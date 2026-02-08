Tendencias

Las señales silenciosas de hábitos tóxicos que afectan la vida en pareja

Creencias erróneas y actitudes poco visibles pueden sembrar distancia emocional y dificultar el crecimiento conjunto

Guardar
Las señales silenciosas de hábitos
Las señales silenciosas de hábitos tóxicos en la relación de pareja pueden debilitar la confianza y el bienestar emocional de ambos miembros (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el universo de las relaciones de pareja, no siempre se perciben a simple vista los gestos y dinámicas que, lejos de fortalecer el lazo, lo desgastan poco a poco. Actitudes cotidianas, palabras no dichas y creencias erróneas pueden instalarse sin ruido y debilitar la confianza, la intimidad y el bienestar emocional.

Reconocer estos hábitos es el punto de partida para transformar la convivencia y abrir espacio a un vínculo más sólido y satisfactorio. Conocer los patrones tóxicos más frecuentes, identificar cómo se manifiestan y descubrir alternativas para superarlos resulta fundamental para quienes buscan construir relaciones sanas y equilibradas.

Creencias erróneas y su impacto en la pareja

Muchas parejas mantienen creencias equivocadas sobre el funcionamiento de una relación, lo que puede perjudicar el bienestar emocional de sus miembros. La idea de que el amor verdadero implica una comprensión automática de las necesidades o pensamientos del otro, o que las discusiones no deberían existir en una pareja estable, son ejemplos frecuentes de estos supuestos que terminan afectando la convivencia.

Reconocer estos hábitos representa el primer paso para adoptar nuevas formas de interacción y generar un ambiente más comprensivo y receptivo.

Un hábito especialmente dañino consiste en esperar que la otra persona adivine los sentimientos o necesidades propios. Algunas personas suponen que, si su pareja las amara lo suficiente, sabría por qué están molestas o qué requieren, aunque nunca lo expresen.

Esperar que la pareja adivine
Esperar que la pareja adivine sentimientos o necesidades, sin expresarlos abiertamente, fomenta la distancia emocional y la comunicación pasivo-agresiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta actitud suele derivar en comunicación pasivo-agresiva, que puede incluir respuestas breves, silencios prolongados o comentarios sarcásticos en lugar de un diálogo abierto. El objetivo aparente es evitar el conflicto, pero en realidad se socava la confianza y se genera distancia emocional.

La alternativa saludable consiste en hablar de manera directa y honesta, incluso cuando resulta incómodo. Expresar lo que se siente o necesita, y abordar los desacuerdos con frases como: “Si tienes un problema conmigo, háblame directamente”, promueve la transparencia y crea un espacio seguro para compartir emociones.

El diálogo sincero impide que los problemas se acumulen y se conviertan en resentimientos difíciles de resolver más adelante.

El mito de la ausencia de conflictos

Según un estudio, otro patrón negativo surge al creer que las parejas sanas no discuten nunca. Los conflictos resultan inevitables en cualquier relación duradera; lo que marca la diferencia es la forma de gestionarlos.

El problema se agrava cuando uno de los miembros evita asumir su responsabilidad, minimiza el daño o se niega a pedir disculpas, según un estudio. No admitir errores obstaculiza el crecimiento conjunto y puede instaurar un ciclo de reproches, negaciones y resentimientos que afectan el bienestar de ambos.

Aceptar que los conflictos son
Aceptar que los conflictos son inevitables en una pareja sana ayuda a mejorar la gestión de los desacuerdos y a fomentar el respeto mutuo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una respuesta efectiva es reconocer el propio error y mostrar respeto hacia el otro. Un ejemplo es decir: “Veo que la forma en que te hablé ayer te hizo sentir ignorado, y lo siento. No era mi intención y lo haré mejor”.

Este gesto fomenta la empatía y facilita que ambos asuman su parte en la situación, reduciendo así el riesgo de distanciamiento. Además, pedir disculpas genuinamente ayuda a restaurar la confianza y a fortalecer el compromiso mutuo.

Lenguaje hostil y justificación del daño

El tercer patrón tóxico aparece cuando se justifica el daño causado por el lenguaje hostil bajo la excusa del enojo o la frustración. Según un estudio, insultos, frases ofensivas o actitudes despectivas durante las discusiones no desaparecen después: generan heridas emocionales, deterioran la confianza y afectan la seguridad en la pareja. Dejarse llevar por la ira y herir verbalmente puede dejar marcas duraderas, incluso si luego se intenta minimizar lo ocurrido.

