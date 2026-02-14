De playas paradisíacas a ciudades históricas: cuáles son los 10 lugares más románticos del mundo

El 14 de febrero inspira a miles de parejas a buscar destinos románticos donde la belleza y la atmósfera especial sean protagonistas

El 14 de febrero se transforma en una fecha emblemática para quienes desean celebrar el amor en escenarios especiales. Viajar en pareja se asocia con la búsqueda de destinos que reúnan belleza, historia y experiencias memorables, donde la atmósfera propicie el encuentro.

Condé Nast Traveler publicó una lista con los destinos más románticos del mundo, una selección que abarca desde ciudades icónicas hasta islas apartadas. Esta guía global explora sitios que destacan por sus paisajes, cultura y propuestas pensadas para quienes buscan compartir momentos únicos, ya sea en viajes de aniversario, lunas de miel o escapadas sin motivo especial.

Buenos Aires se suma a la lista de los lugares más románticos

Buenos Aires aparece en la lista por su fusión de herencias europeas y latinoamericanas, el tango y la gastronomía forman parte de su identidad

Buenos Aires, en el puesto 19, representa a Argentina en esta selección global. La ciudad fusiona herencias europeas y latinoamericanas, y propone una identidad marcada por la música, el baile y la gastronomía. El tango, los asados y los vinos forman parte de su vida cotidiana, mientras barrios como Palermo y San Telmo exhiben propuestas culturales y artísticas variadas.

Desde el prestigioso medio, distinguen a la capital por su vitalidad nocturna, la diversidad de opciones gastronómicas y la posibilidad de aprender el arte del tango en una milonga tradicional. El ambiente, la arquitectura y la oferta de actividades la convierten en un escenario ideal para el romance y la celebración del amor.

Los 10 destinos más románticos del mundo, según Condé Nast Traveler

1. Costa Amalfitana, Italia

La Costa Amalfitana en Italia ocupa el primer lugar entre los destinos más románticos del mundo, famosa por sus acantilados y pueblos pintorescos

La Costa Amalfitana se ubica en el primer lugar del ranking. Esta región del sur de Italia despliega acantilados escarpados frente al mar, pueblos pintorescos y una rica tradición gastronómica. Casas de colores se distribuyen en laderas rocosas, mientras pequeñas playas y senderos ofrecen vistas panorámicas.

El encanto de la costa reside en la mezcla de historia, cultura y un ritmo de vida que invita a disfrutar cada instante. Los visitantes exploran localidades como Amalfi, Ravello y Positano, y encuentran en su entorno un escenario ideal para el romanticismo.

2. Maldivas

Maldivas destaca por sus aguas cristalinas y arenas blancas, es el segundo destino ideal para quienes buscan tranquilidad y privacidad en pareja (Freepik)

El segundo puesto corresponde a Maldivas, un archipiélago en el océano Índico. Sus aguas cristalinas, arenas blancas y vegetación tropical crean una atmósfera de tranquilidad y privacidad.

Las islas se destacan por sus paisajes marinos y la posibilidad de disfrutar de la naturaleza en estado puro. El entorno invita a largas caminatas por la playa, actividades acuáticas y atardeceres que tiñen el cielo de colores intensos. El destino se asocia con celebraciones especiales y propuestas de viaje en pareja.

3. Santorini, Grecia

Santorini en Grecia es reconocida por sus acantilados volcánicos, casas blancas y atardeceres que refuerzan su reputación como destino romántico (REUTERS/Louiza Vradi)

Esta isla de Grecia se caracteriza por sus acantilados volcánicos, casas blancas y cúpulas azules. El mar Egeo enmarca postales que se repiten en cada rincón de Oía y Fira.

Los visitantes encuentran en Santorini la combinación de historia, vistas impresionantes y una atmósfera serena. Los atardeceres sobre el mar, las callejuelas y la gastronomía local suman elementos que refuerzan su reputación como destino romántico.

4. París, Francia

París continúa siendo la ciudad del amor, con paseos junto al Sena y una arquitectura que inspira a visitantes de todo el mundo (REUTERS/Abdul Saboor)

Considerada la ciudad del amor, ofrece paseos junto al Sena, plazas históricas y una arquitectura que inspira. Los barrios tradicionales, los cafés y los jardines crean un entorno propicio para el encuentro y la contemplación.

