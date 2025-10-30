Naked dress, ¿fin a los códigos de discreción o la cara más audaz de las red carpet?

Vestidos transparentes, el look favorito en las grandes galas de Hollywood

Las fronteras entre la audacia y la sofisticación en la moda se diluyeron definitiva e irreversiblemente en 2025, cuando el naked dress se transformó en el protagonista indiscutido de las alfombras rojas internacionales. Diseños que apuestan por la transparencia, el encaje y los tejidos apenas perceptibles reemplazaron los antiguos códigos de recato y discreción.

La exposición del cuerpo es no solo un nuevo lenguaje visual, sino un look que se piensa para impactar. Los expertos aseguran que en esta apuesta, es muy fino el límite entre la audacia y el ridículo. Un ejemplo reciente del pulgar hacia abajo es el de Bianca Censori, quien apareció en febrero pasado totalmente desnunda en la alfombra de los Grammy Awards 2025.

Los nombres de Sydney Sweeney, Dakota Johnson y Margot Robbie marcan el pulso de esta tendencia, elevando el desnudo parcial a una “declaración” posible de estilo.

Sydney Sweeney

Sydney Sweeney posa con un vestido plateado transparente durante la gala Variety Power of Women en Los Ángeles REUTERS/Mario Anzuoni

Sydney Sweeney se posicionó como uno de los rostros más comentados en la gala Variety Power of Women realizada recientemente en Los Ángeles, al elegir un vestido plateado íntegramente transparente que dejó su figura expuesta sin sujetador.

La actriz, reconocida internacionalmente por su participación en la serie Euphoria, apostó por un diseño ajustado y repleto de detalles brillantes, que resaltó tanto por la osadía en la elección de materiales como por su actitud ante las cámaras. Completó su look con pendientes largos, anillos metálicos y un corte de cabello bob rubio platinado, enmarcando su rostro y sumando al efecto vanguardista.

Ante los medios, Sweeney abordó sin rodeos el debate mediático en torno a la sexualización y la presión sobre las actrices jóvenes.

La actriz elige transparencias y accesorios minimalistas para uno de los eventos más destacados del espectáculo REUTERS/Mario Anzuoni

Expresó que se siente cómoda asumiendo el control de su imagen y desestimó las críticas que la catalogan como símbolo sexual: “Mucha gente piensa que me conoce, pero no es así. Cuando dicen ‘está explotando eso’, en realidad solo me siento bien conmigo misma y lo hago por mí, porque me siento fuerte”.

Bianca Censori

Bianca Censori radicalizó la interpretación del naked dress en la alfombra roja de los Premios Grammy 2025, logrando uno de los momentos más provocadores de la temporada. Censori optó por un minivestido completamente transparente en tono nude, que dejó su cuerpo prácticamente al descubierto frente a los asistentes y fotógrafos.

Durante la llegada al evento, retiró un abrigo de piel oscuro, dejando ver de inmediato la silueta apenas contenida por una tira fina alrededor de la cadera y unos stilettos plateados.

Kayne West (i) y Bianca Censori en la alfombra roja de la 67ª ceremonia anual de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, EE.UU., el pasado 02 de febrero de 2025. EFE/ALLISON CENA

Su pelo recogido y la ausencia de accesorios llamativos direccionaron toda la atención al diseño audaz que eligió para la gala.

Desde su matrimonio con Kanye West, la arquitecta australiana es habitualmente asociada con looks que cruzan los límites de la transparencia y la exposición, utilizando el naked dress como símbolo de audacia y ruptura.

“Ver en la red carpet gente desnuda con una malla completamente transparente como vestuario es un insulto a la misma gala, salvo que el dress code haya sido ir sin ropa. Es desafortunado ver a artistas que interpreten la red carpet internacional como un sitio de nudismo. Me parece un repudio a la moda y obviamente una falta de respeto a la institución del premio”, sentenciaba en una nota anterior con Infobae, la diseñadora Patricia Profumo.

“La moda, en su mejor expresión, siempre ha celebrado la sensualidad del cuerpo en lugar de la provocación simplista y carente de imaginación que supone la desnudez femenina. Pero tengo la sensación de que el vestido de Bianca no pretendía entablar un diálogo sobre moda con otras mujeres, sino que su único propósito era provocar”, expresaban desde la especializada revista de mod Vogue.

Dakota Johnson

Dakota Johnson recurre al encaje negro y transparencias en una cena de beneficencia en Nueva York

Dakota Johnson demostró que el naked dress puede combinar transparencia y sofisticación mediante la selección precisa de materiales y siluetas.

En la cena benéfica “Caring for Women” de la Fundación Kering, realizada en Nueva York, la actriz se inclinó por un vestido de encaje negro con bordados florales que generaban el efecto visual de tatuajes sobre la piel. El atuendo dejó visible lencería oscura a través de una malla semitransparente, consolidando la apuesta por el desnudo controlado y la elegancia.

La actriz apuesta por un naked dress sofisticado, reafirmando su estilo experimental (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

El look de Johnson se completó con un peinado recogido de acabado informal y un maquillaje neutro con énfasis en los ojos. La propia estilista de la actriz, Kate Young, destacó que Dakota prefiere experimentar con vestidos y brillos en sus salidas nocturnas, lo que permite que la prenda se convierta en el foco absoluto sin la necesidad de accesorios excesivos.

Johnson llevó el naked dress a otros escenarios en las últimas temporadas, incluyendo alfombras rojas y programas televisivos, eligiendo siempre propuestas que combinan sensualidad, modernidad y coherencia visual.

Margot Robbie

Margot Robbie elige transparencias y pedrería para su regreso a la alfombra roja tras la maternidad REUTERS/Maja Smiejkowska

Margot Robbie marcó su retorno a las alfombras rojas tras la maternidad con un vestido de transparencias largas en el estreno de su nueva película en Londres, consolidándose como referente de la temporada.

La prenda, de la colección Armani Privé primavera-verano 2025, se distinguió por el tejido vaporoso y la inclusión de motivos florales y paisley en pedrería y lentejuelas, dejando visible la ropa interior y la silueta. El vestido incluía espalda descubierta y accesorios mínimos, con solo unos pendientes de diamantes y sandalias de tiras acompañando el look.

El vestido largo revela la silueta de la actriz y rinde homenaje a la alta costura REUTERS/Maja Smiejkowska

El contexto de la aparición de Robbie sumó valor simbólico a la elección: la actriz y su estilista apostaron por homenajear a Giorgio Armani tras el fallecimiento reciente del diseñador, integrando así sentido y emoción en la selección del naked dress.

El naked dress, lejos de tratarse de una tendencia fugaz, se consolida como un recurso transversal para las celebridades que bucean entre nuevos recursos narrativos, espacios de experimentación textil y una “evolución” en los códigos sociales que recibe aplausos y también críticas.