Abordar los problemas con diálogo
Abordar los problemas con diálogo honesto y autocompasión permite sustituir hábitos tóxicos por alternativas saludables y fortalecer la relación de pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para afrontar este reto, conviene mantener un tono sereno, evitar insultos y concentrarse en el conflicto, no en la persona. Ante un desacuerdo, resulta útil recordar: “Están en el mismo equipo, así que aborden esta discusión como si estuvieran resolviendo un problema compartido”. Separar las emociones intensas del respeto necesario en la comunicación facilita que ambos encuentren soluciones y evita que los desacuerdos se conviertan en ataques personales.

Enfrentar estos patrones exige autocompasión y apertura al cambio. Más que buscar culpables, implica reconocer errores y asumir que mejorar es parte del crecimiento de la pareja. Sustituir hábitos dañinos por alternativas saludables fortalece el vínculo y contribuye a una relación más equilibrada y satisfactoria, incluso si el proceso requiere tiempo y esfuerzo.

Temas Relacionados

Relaciones De ParejaSin GeolocalizaciónComunicaciónLenguaje HostilIdentificación De Patrones TóxicosSalud Emocionalpsicologiahábitos tóxicosNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Las reglas de dinero que los especialistas recomiendan para evitar el estrés financiero

Adoptar hábitos diarios y estrategias fáciles de aplicar ayuda a mantener el equilibrio frente a los retos financieros

Las reglas de dinero que

Longevidad y belleza real, según la modelo silver que desafía estereotipos: “Envejecemos según cómo pensamos”

Con 66 años Petra van Bremen compartió a Infobae su visión sobre el paso del tiempo. Cómo se cuida y alimenta. De las siestas energéticas a las claves de estilo y empoderamiento: “La sociedad aún envía mensajes contradictorios, por un lado, envejecer con orgullo y por otro borrar cualquier rastro de ello”

Longevidad y belleza real, según

Cómo avanza la misión para descifrar el ADN de todas las especies en la Tierra

Un equipo de científicos de 17 países impulsa el mayor esfuerzo de secuenciación genética jamás realizado. Cómo los resultados podrían aplicarse en la conservación de especies, agricultura, salud y el desarrollo de tecnologías basadas en el ADN

Cómo avanza la misión para

El Super Bowl será el escenario de una campaña para prevenir una enfermedad silenciosa

La multitudinaria audiencia del evento más esperado en Estados Unidos y el mundo servirá para generar conciencia sobre la importancia de detectar a tiempo el daño renal y cardiovascular

El Super Bowl será el

La erotomanía, el trastorno psicológico detrás del deseo intenso de ser amado

Especialistas consultados por Infobae explican las raíces emocionales y los mecanismos internos detrás de una experiencia que desafía la lógica cotidiana

La erotomanía, el trastorno psicológico
DEPORTES
La declaración de Tom Brady

La declaración de Tom Brady que generó repudio previo a la final del Super Bowl: “Me da asco”

Guía rápida para seguir el Super Bowl: reglas básicas, el tiempo de partido y otros detalles

Surgió en San Lorenzo, jugó en Huracán y se retiró joven: hoy trabaja en la Aduana y no extraña el fútbol

A 40 años de la inmortal chilena de Enzo Francescoli en el inolvidable partido entre River Plate y Polonia

La joven estrella del Super Bowl que reconoció su fanatismo por Messi y Argentina: la marca histórica que puede alcanzar en la NFL

TELESHOW
El llamativo cumpleaños de Lizardo

El llamativo cumpleaños de Lizardo Ponce: look total black, celebridades y diversión en una exclusiva discoteca

Astor, Piazzolla Eterno: los secretos la obra que brilla en el Colón y el desafío de reinventar el tango sin pedir permiso

Leire Martínez prepara su gira por la Argentina tras su salida de La Oreja de Van Gogh: “Pensé que no lo volvería a vivir”

Nancy Dupláa celebró 19 años de matrimonio con Pablo Echarri: “Gracias por hacernos mejores a los que estamos cerca tuyo”

Edith Hermida contó cómo es su vínculo con Beto Casella y su reacción al asumir la conducción de Bendita: “No era lo que yo quería”

INFOBAE AMÉRICA

A pesar de una “amistad

A pesar de una “amistad sin límites”, Ucrania reveló que las inversiones de China en Rusia se estancaron desde el inicio de la guerra

El régimen iraní detuvo a un nuevo activista por un manifiesto crítico contra la represión de las protestas

Conexión Ganadera: una de las imputadas por la megaestafa en Uruguay mantendrá su prisión domiciliaria en Punta del Este

La historia de los 70 estudiantes que caminaron 760 kilómetros para presentar demandas al Gobierno ecuatoriano

Portugal elige presidente este domingo entre un ultraderechista y un socialista