Calidad o cantidad: cuántos amigos se necesitan para alcanzar el bienestar, según expertos

Un estudio de la Universidad de Houston afirma que la calidad de los vínculos es clave para el bienestar emocional, más que la cantidad de amigos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas explican que la base de una vida emocional satisfactoria se encuentra en la profundidad de ciertos vínculos y no en su cantidad. ¿Existe un “número ideal” de relaciones personales para alcanzar el bienestar subjetivo?

Un estudio, dirigido por Meisam Vahedi y su equipo de la Universidad de Houston, sostiene que lo relevante es la calidad de los lazos, no la cantidad. Mantener muchas amistades podría ser contraproducente si la motivación proviene de la ansiedad en las relaciones o la inseguridad emocional, según el análisis de medios especializados.

Investigaciones de la American Psychological Association confirman que la calidad de los vínculos afectivos, más que su número, es determinante para el bienestar subjetivo. Las relaciones en las que predomina la empatía y el apoyo mutuo contribuyen de manera significativa a la salud mental y física, mientras que la mera cantidad de contactos no garantiza una vida emocional más plena.

La investigación liderada por Meisam Vahedi concluye que la satisfacción emocional depende de relaciones profundas y no del tamaño de la red social - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según expertos consultados por Psychology Today, la búsqueda de apoyo emocional resulta fundamental en la vida adulta. Contar con personas significativas en quienes confiar facilita afrontar los retos cotidianos y mejora la satisfacción general. El artículo académico de Vahedi y sus colaboradores destaca que estos apoyos cumplen una función protectora que se extiende al bienestar integral de las personas.

La teoría del apego permite comprender este fenómeno. Las primeras experiencias con los cuidadores forman la base de la confianza y la seguridad que influye en las relaciones futuras. Un apego seguro surge cuando las figuras cercanas ofrecen protección constante, generando estabilidad y apertura emocional. En contraste, el apego inseguro aparece cuando prevalece el temor al abandono y la desconfianza, lo que produce lazos marcados por la ansiedad y la sospecha, afirma Cleveland Clinic.

Vahedi y su equipo aplicaron el modelo de “ansiedad-evitación” de la teoría del apego para analizar perfiles adultos. Quienes desarrollan apego seguro pueden experimentar cercanía emocional sin ansiedad significativa, mientras que aquellos con apego inseguro suelen alternar entre una necesidad intensa de cercanía y el temor al rechazo.

Según expertos en psicología, las personas con apego seguro disfrutan de mayor estabilidad emocional a partir de solo dos o tres lazos importantes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio incluyó a 4.625 adultos de entre 18 y 65 años. Los participantes completaron un cuestionario de seis preguntas sobre funciones de apego, que permitió identificar a las figuras clave de apoyo emocional. Para cada función, como “¿Con quién te gustaría estar si te sientes triste?”, se debía nombrar a una sola persona del entorno del participante.

Los datos revelan que la mayoría de los encuestados seleccionó dos o tres vínculos significativos, generalmente la pareja romántica y los amigos. Solo una minoría mencionó hasta cinco o seis figuras de apoyo.

Los expertos advirtieron: “Es la calidad, no la cantidad, lo que cuenta para encontrar la realización en las relaciones”. El trabajo científico de Vahedi aclara que no existe una correlación directa entre el número de relaciones y el bienestar subjetivo; el efecto negativo aparece especialmente cuando la expansión de la red responde a una motivación ansiosa.

El modelo de ansiedad-evitación aplicado al apego revela que quienes buscan múltiples relaciones por inseguridad obtienen menos bienestar subjetivo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ansiedad en las relaciones personales se asoció con la tendencia a ampliar el círculo cercano, sin obtener mayor satisfacción.

Según el equipo encabezado por Vahedi: “Las personas que buscan satisfacer sus necesidades de apego en múltiples personas con las que tienen relaciones ansiosas o inseguras tienden a experimentar un menor bienestar que quienes mantienen relaciones menos ansiosas”.

Por el contrario, quienes presentan apego seguro conforman redes más pequeñas y obtienen mayor bienestar de estos pocos vínculos estables. Ampliar el número de contactos aporta beneficios únicamente cuando las relaciones se basan en confianza y tranquilidad, no en la necesidad urgente de afecto.

Participantes del estudio identificaron a su pareja romántica y amigos cercanos como principales fuentes de apoyo emocional continuo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto el artículo científico como el análisis de sitios especializados y otros estudios coinciden en que repartir el afecto no tiene límites teóricos; sin embargo, el tiempo y la energía disponibles para vínculos profundos sí lo son.

La evidencia indica que dos o tres relaciones verdaderamente significativas suelen ser suficientes para cubrir las necesidades emocionales en la mayoría de los casos. Superado ese “número funcional”, el sentido de apoyo no aumenta proporcionalmente y pueden aparecer sentimientos de frustración si la base es una ansiedad no resuelta. Ampliar la red no aporta un beneficio proporcional y puede generar frustración si la motivación subyacente es la ansiedad.

En definitiva, la investigación sugiere que priorizar unos pocos lazos estables y de confianza resulta más saludable que dispersar la atención en numerosas conexiones superficiales. Fortalecer los vínculos más sólidos y auténticos es, según los especialistas, la vía más eficaz para disfrutar de mayor plenitud emocional a largo plazo.