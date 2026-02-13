Tendencias

Receta de crema Bariloche, rápida y fácil

Una preparación clásica argentina con chocolate y dulce de leche, lista en pocos minutos y sin complicaciones

Guardar
La receta de crema Bariloche
La receta de crema Bariloche combina chocolate semiamargo, crema chantilly y nueces para lograr un postre clásico de la Patagonia argentina

En la Patagonia argentina, la pastelería y los postres siempre han ocupado un lugar especial en la mesa y en el corazón de quienes viven o visitan la región. Bariloche, con su impronta de pueblo de montaña y su clima fresco, invita a buscar sabores que realmente abrigan el alma.

La crema Bariloche representa a la perfección esa búsqueda: es un postre que, al probarlo, remite de inmediato al aroma intenso del chocolate patagónico, la suavidad de la crema de leche fresca y la calidez de lo casero. Resulta tan elegante a la vista como sencillo en su elaboración, por lo que suele transformarse en una de las opciones favoritas para quienes desean agasajar sin complicarse.

En muchas familias de la zona y en confiterías de Bariloche, este postre se ofrece en copas o vasitos, muchas veces decorado con nueces, almendras o praliné. Es habitual que la crema Bariloche forme parte de las meriendas invernales, cuando la nieve cae del otro lado de la ventana y una mesa dulce invita al encuentro. Gracias a su preparación rápida y a la accesibilidad de los ingredientes, también es una alternativa ideal para celebraciones familiares o como broche de oro de una comida especial.

Receta de crema Bariloche

La crema Bariloche es un postre en capas que combina chocolate semiamargo derretido, crema de leche batida y nueces picadas. Se arma alternando una mousse ligera de chocolate con crema chantilly y frutos secos, todo presentado en copas individuales.

El postre crema Bariloche destaca
El postre crema Bariloche destaca en las confiterías y casas de Bariloche, principalmente durante las meriendas de invierno y celebraciones familiares (Captura de video)

La receta admite variantes, pero su esencia está en el contraste de texturas: una base cremosa, notas crocantes y el inconfundible perfume de la vainilla. Es una preparación perfecta para quienes buscan un postre tradicional patagónico, fácil y rápido de hacer en casa.

Tiempo de preparación

Total: 20 minutos Preparación activa: 15 minutos Enfriado: 5 minutos

Ingredientes

  • 200 gr de chocolate semiamargo
  • 300 cc de crema de leche
  • 3 cucharadas de azúcar
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 100 gr de nueces picadas
  • 2 cucharadas de leche
  • 2 cucharadas de dulce de leche (opcional, para sumar el toque argentino)
  • Almendras fileteadas o praliné (opcional, para decorar)

Cómo hacer crema Bariloche, paso a paso

  1. Derretir el chocolate semiamargo junto con la leche a baño María o en microondas, mezclando suavemente con una espátula de silicona para evitar que se queme. Consejo: No llevar el chocolate a hervor, solo fundirlo hasta que quede liso.
  2. Batir la crema de leche bien fría junto con el azúcar y la esencia de vainilla hasta punto chantilly firme. Consejo: La crema debe estar bien fría; de lo contrario, no montará correctamente ni tendrá buen volumen.
  3. Dejar entibiar el chocolate fundido (unos minutos) y, cuando ya no esté caliente, incorporar la mitad de la crema batida. Mezclar de manera envolvente, utilizando movimientos suaves para mantener el aire y lograr una mousse aireada.
  4. Armar las copas: colocar una primera capa de mousse de chocolate, luego una capa de crema chantilly y espolvorear con parte de las nueces picadas. Se puede añadir un hilo de dulce de leche y repetir las capas, terminando con crema y nueces o con almendras fileteadas.
  5. Llevar las copas a la heladera durante al menos 5 minutos antes de servir, para que la preparación tome cuerpo y se intensifiquen los sabores. Consejo: No dejar el postre demasiado tiempo en frío ni en freezer, ya que puede perder la textura cremosa y volverse rígido.
  6. Decorar justo antes de servir con praliné, más nueces o chocolate rallado, según preferencia.
Cada porción de crema Bariloche
Cada porción de crema Bariloche aporta 410 calorías y ofrece un equilibrio entre grasas, carbohidratos y proteínas en un postre artesanal (Captura de video)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones abundantes, ideales para servir en copas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 410 kcal
  • Grasas: 31 gr
  • Carbohidratos: 27 gr
  • Proteínas: 5 gr

