.

Kapellbrücke, Suiza

El Kapellbrücke de Lucerna es el puente techado más antiguo de Europa, decorado con pinturas triangulares del siglo XVII en su interior (REUTERS/Arnd Wiegmann)

El Kapellbrücke es el guardián de madera de la Lucerna medieval. Erigido originalmente en 1333 como parte de las fortificaciones de la ciudad, ostenta el título de ser el puente techado más antiguo de Europa. Su rasgo más distintivo es la serie de pinturas triangulares del siglo XVII que adornan su interior, narrando la historia de la ciudad y las vidas de sus santos patronos.

A pesar del devastador incendio de 1993 que consumió gran parte de su estructura y frescos, la meticulosa restauración logró preservar su esencia romántica. Junto a su torre de agua octogonal (Wasserturm), que funcionó como prisión y cámara de tortura, compone uno de los conjuntos arquitectónicos más fotografiados del viejo continente.

Puente Juscelino Kubitschek, Brasil

El Puente Juscelino Kubitschek en Brasilia se inspira en la trayectoria de una piedra sobre el agua y cuenta con tres arcos asimétricos (REUTERS/Ueslei Marcelino)

En el corazón de la capital modernista, el Puente Juscelino Kubitschek rompe la linealidad de Brasilia con una danza de tres arcos asimétricos que cruzan el Lago Paranoá. Se inspira en la trayectoria de una piedra que rebota sobre el agua, una metáfora de fluidez y dinamismo.

Con sus 1.200 metros de extensión, esta obra inaugurada en 2002 ha sido galardonada internacionalmente por su estética innovadora, que se integra perfectamente con el espíritu vanguardista de Oscar Niemeyer que domina la ciudad. Por la noche, un sofisticado sistema de iluminación resalta sus curvas de acero, convirtiéndolo en un faro de modernidad en el altiplano brasileño.

Puente del puerto de Sídney, Australia

El Puente del puerto de Sídney soporta ocho carriles y dos líneas ferroviarias, su BridgeClimb ofrece ascenso hasta la cúspide del arco (REUTERS/Loren Elliott)

Conocido cariñosamente por los locales como “The Coathanger” (la percha), el Puente del puerto de Sídney es el pulmón de acero que conecta el pulso financiero de Sídney con sus barrios del norte. Inaugurado en 1932 tras la Gran Depresión, su construcción empleó a miles de trabajadores y se convirtió en un símbolo de esperanza para el país.

Su arco de 134 metros de altura no solo soporta ocho carriles de vehículos y dos líneas ferroviarias, sino que también ofrece el BridgeClimb, una experiencia que permite a los aventureros ascender hasta su cúspide. Con la reciente actualización de sus accesos peatonales y ciclistas en 2026, el puente reafirma su vigencia como un ícono funcional que, junto a la Ópera, forma uno de los paisajes urbanos más armoniosos y potentes del hemisferio sur.