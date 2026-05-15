Cómo detectar a un mentiroso: las señales que revela la psicología

La familiaridad ayuda a descubrir cambios en la conducta de quienes engañan, padres y personas cercanas suelen detectar mentiras mejor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mentir es una conducta compleja y frecuente en la experiencia humana. Identificar a una persona que “dice o manifiesta lo contrario de lo que se sabe, cree o piensa” -según define la Real Academia Española- ha sido un desafío persistente a lo largo de la historia. Con los avances en psicología, hoy se cuenta con herramientas más precisas para reconocer estas señales.

La dificultad para detectar el engaño humano ha sido confirmada por décadas de investigación, que demuestra que no existe un indicador único y fiable para distinguir a un mentiroso. Esta complejidad se agrava porque comportamientos como reír, evitar la mirada o tartamudear no permiten diferenciar con certeza a quienes mienten de quienes dicen la verdad.

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Según la profesora de psicología forense Coral Dando, de la Universidad de Westminster de Reino Unido y ex policía en Londres, estos hallazgos revelan que depender de gestos físicos o el lenguaje corporal conduce a errores sistemáticos, tanto para ciudadanos como para profesionales, informa en un artículo en Psychology Today.

“El mensaje de la literatura psicológica sobre el engaño humano es claro y bastante consistente: no hay un indicador confiable del engaño, según estudios. La nariz de Pinocho no existe en la vida real y una de las razones por las que el engaño es tan difícil de detectar es que cada mentiroso se comporta de manera diferente, pero no necesariamente diferente a los que dicen la verdad", afirma.

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La psicología demuestra que no existe un único indicio confiable para detectar mentiras, cada persona muestra señales diferentes al engañar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la experta, este error deriva de dos sesgos opuestos: la mayoría de las personas tienden a “creer” por simple expectativa de verdad, mientras que quienes investigan profesionalmente (como los policías) suelen “sospechar” de más, malinterpretando señales ambiguas.

En el ámbito doméstico, los resultados varían. La familiaridad cambia las reglas: los padres detectan las mentiras de sus hijos “significativamente por encima de la probabilidad” -señala Dando- porque están entrenados en las rutinas y microgestos cotidianos de los suyos. Así, la anomalía en el comportamiento habitual se convierte en la señal más confiable del engaño. Este principio se extiende a cualquier relación prolongada: las personas están más alerta a los cambios en los patrones conocidos que a signos generales de engaño, según la experta.

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Sin embargo, según otro estudio publicado en la revista Discourse Processes, algunas señales develan a los mentirosos: hablar demasiado, usar pronombres en tercera persona en exceso y emplear un lenguaje más vulgar.

Deepak Malhotra, profesor titular de Administración de Empresas en la Harvard Business School y coautor del estudio, aseguró: “La mayoría de la gente admite haber mentido en negociaciones, y todos creen que les han mentido en estas situaciones. Podríamos mejorar la situación si capacitamos a las personas para detectar y prevenir el comportamiento poco ético de los demás".

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Las señales de las mentiras que descubrieron los investigadores

El cambio de tema y las respuestas evasivas pueden ser señales de que alguien intenta ocultar información o distorsionar hechos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el estudio descubrieron lo siguiente:

Los mentirosos solían usar muchas más palabras que quienes decían la verdad , presumiblemente para ganarse la confianza de los receptores recelosos. Lyn M. Van Swol , profesora asociada y autora principal del estudio, bautizó este fenómeno como “el efecto Pinocho” . “Al igual que la nariz de Pinocho, el número de palabras aumentaba a medida que crecía la mentira”, señaló.

Quienes recurrían al engaño por omisión utilizaban menos palabras y frases más cortas que quienes decían la verdad.

En promedio, quienes mentían usaban más palabrotas que quienes decían la verdad . “Creemos que esto puede deberse a que mentir requiere mucha energía cognitiva”, indicó Van Swol. “Usar tanto el cerebro para mentir puede dificultar el autocontrol en otras áreas”, señaló.

