Descontrol en Saavedra: un camionero dio giros durante 30 minutos, cortó todo el tránsito, chocó y fue detenido

Un camionero giró en círculos durante 30 minutos en Saavedra y provocó pánico entre peatones y automovilistas por el riesgo de accidente

Un insólito episodio se vivió en el límite entre los barrios porteños de Saavedra y Villa Urquiza cuando un camionero protagonizó un episodio de alto riesgo en la esquina de avenida Larralde y Triunvirato. El conductor giró en círculos durante aproximadamente media hora en plena intersección, con el vehículo cargado de tierra, mientras peatones y automovilistas quedaron paralizados ante el peligro.

El episodio ocurrió el martes pasado al mediodía. Según testigos del hecho, el hombre tocaba bocina de manera insistente y nadie lograba interceptarlo. “Nadie se movía porque podía pasar un choque tremendo”, relataron vecinos al medio Saavedra Online. La parálisis del tránsito generó un embotellamiento de consideración en la zona, una de las más transitadas del norte porteño.

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Personal de la Policía de la Ciudad y agentes de Tránsito llegaron al lugar para contener la situación e impedir que el vehículo embistiera a transeúntes o rodados. Pese al riesgo que representaron las maniobras, no hubo heridos ni daños materiales en esa primera etapa del incidente.

La intervención de la Policía de la Ciudad y los agentes de Tránsito fue clave para impedir que el camión embistiera a transeúntes o vehículos en Saavedra

Un vecino describió al conductor —un hombre de 41 años— como alguien que “estaba bajo los efectos de alguna sustancia” y que “nadie lo podía detener”, según recogió Saavedra Online.

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Tras varios minutos de maniobras erráticas, el camión aceleró por avenida Larralde a alta velocidad con rumbo a la General Paz. El recorrido continuó por la colectora en dirección a la zona de Balbín, y fue a la altura de Gerchunoff donde el episodio llegó a su punto más extremo: el conductor intentó incorporarse a la General Paz en reversa, maniobra que terminó con el vehículo incrustado en el guardarraíl.

Fue allí donde un efectivo policial rompió la ventanilla del camión y logró reducir al conductor, quien quedó detenido en el lugar. Luego fue trasladado al Hospital Pirovano, donde permanece con consigna policial. Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Vecinal 12A.

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Fuentes del caso subrayaron ante Saavedra Online que, pese a la gravedad del recorrido, “no atropelló a nadie de casualidad”, una circunstancia que evitó consecuencias de mayor magnitud en una zona de alto tránsito.

Choque múltiple entre 7 autos en la autopista General Paz

Semanas atrás, un choque múltiple entre siete autos en la autopista General Paz, a la altura del puente Zapiola y en sentido al Riachuelo, requirió la intervención de servicios de emergencia y generó demoras en la circulación. Según datos oficiales de AUSOL, el saldo fue de dos heridos.

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El accidente tuvo lugar en las inmediaciones del kilómetro 1,5, zona en la que se ubica el Estadio Ciudad de Vicente López, perteneciente al club Platense.

El impacto en cadena se desencadenó tras una reducción de velocidad de los vehículos, con un total de doce personas afectadas por el siniestro. Personal médico les brindó atención en el lugar.

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Un choque múltiple entre siete autos en la autopista General Paz provocó dos heridos y demoró la circulación cerca del puente Zapiola

Entre las víctimas, una mujer de 40 años fue derivada de urgencia al Hospital Santojanni con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico. Otra fue trasladada al Hospital Argerich con politraumatismos. Ninguna de las dos corría riesgo de vida.

Las diez personas restantes, entre ellas una adolescente de 15 años, recibieron atención en el sitio del accidente sin necesidad de traslado, a cargo de profesionales del SAME, que llegaron en helicóptero para reforzar la asistencia.

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El incidente bloqueó dos carriles lentos y movilizó a bomberos GER Saavedra, agentes de Tránsito, personal de Autopistas y efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes desplegaron un operativo de emergencia para asistir a las víctimas y reordenar el tránsito.

A raíz de las tareas de rescate, se solicitó a los conductores transitar con precaución por el área.

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El corte en los dos carriles se extendió hasta minutos antes de las 16.30, hora en que la circulación quedó restablecida.