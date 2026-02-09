Angelina Jolie deslumbró en París con un “naked dress”: transparencias y alta costura en la alfombra roja

Angelina Jolie deslumbra en París al apostar por el icónico “naked dress”, fusionando transparencias y detalles florales en la alfombra roja de “Coutures” (Starface)

La alfombra roja de París fue el escenario elegido por Angelina Jolie para desplegar la moda “naked dress” en todo su esplendor. Este estilo es reconocido por dejar al descubierto la silueta.

Además, se caracteriza por el uso de tejidos translúcidos, mallas sutiles o materiales que simulan el tono de la piel, generando la ilusión óptica de desnudez. No se trata simplemente de mostrar más cuerpo, sino de jugar con las transparencias, las texturas y los detalles ornamentales para crear una estética que desafía las expectativas tradicionales sobre el vestido de gala.

En el caso de la actriz, este estilo se fusionó con el savoir faire de la alta costura francesa en el estreno de la película “Coutures”, dirigida por Alice Winocour. La actriz apareció con un vestido largo de malla color piel, ceñido al cuerpo y decorado con flores de lentejuelas plateadas.

Los detalles ornamentales y el diseño ceñido convierten el “naked dress” en tendencia absoluta de la temporada (Starface)

El diseño envolvía su figura hasta los tobillos y presentaba una abertura lateral pronunciada, permitiendo un destello de piel en movimiento y añadiendo dinamismo al conjunto. La espalda escotada sumaba un toque de sensualidad discreta. En los pies optó por unos zapatos de taco negro y como accesorio solo llevó unos pendientes brillosos. El maquillaje resaltaba los labios en tono rosado.

Otros looks destacados de Angelina Jolie

Vestido de terciopelo negro

La elegancia clásica se impone con el vestido largo de terciopelo negro que Angelina Jolie lució en la presentación de “Coutures” en España (REUTERS/Pankra Nieto)

En otra ocasión, sobre la alfombra roja de la misma película en España, la actriz destacó por su elección de un vestido largo de terciopelo negro, con tirantes finos y escote en V. El diseño caía recto hasta el suelo, aportando un aire de clasicismo y sobriedad.

El cabello suelto y liso, el maquillaje natural y las joyas discretas completaban un conjunto en el que predominaba la elegancia atemporal. El resultado era una imagen sofisticada, donde el protagonismo recaía en la textura del terciopelo y la silueta depurada del vestido.

Vestido beige de corte princesa en alfombra roja

El vestido de corte princesa en tono beige y líneas amplias resalta la presencia etérea de Angelina Jolie durante el Festival de Cine de Cannes 2025 (REUTERS/Stephane Mahe)

En una alfombra roja del Festival de Cine de Cannes 2025, eligió un vestido de líneas amplias confeccionado en tejido beige con textura y destellos sutiles. El diseño, sin tirantes y de corte princesa, acentuaba la figura y aportaba un aire etéreo al conjunto. La actriz posó, luciendo su característico maquillaje que realzó los ojos y labios.

Vestido largo de encaje marrón claro

El encaje marrón claro y los labios rojos intensos definen el look de Angelina Jolie en los Annual Critics Choice Awards 2025 en California (REUTERS/Daniel Cole)

Durante los Annual Critics Choice Awards 2025 en California, optó por un vestido largo de encaje en tono marrón claro. El diseño presentaba manga corta amplia y cintura ceñida, destacándose sobre una alfombra negra.

El maquillaje se centró en labios rojos intensos, mientras que el cabello rubio suelto sumaba un toque de naturalidad. El encaje y los tonos tierra reforzaban una imagen de sofisticación delicada.

Vestido marrón oscuro con cuentas y lentejuelas

Angelina Jolie opta por un vestido marrón oscuro con cuentas y lentejuelas brillantes, destacando en los Globos de Oro 2025 (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

En otro evento, Los Globos de Oro 2025 en California, la actriz eligió un vestido recto en tono marrón oscuro, cubierto de cuentas y lentejuelas plateadas dispuestas en patrones diagonales. El diseño incluía mangas largas y detalles de flecos que colgaban desde los brazos.

Además, en este contexto, la actriz volvió a destacar por su maquillaje discreto, permitiendo que el brillo de las cuentas y el trabajo de bordado capturaran la atención.

Vestido marfil drapeado con estola de pelo sintético

Las texturas del vestido en tonos marfil acompañan el maquillaje (REUTERS)

Finalmente, en una alfombra roja de la película “Maria” en el Festival de Cine de Venecia 2024, se presentó con un vestido largo drapeado en tono marfil, acompañado por una estola de pelo sintético beige sobre los hombros y un broche dorado.

El look se completaba con el cabello peinado hacia un lado y las manos entrelazadas, en una composición donde los accesorios mínimos permitían que la textura y el color del vestido fueran los protagonistas.