El arte, la literatura y la vida nocturna se integran en una urbe que cautiva por su ambiente y su legado cultural. París permanece como una referencia indiscutida en cualquier lista de destinos para parejas.

5. Marrakech, Marruecos

Marrakech fusiona tradición y modernidad, su medina bulliciosa y sus patios tranquilos la convierten en un destino atractivo (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Marrakech aparece en el quinto lugar. Esta ciudad de Marruecos fusiona tradición y modernidad entre murallas, zocos y jardines. El bullicio de la medina contrasta con los espacios de calma en patios y terrazas.

La gastronomía local, los colores y los aromas convierten la visita en una experiencia multisensorial. Los rincones históricos y la hospitalidad forman parte de la identidad, lo que la consagra como un destino atractivo para quienes buscan autenticidad.

6. Roma, Italia

Roma sobresale por su patrimonio arquitectónico y artístico, además de plazas y mercados que brindan escenarios ideales (REUTERS/Alessandro Bianchi)

El sexto puesto es para Roma, capital de Italia. Su patrimonio arquitectónico y artístico, sumado a la vida en plazas y mercados, construye un escenario propicio para la intimidad. La ciudad ofrece recorridos por ruinas antiguas, parques y restaurantes tradicionales.

La historia y la cultura se perciben en cada rincón, mientras el ritmo de vida favorece el disfrute pausado. Invita a caminar sin rumbo, a dejarse sorprender y a compartir momentos en un entorno lleno de simbolismo.

7. Bali, Indonesia

Bali en Indonesia combina naturaleza y espiritualidad, sus montañas playas y arrozales crean un ambiente perfecto para reconexión en pareja (REUTERS/Willy Kurniawan)

Esta isla de Indonesia es reconocida por sus paisajes tropicales y su espiritualidad. Montañas, playas y arrozales configuran un espacio donde la naturaleza y la cultura se entrelazan.

Conserva tradiciones ancestrales y una identidad propia que se expresa en rituales, danzas, gastronomía, un ambiente relajado y hospitalidad local.

8. Phuket, Tailandia

Phuket ofrece playas extensas y actividades acuáticas, es un destino polifacético tanto para el descanso como para la aventura (REUTERS/Athit Perawongmetha)

Sus playas extensas, aguas claras y vegetación tropical generan escenarios de postal. La isla combina opciones para la aventura y el descanso, con actividades que van desde el buceo hasta los paseos en barco.

Los mercados, templos y miradores ofrecen perspectivas diversas de la vida local. Phuket se consolida como un destino polifacético, apto tanto para quienes priorizan la tranquilidad como para quienes eligen el movimiento.

9. Tulum, México

Tulum en México se distingue por playas de arena fina y vestigios arqueológicos (Alamy/The Grosby Group)

El noveno lugar lo recibe Tulum, en México. Este rincón del Caribe mexicano se distingue por playas de arena fina, vestigios arqueológicos y una atmósfera bohemia. La selva circundante y el mar turquesa conforman un entorno natural privilegiado.

Tulum apuesta por la sostenibilidad y la integración con el entorno, lo que se refleja en su oferta gastronómica y cultural. El destino resulta atractivo para parejas que buscan un equilibrio entre descanso, aventura y exploración espiritual.

10. Mauricio

Mauricio destaca en el océano Índico por su biodiversidad y clima templado, es ideal para quienes prefieren tranquilidad o deportes acuáticos (REUTERS/Benoit Tessier)

Mauricio cierra el listado de los diez primeros puestos. Esta isla del océano Índico sobresale por su biodiversidad, playas y paisajes selváticos. Los visitantes disfrutan de opciones para la observación de fauna marina, caminatas por parques nacionales y recorridos por mercados de artesanos.

Ofrece alternativas para quienes prefieren la tranquilidad y también para quienes buscan actividades al aire libre y deportes acuáticos. El clima templado y el ambiente relajado potencian su atractivo.