Receta de crema Bariloche, rápida y fácil

La receta de crema Bariloche combina chocolate semiamargo, crema chantilly y nueces para lograr un postre clásico de la Patagonia argentina

En la Patagonia argentina, la pastelería y los postres siempre han ocupado un lugar especial en la mesa y en el corazón de quienes viven o visitan la región. Bariloche, con su impronta de pueblo de montaña y su clima fresco, invita a buscar sabores que realmente abrigan el alma.

La crema Bariloche representa a la perfección esa búsqueda: es un postre que, al probarlo, remite de inmediato al aroma intenso del chocolate patagónico, la suavidad de la crema de leche fresca y la calidez de lo casero. Resulta tan elegante a la vista como sencillo en su elaboración, por lo que suele transformarse en una de las opciones favoritas para quienes desean agasajar sin complicarse.

En muchas familias de la zona y en confiterías de Bariloche, este postre se ofrece en copas o vasitos, muchas veces decorado con nueces, almendras o praliné. Es habitual que la crema Bariloche forme parte de las meriendas invernales, cuando la nieve cae del otro lado de la ventana y una mesa dulce invita al encuentro. Gracias a su preparación rápida y a la accesibilidad de los ingredientes, también es una alternativa ideal para celebraciones familiares o como broche de oro de una comida especial.

Receta de crema Bariloche

La crema Bariloche es un postre en capas que combina chocolate semiamargo derretido, crema de leche batida y nueces picadas. Se arma alternando una mousse ligera de chocolate con crema chantilly y frutos secos, todo presentado en copas individuales.

El postre crema Bariloche destaca en las confiterías y casas de Bariloche, principalmente durante las meriendas de invierno y celebraciones familiares (Captura de video)

La receta admite variantes, pero su esencia está en el contraste de texturas: una base cremosa, notas crocantes y el inconfundible perfume de la vainilla. Es una preparación perfecta para quienes buscan un postre tradicional patagónico, fácil y rápido de hacer en casa.

Tiempo de preparación

Total: 20 minutos Preparación activa: 15 minutos Enfriado: 5 minutos

Ingredientes

200 gr de chocolate semiamargo

300 cc de crema de leche

3 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

100 gr de nueces picadas

2 cucharadas de leche

2 cucharadas de dulce de leche (opcional, para sumar el toque argentino)

Almendras fileteadas o praliné (opcional, para decorar)

Cómo hacer crema Bariloche, paso a paso

Derretir el chocolate semiamargo junto con la leche a baño María o en microondas, mezclando suavemente con una espátula de silicona para evitar que se queme. Consejo: No llevar el chocolate a hervor, solo fundirlo hasta que quede liso. Batir la crema de leche bien fría junto con el azúcar y la esencia de vainilla hasta punto chantilly firme. Consejo: La crema debe estar bien fría; de lo contrario, no montará correctamente ni tendrá buen volumen. Dejar entibiar el chocolate fundido (unos minutos) y, cuando ya no esté caliente, incorporar la mitad de la crema batida. Mezclar de manera envolvente, utilizando movimientos suaves para mantener el aire y lograr una mousse aireada. Armar las copas: colocar una primera capa de mousse de chocolate, luego una capa de crema chantilly y espolvorear con parte de las nueces picadas. Se puede añadir un hilo de dulce de leche y repetir las capas, terminando con crema y nueces o con almendras fileteadas. Llevar las copas a la heladera durante al menos 5 minutos antes de servir, para que la preparación tome cuerpo y se intensifiquen los sabores. Consejo: No dejar el postre demasiado tiempo en frío ni en freezer, ya que puede perder la textura cremosa y volverse rígido. Decorar justo antes de servir con praliné, más nueces o chocolate rallado, según preferencia.

Cada porción de crema Bariloche aporta 410 calorías y ofrece un equilibrio entre grasas, carbohidratos y proteínas en un postre artesanal (Captura de video)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones abundantes, ideales para servir en copas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 410 kcal

Grasas: 31 gr

Carbohidratos: 27 gr

Proteínas: 5 gr

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La crema Bariloche puede conservarse en la heladera, bien tapada, hasta 2 días sin perder frescura ni textura. No es recomendable congelar, ya que la crema puede cortarse y volverse granulosa al descongelar.