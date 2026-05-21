El Salvador

¡En pocas horas! Entradas agotadas para la final del fútbol de El Salvador entre Águila y FAS

La expectativa por el Clásico Nacional son altas y en pocas horas se vendieron todos los boletos para el partido que definirá el próximo monarca del fútbol salvadoreño

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Aficiones deFAS y Águila agotaron todas las entradas para la final del Clausura 2026 a disputarse este sábado en el Estadio Jorge “Mágico” González. (Cortesía: Redes sociales)
Aficiones deFAS y Águila agotaron todas las entradas para la final del Clausura 2026 a disputarse este sábado en el Estadio Jorge “Mágico” González. (Cortesía: Redes sociales)

En pocas horas se agotaron todas las entradas para la gran final del Clausura 2026 entre Águila y FAS, que se disputará el sábado 23 de mayo a las 18:00 horas en el Estadio Jorge “El Mágico” González. El evento promete un ambiente vibrante, con el recinto capitalino repleto para albergar la sexta final entre ambos clubes.

El encuentro ha despertado un alto nivel de interés entre los seguidores del fútbol, ya que no solo está en disputa el campeonato, sino que el enfrentamiento entre estos dos equipos es reconocido como un Clásico Nacional.

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La demanda por los boletos superó los pronósticos y el anuncio oficial de “SOLD OUT” fue informado por la Primera División menos de 7 horas después de abrir la taquilla a las 10:00 de la mañana.

De igual forma, el precio de las entradas reflejó el interés por el encuentro: General Norte y Sur a USD 25, Tribuna Alta a USD 50 y Tribuna Baja a USD 75.

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Aficionados aseguraron su lugar en la final adquiriendo boletos con precios de USD 25, USD 50 y USD 75 , según la localidad elegida en el estadio Jorge “Mágico” González. (Cortesía: Primera División)
Aficionados aseguraron su lugar en la final adquiriendo boletos con precios de USD 25, USD 50 y USD 75 , según la localidad elegida en el estadio Jorge “Mágico” González. (Cortesía: Primera División)

La gran final FAS-Águila reaviva una histórica rivalidad

“Aguiluchos” y “tigrillos” se medirán en una final de la Primera División tras más de 16 años desde su último enfrentamiento decisivo en el año 2009.

El “Mágico” González será testigo de la tercera final más repetida en la historia de la Liga Mayor de Fútbol (LMF), superando las series Águila-Alianza, Alianza-Firpo y Alianza-Santa Tecla, cada una disputada en cinco ocasiones, como reportó Futbrief. El Clásico Nacional entre santanecos y migueleños ingresa al podio de los duelos de mayor tradición y rivalidad en la competencia salvadoreña.

La rivalidad entre FAS y Águila en finales en torneos locales tiene antecedentes que se remontan a varias décadas atrás. El primer enfrentamiento decisivo ocurrió en 1959, cuando Águila se impuso en una serie extra disputada en el exFlor Blanca, logrando victorias de 4-0 y 1-0 para adjudicarse el título. Posteriormente, ambos equipos se reencontraron en la final del Clausura 2001, con Águila nuevamente victorioso tras empatar 1-1 en el primer partido y ganar 2-1 el segundo juego.

Águila llega a la final del Clausura 2026 con una ventaja histórica de tres títulos sobre dos de FAS en enfrentamientos directos. (Cortesía: CD Águila)
Águila llega a la final del Clausura 2026 con una ventaja histórica de tres títulos sobre dos de FAS en enfrentamientos directos. (Cortesía: CD Águila)

FAS logró revancha hasta el Apertura 2003, título que consiguió tras igualar 2-2 y consagrarse en la tanda de penales por 5-3. Tres años más adelante, en el Clausura 2006, Águila celebró otra corona al superar 4-2 a su rival histórico en el mismo escenario capitalino.

La última vez que ambos definieron un campeonato fue en el Apertura 2009. En aquella ocasión, FAS se alzó con el título tras imponerse 3-2 a Águila en tiempo extra en el estadio Cuscatlán, según recordó Futbrief.

Ahora, el Clausura 2026 marca la sexta ocasión en la que estos clubes se encuentran en una final, con Águila liderando la serie histórica con tres triunfos y FAS habiendo alcanzado la corona en dos oportunidades.

La expectación por el duelo se refleja en la rapidez con que se agotaron las entradas. Con el estadio colmado y una rivalidad histórica de fondo, la final del Clausura 2026 promete añadir un nuevo capítulo a la rivalidad de ambos conjuntos.

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