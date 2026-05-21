Guatemala

El gobierno recibe informe preliminar de misión europea sobre elecciones de segundo grado en Guatemala

La administración de Bernardo Arévalo obtuvo el documento que analiza los procesos de selección de altos funcionarios judiciales y electorales, en medio de una visita oficial encabezada por António Costa y representantes de la Unión Europea

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Bernardo Arévalo y António Costa se dan la mano frente a una majestuosa escalera de piedra. Dos guardias de honor con uniformes tradicionales flanquean la escena
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y António Costa, presidente del Consejo Europeo se dan la mano durante un encuentro oficial en el Palacio Nacional de la Cultura. (Gobierno de Guatemala)

El gobierno de Bernardo Arévalo recibió el informe preliminar de la Misión de Observación de la Unión Europea sobre las elecciones de segundo grado en Guatemala, un documento que examina la designación de autoridades de la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público, y que el presidente vinculó con la necesidad de una reforma del sistema de justicia para evitar nuevas crisis institucionales.

La misión europea observó la renovación de autoridades judiciales y electorales entre noviembre de 2025 y mayo de 2026, según relató Arévalo.

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El mandatario también incorporó a ese diagnóstico dos procesos aún pendientes: la elección de la Contraloría General de Cuentas y de la Superintendencia de Bancos, que, afirmó, influirán en el rumbo institucional y económico del país durante los próximos cuatro años.

La entrega del documento ocurrió durante la visita del presidente del Consejo Europeo, António Costa, cuando la delegación europea presentó el informe a Arévalo y a su equipo de trabajo, según el texto oficial. El documento resume hallazgos preliminares de varias visitas realizadas por la misión en el marco del proceso de elección de autoridades.

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Arévalo ligó las observaciones europeas a una reforma del sistema de justicia

Ante la prensa, Arévalo dijo que el informe contiene conclusiones y recomendaciones para seguir fortaleciendo las instituciones democráticas del país. También afirmó que su gobierno coincide con varias de las observaciones formuladas por la delegación europea.

El presidente expresó: “Coincidimos en muchas de las preocupaciones que ustedes han expresado en este informe y estamos convencidos de la necesidad de una reforma importante de nuestro sistema de justicia para evitar que tengamos crisis similares en el futuro”.

Según Arévalo, el contenido del informe expone desafíos en el sistema de justicia y en la institucionalidad democrática de Guatemala. A partir de esa evaluación, reiteró la necesidad de impulsar reformas para impedir nuevas crisis institucionales.

European Council President Antonio Costa speaks at a joint press conference with Guatemala's President Bernardo Arevalo at the National Palace of Culture, in Guatemala City, Guatemala May 20, 2026. REUTERS/Mariano Macz
European Council President Antonio Costa speaks at a joint press conference with Guatemala's President Bernardo Arevalo at the National Palace of Culture, in Guatemala City, Guatemala May 20, 2026. REUTERS/Mariano Macz

El informe preliminar se concentró en la elección de autoridades de la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público. El gobierno presentó a esas tres entidades como instituciones clave para el fortalecimiento democrático del país.

La visita europea incluyó advertencias sobre el uso del sistema judicial

Arévalo extendió la discusión a las próximas designaciones de la Contraloría General de Cuentas y la Superintendencia de Bancos. Según el presidente, ambos nombramientos tendrán efectos sobre la dirección institucional y económica de Guatemala en los próximos cuatro años.

Frente a esos procesos, el mandatario reafirmó el compromiso de su administración para que las elecciones se desarrollen con integridad, transparencia y apego al fortalecimiento democrático. La recepción del informe preliminar fue incorporada por el gobierno a una agenda más amplia de reformas institucionales y de futuras designaciones de control y supervisión.

Costa dijo que su visita llega “en un momento importante para la institucionalidad del país”, tras un proceso de renovación de autoridades judiciales y electorales que calificó como “globalmente positivo”.

Al mismo tiempo, manifestó preocupación por los casos de “instrumentalización del sistema judicial” y por la criminalización de defensores de derechos humanos, responsables de la lucha contra la corrupción y líderes indígenas.

El presidente del Consejo Europeo recordó que la Unión Europea acompaña a Guatemala desde los acuerdos de paz de 1996. Entre las medidas recientes de ese apoyo enumeró la misión de observación electoral de 2023, la adopción de medidas restrictivas específicas contra quienes socavan la democracia y el Estado de derecho, y la misión de acompañamiento a los procesos de nombramiento de autoridades electorales y judiciales.

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