Los mentirosos usaban muchos más pronombres de tercera persona que quienes decían la verdad o quienes omitían información. “Es una forma de distanciarse de la mentira y evitar asumir la responsabilidad”, explicó Van Swol.

Los mentirosos utilizaban frases más complejas que quienes omitían información o quienes decían la verdad.

Cómo enfrentar a un posible mentiroso

Los mentirosos suelen usar más palabras, pronombres en tercera persona y lenguaje vulgar, según estudios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la profesora Coral Dando, el margen de mejora en la detección del engaño ha crecido gracias al diseño de experimentos y juegos inmersivos que imitan situaciones reales.

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De acuerdo a la experta, la evidencia acumulada muestra que la aplicación sistemática y combinada de determinadas estrategias puede incrementar la precisión de los diagnósticos, tanto para profesionales de la seguridad como para cualquier persona.

Estas son sus recomendaciones:

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Hacer las preguntas adecuadas . “Las palabras son portadoras de engaños, por lo que cada pregunta debe provocar tantas palabras como sea posible. Esto significa, siempre que sea posible, hacer preguntas abiertas“, explica la experta.

Hacer que cada pregunta cuente. La especialista recomienda hacer que cada pregunta lleve hacia el objetivo, que es comprender la verdad de lo que la gente está diciendo.

La regla de los tres segundos sugiere que una respuesta tardía o la incomodidad pueden indicar que alguien oculta información (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escuchar en lugar de hablar. “Los interrogadores deben decir lo menos posible, para darse tiempo para escuchar, pensar y comprender completamente las respuestas a sus preguntas”, asegura Dando.

Incluir algún elemento temporal en las preguntas. “Cambiar entre intenciones pasadas, presentes y futuras a menudo puede ser tan exigente mentalmente para los mentirosos que, sin darse cuenta, revelan su engaño, se contradicen a sí mismos y/o hechos objetivos conocidos por el interrogador”.

Hacer preguntas aclaratorias. “Este tipo de preguntas buscan más detalles sobre una respuesta anterior o un relato inicial. Los mentirosos pueden tener problemas con los detalles y también pueden ser inconsistentes cuando recapitulan o repiten los detalles”, detalló la profesora.

Consejos para detectar mentiras

El efecto Pinocho describe cómo el número de palabras aumenta junto con la mentira, según investigaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Jason Hanson, autor y ex oficial de la CIA, hay algunas estrategias que pueden ayudar. En un artículo que escribió para Reader’s Digest, reveló varios pasos que hay que seguir para identificar a un mentiroso en el acto.

Aplicar la regla de los 3 segundos: observar si la respuesta tarda más de tres segundos o presenta señales de nerviosismo, evasión o incomodidad ante una pregunta directa.

Detectar cambio de tema: identificar si la persona evita responder y desvía la conversación, lo que puede indicar un intento de ocultar la verdad o despistar.

La psicología forense recomienda hacer preguntas abiertas y escuchar atentamente para aumentar la precisión al detectar engaños (Imagen Ilustrativa Infobae)

Observar la dirección de los pies: prestar atención si los pies apuntan hacia la salida o a otro lado, lo que puede reflejar incomodidad o deseo de irse; comprobar con más preguntas si es una señal real.

Analizar el movimiento de la cabeza: verificar si los gestos de la cabeza coinciden con las palabras expresadas, ya que los movimientos involuntarios pueden contradecir lo dicho.

Hacer pausas para analizar: cuestionar si la persona tiene intereses personales, experiencia relevante o si genera una sensación de urgencia injustificada antes de confiar.

Aunque los avances en psicología forense han permitido afinar los métodos para identificar mentirosos, el tema sigue abierto. “Incluso con el uso de estas técnicas psicológicas, detectar a los mentirosos sigue siendo un desafío”, concluye Coral Dando.

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