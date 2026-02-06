Receta de frittata de papas y verduras, rápida y fácil

La frittata de papas y verduras combina sabor, rapidez y aporte nutricional en una receta clásica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una buena frittata de papas y verduras es esa opción irresistible cuando se quiere algo sabroso, rápido y nutritivo. El aroma de las papas dorándose en la sartén, mezclado con el perfume de las verduras frescas, siempre remite a almuerzos simples pero llenos de color y sabor.

En muchas casas argentinas, la frittata aparece como solución práctica: ideal para aprovechar las verduras que quedan en la heladera y resolver una comida ligera, acompañada con una ensalada fresca. Es un plato que se disfruta tanto en el almuerzo como en una cena liviana, y hasta se puede llevar en vianda.

Receta de frittata de papas y verduras

La frittata de papas y verduras consiste en una tortilla gruesa hecha con papas salteadas y una mezcla de huevos, cebolla, morrón, y las verduras que tengas a mano (como zucchini, espinaca o zanahoria). Todo se cocina en sartén y, si se quiere, se termina al horno para dorar la superficie. Es fácil, admite variantes y siempre sale bien.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

La receta tradicional de tortilla de verduras utiliza ingredientes frescos y saludables como papas, cebolla y morrón rojo (EuropaPress)

3 papas medianas

1 cebolla

1 morrón rojo

1 zucchini pequeño (opcional)

1 zanahoria chica

6 huevos

3 cucharadas de queso rallado (opcional)

2 cucharadas de perejil fresco (opcional)

Sal y pimienta a gusto

3 cucharadas de aceite de girasol o maíz

1 cucharada de aceite de oliva (para servir)

Cómo hacer frittata de papas y verduras, paso a paso

Pelar y cortar las papas en cubos pequeños o rodajas finas. Picar la cebolla y el morrón en cubos chicos. Rallar la zanahoria y cortar el zucchini en rodajas finitas. Calentar 2 cucharadas de aceite en una sartén amplia (ideal antiadherente). Saltear las papas a fuego medio, revolviendo para que no se peguen, hasta que estén doradas y casi cocidas. No apurar este paso, las papas deben quedar tiernas pero firmes. Agregar la cebolla, el morrón, la zanahoria y el zucchini. Cocinar 5-7 minutos, mezclando para que se integren y las verduras estén tiernas. En un bol, batir los huevos con el queso rallado, el perejil, sal y pimienta. Volcar las verduras salteadas dentro del bol con los huevos y mezclar bien. Limpiar la sartén, agregar 1 cucharada de aceite y calentar. Verter la mezcla y cocinar a fuego bajo, tapado, hasta que el huevo empiece a cuajar en los bordes. Cuando esté casi firme, se puede dar vuelta la frittata con ayuda de un plato o terminar la cocción bajo el grill del horno unos minutos para dorar la superficie. El centro debe quedar jugoso, no seco. Servir caliente o tibia, con un toque de aceite de oliva por encima.

La receta de frittata de verduras propone una combinación saludable de papas, cebolla, morrón, zanahoria y zucchini (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 210 kcal

Grasas: 10 g

Carbohidratos: 20 g

Proteínas: 9 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días, bien tapada. Se puede freezar hasta 2 meses, aunque es ideal consumirla fresca para que no pierda textura.