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La crema Bariloche puede conservarse en la heladera, bien tapada, hasta 2 días sin perder frescura ni textura. No es recomendable congelar, ya que la crema puede cortarse y volverse granulosa al descongelar.

Temas Relacionados

Receta de cocinaRecetas dulcesNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Para qué sirve poner papel aluminio en la pared y por qué lo recomiendan

Técnicas avaladas por especialistas ofrecen una solución sencilla y accesible para revelar detalles ocultos en construcciones domésticas sin intervención profesional costosa

Para qué sirve poner papel

Cómo realizar la sentadilla dividida de forma correcta y cuáles son sus principales beneficios

Una guía práctica para aprender la técnica, evitar errores comunes y sacar el máximo provecho de este ejercicio unilateral

Cómo realizar la sentadilla dividida

El rol oculto de la corriente del Golfo: cómo regula el carbono en el Atlántico Norte

Un reciente estudio científico revela el papel fundamental de este flujo en la disminución de gases de efecto invernadero

El rol oculto de la

Regreso a clases: cómo organizar horarios y rutinas en casa para una mejor adaptación, según expertos

En exclusiva para Infobae, especialistas de Ineco brindaron consejos para facilitar el proceso de niños y adolescentes

Regreso a clases: cómo organizar

Fuerza y longevidad: las claves de un ex SEAL de la marina para entrenar a partir de los 50 años

En una entrevista con Men’s Health, DJ Shipley y su preparador físico detallaron cómo estructurar un programa que combine cargas pesadas, movilidad con rango completo, control del sistema nervioso y recuperación estratégica para potenciar el rendimiento

Fuerza y longevidad: las claves
DEPORTES
Se crió con una bicampeona

Se crió con una bicampeona de Wimbledon y es la gran sorpresa del Argentina Open: la historia de Vít Kopriva, el rival de Francisco Cerúndolo

Francisco Cerúndolo va por las semifinales en el Argentina Open: hora y cómo ver los partidos de todos los tenistas argentinos

Último día de los test de pretemporada de la F1 en Baréin: Franco Colapinto salió a pista y marcó el 6° mejor tiempo en la sesión matutina

Cómo superó 10 operaciones para jugar hasta los 42 años y su regreso a la NBA en otro rol: la nueva vida de Carlos Delfino

Arranca la Primera Nacional con televisación vía streaming: las figuras con pasado en la élite que prometen brillar

TELESHOW
El glorioso regreso de Bad

El glorioso regreso de Bad Bunny a la Argentina: “Nunca dejé de creer en mí y tú deberías creer en tí, vales más de lo que piensas”

Federico Laboureau, el argentino que creó La casita de Bad Bunny del Super bowl y conquistó Los Ángeles con sus empanadas

La pesada broma de Wanda Nara a Maxi López mientras enfrentaba el “mercado a oscuras” de MasterChef Celebrity

La jugada promesa de La Joaqui en MasterChef Celebrity: “Ahora tengo que ganar”

Un hombre murió durante una función de la obra de Matías Alé y Roberto Peña en Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA

Despegó la mision tripulada a

Despegó la mision tripulada a la Estación Espacial Internacional para reemplazar a los astronautas evacuados por enfermedad

Japón afirmó que existen “diferencias” con Estados Unidos sobre un millonario acuerdo de inversión

Estados Unidos y Taiwán firmaron un acuerdo para reducir aranceles y aumentar la inversión bilateral

Suecia enviará cazas para patrullar el espacio aéreo de Groenlandia como parte de la misión de la OTAN en el Ártico

El Partido Nacionalista de Bangladesh ganó la elecciones y Tarique Rahman es el nuevo primer ministro