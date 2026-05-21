El gobierno de Guatemala activa medidas ante inminente impacto de El Niño

El Ministerio de Agricultura de Guatemala calcula que la sequía por El Niño en 2026 puede afectar hasta 150 mil hectáreas de maíz y frijol. (Cortesía: MAGA)

Guatemala se prepara para un episodio de El Niño que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación considera inevitable y que, según la ministra María Fernanda Rivera, puede traducirse en sequía, pérdidas agrícolas y presión sobre la seguridad alimentaria durante 2026. La funcionaria dijo en una entrevista televisiva que la probabilidad del fenómeno ya supera el 90 % y que el MAGA activó hace dos meses un comité de emergencia para anticipar la respuesta.

La vulnerabilidad agropecuaria que maneja el ministerio alcanza a prácticamente todo el país, según Rivera al programa televisivo. En ese mapa, las áreas de mayor riesgo aparecen concentradas en categorías alta, media y muy alta, sin zonas libres de exposición.

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La ministra sostuvo que los años análogos para el comportamiento agroclimático actual son 2018, 2021, 2023, 2024 y 2026. Según explicó, la recurrencia de sequías en años recientes muestra que la política pública debe orientarse a la adaptación al cambio climático y no a eventos aislados.

El MAGA calcula hasta 150 mil hectáreas de maíz y frijol vulnerables

Rivera dijo que los cultivos más expuestos suman 150 mil hectáreas de maíz y frijol. Añadió que también están en riesgo 42 mil hectáreas de café, 32 mil de caña de azúcar, 16.700 de banano, 12.196 de melón, 11.500 de plátano, 9.657 de tabaco, 2.500 de cítricos y 100 mil hectáreas de pastos.

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La ministra explicó que, en Centroamérica, El Niño se manifiesta como sequía, mientras que La Niña suele asociarse con exceso de lluvia. Aun así, advirtió que el país ya experimenta precipitaciones irregulares y torrenciales que no resuelven la necesidad agrícola porque son breves, esporádicas y favorecen erosión, inundaciones, deslaves y anegamiento de cultivos.

La probabilidad del fenómeno de El Niño supera el 90 %, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria y los cultivos en todo el país. (Visuales IA)

Según Rivera, esas lluvias convectivas duran entre 45 minutos y una hora, son intensas y están acompañadas de tormenta eléctrica. El problema, agregó, es que no se comportan como una temporada lluviosa estable, en la que llueve durante varias horas y con frecuencia suficiente para sostener los cultivos.

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Ante ese escenario, el MAGA puso en marcha el Plan Institucional de Respuesta, conocido como PIR. Rivera afirmó que el objetivo inmediato es asegurar alimentos para las familias en mayor riesgo y, al mismo tiempo, ejecutar acciones que permitan retener agua y conservar suelo para reducir la vulnerabilidad en el mediano plazo.

El plan oficial combina raciones de alimentos, manejo de suelos y captación de agua

La ministra detalló que la respuesta alimentaria se apoya en tres mecanismos. El primero es el programa ISAN, activado con información del Ministerio de Salud y coordinado por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional para familias que ya presentan desnutrición; el segundo son las reservas estratégicas de alimentos para emergencias declaradas por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres; y el tercero es APA, Alimentos por Acciones, que entrega apoyo a hogares que todavía no han caído en inseguridad alimentaria, pero ejecutan obras preventivas en sus parcelas.

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Rivera dijo que el programa “Suelos y Agua para el Futuro” es la base técnica de esa estrategia. En la parte de suelos, el ministerio retomó la taxonomía de suelos a escala 1:50.000 para tomar decisiones a nivel de finca, desde pequeños terrenos hasta explotaciones de 1,000 hectáreas.

Según la ministra, hay tres departamentos publicados desde antes de 2013 y el departamento de Guatemala será el cuarto en publicarse dentro de aproximadamente un mes. Después seguirá Escuintla, mientras que el bloque integrado por San Marcos, Totonicapán y Quetzaltenango ya ingresó a laboratorio, con la meta de dejar montada la base para completar los 22 departamentos del país.

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El Plan Institucional de Respuesta del MAGA concentra acciones en asegurar alimentos, retener agua y conservar suelos en zonas vulnerables. (Visuales IA)

En la parte de agua, Rivera explicó que el método usado es “keyline” o línea clave, que guía el agua de lluvia a través de acequias de conducción e infiltración. La funcionaria señaló que el sistema busca hacer que el agua avance despacio, aumente la humedad del suelo durante todo el año, reduzca la escorrentía y también ayude a bajar el riesgo de incendios forestales y de rastrojo.

El Gobierno estima entre 150 mil y 170 mil personas en riesgo si no interviene

Rivera afirmó que, en un escenario sin intervención estatal, entre 150 mil y 170 mil personas podrían quedar en vulnerabilidad alimentaria, en un año que comparó con 2014 por la intensidad de la sequía. Aclaró que la cifra puede parecer limitada frente al total de la población, pero subrayó que para cada hogar afectado la pérdida puede representar el 100 % de su producción.

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Para enfrentar ese posible impacto, el MAGA dispone de 269 mil raciones en APA, 593 mil en ISAN y 106 mil en la reserva estratégica, según dijo la ministra en la entrevista. Añadió que, si hicieran falta más alimentos, el Gobierno puede recurrir a cooperación internacional, países aliados o ampliaciones presupuestarias coordinadas con el Ministerio de Finanzas.

Rivera también indicó que ya se formó a 80 técnicos que actuarán como capacitadores de otros equipos en una red de 340 sitios. Según explicó, el despliegue empezará a inicios de junio y llegará a grupos campesinos, cooperativas, huertos familiares y huertos escolares.

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La ministra sostuvo que los productores más vulnerables recibirán herramientas o alimentos según su situación, mientras que los medianos podrán acceder a capacitación y apoyo técnico, por ejemplo para topografía. Para el sector privado de mayor escala, dijo, la asistencia se centrará en facilitar conocimientos y formación de técnicos propios para adaptar las obras a pastos, sistemas agroforestales, cacao u hortalizas.

Las lluvias irregulares con tormentas eléctricas generan inundaciones, erosión y anegamiento, pero no cubren las necesidades de los cultivos básicos. (Cortesía: MAGA)

Rivera descartó que los fertilizantes sean la respuesta principal en una situación de escasez de lluvia. Según explicó, el MAGA trabaja con biofábricas para producir microorganismos que mejoren la fertilidad, generen humus y aumenten la capacidad del suelo de retener agua, en un contexto internacional que además presenta incertidumbre por el abastecimiento de materias primas.

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En materia forestal, la ministra dijo que 2024 fue uno de los años más duros en incendios y confirmó que el MAGA lidera por primera vez una política del fuego que ya está en revisión en la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Señaló que ese documento fue construido en 10 talleres territoriales con participación de alcaldes, CONRED, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, pueblos indígenas y sector privado.

Sobre el mercado del maíz, Rivera precisó que Guatemala es importador neto de maíz amarillo, destinado a alimentación animal, y que en maíz blanco se manejan contingentes de desabasto según la producción nacional y el consumo. Agregó que, en un año con riesgo agroclimático, el país debe tener claridad para abrir esos contingentes sin afectar a los productores ni provocar desabastecimiento.

La ministra recomendó concentrar el cultivo de granos básicos en áreas de menor riesgo y mayor productividad, como la Franja Transversal del Norte, el sur de Petén y parte de la costa sur. También aconsejó que, si la primera siembra presenta demasiada incertidumbre, algunas familias resguarden sus semillas para el segundo ciclo agrícola.