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Capturan en Guatemala a presunto líder narco requerido por Estados Unidos

El Ministerio de Gobernación de Guatemala informó sobre la aprehensión de Eddie Waldemar P., solicitado por la justicia estadounidense por delitos de narcotráfico. La detención se realizó durante un operativo de inteligencia

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Guatemala capturó al presunto líder narco solicitado en extradición por Estados Unidos. (Cortesía: PNC de Guatemala)
Guatemala capturó al presunto líder narco solicitado en extradición por Estados Unidos. (Cortesía: PNC de Guatemala)

El Ministerio de Gobernación de Guatemala informó este miércoles sobre la captura de Eddie Waldemar P., requerido con fines de extradición por Estados Unidos bajo cargos relacionados con el narcotráfico. Según datos oficiales, se trata del extraditable número 25 detenido en el país en lo que va de 2026, en el marco de las acciones que desarrolla la Policía Nacional Civil (PNC), a través de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA).

De acuerdo con información divulgada por el Ministerio de Gobernación, Eddie Waldemar P., de 48 años, fue localizado en el departamento de Sacatepéquez. La investigación identificó que encabezaba una estructura dedicada al tráfico de drogas, con operaciones comprobadas en los departamentos de Escuintla y Sacatepéquez. El Ministerio detalló que la organización recibía cocaína oculta en carga contenerizada procedente de Sudamérica, utilizando rutas locales y puntos estratégicos para su distribución ulterior.

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Las autoridades explicaron que labores de inteligencia permitieron detectar la presencia del señalado en la ruta que conecta Villa Nueva con San Lucas Sacatepéquez. Ante esta información, la PNC implementó un operativo específico sobre ese corredor vehicular. Según el reporte la captura de se efectuó en las inmediaciones de Santa Lucía Milpas Altas, municipio de Sacatepéquez, donde agentes de la SGAIA lograron interceptar y detener al presunto líder criminal.

La Policía Nacional Civil detuvo a Eddie Waldemar P. en Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez, tras un operativo de inteligencia antidrogas. (Cortesía: Ministerio de Gobernación)
La Policía Nacional Civil detuvo a Eddie Waldemar P. en Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez, tras un operativo de inteligencia antidrogas. (Cortesía: Ministerio de Gobernación)

El Ministerio de Gobernación enfatizó que la aprehensión se realizó “en cumplimiento de una orden de captura con fines de extradición hacia Estados Unidos, relacionada con delitos de narcotráfico”. En el comunicado oficial, la institución destacó: “El Ministerio de Gobernación continúa fortaleciendo las acciones contra el narcotráfico y las estructuras criminales”.

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Acusado de encabezar una red narco con operaciones en Escuintla y Sacatepéquez

Según la información proporcionada, la estructura liderada por Eddie Waldemar P. estaba vinculada a la recepción de cargamentos de cocaína que llegaban al país ocultos en contenedores provenientes de diferentes naciones sudamericanas. La institución insistió en que las fuerzas de seguridad mantienen dispositivos activos en puntos considerados vulnerables para el tránsito de drogas.

Con la captura de Pineda Velásquez, suman 25 los extraditables detenidos por Guatemala con requerimiento de la justicia estadounidense en 2026. (Cortesía: Ministerio de Gobernación)
Con la captura de Pineda Velásquez, suman 25 los extraditables detenidos por Guatemala con requerimiento de la justicia estadounidense en 2026. (Cortesía: Ministerio de Gobernación)

“El trabajo de inteligencia nos ha permitido identificar y neutralizar a líderes de estructuras que afectan la seguridad nacional y regional”, señaló la cartera de Gobernación.

Por su parte, la PNC dio a conocer que la detención de Eddie Waldemar P. en Santa Lucía Milpas Altas es preliminarmente considerada como uno de los golpes más importantes a estructuras delictivas vinculadas al tráfico internacional de drogas en los primeros meses del año. “Preliminarmente se informa sobre la aprehensión del extraditable No. 25 en Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez, identificado como Eddie Waldemar P., de 48 años, por registrar una orden de captura con fines de extradición hacia Estados Unidos, relacionado por temas al narcotráfico”, detalló la Policía Nacional Civil por medio de sus canales oficiales.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Gobernación reiteró que las acciones contra el narcotráfico forman parte de un esfuerzo sostenido para debilitar las operaciones de redes criminales que operan en el territorio nacional. Las investigaciones y detenciones se realizan en coordinación con agencias internacionales, según detallaron fuentes oficiales.

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