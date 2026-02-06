Qué es el stashing y por qué puede afectar la autoestima en las relaciones

El fenómeno del stashing en relaciones amorosas implica ocultar a la pareja y afecta la autoestima y la confianza

La popularidad de las redes sociales y las nuevas formas de vinculación han transformado la manera en que se viven las relaciones amorosas. En este contexto, la exposición pública —o la ausencia de ella— adquiere un peso inédito en la construcción del vínculo.

El stashing, definido como la decisión consciente de ocultar la existencia de una pareja, se ha convertido en un fenómeno cada vez más frecuente. Esta práctica, impulsada por la dinámica digital, puede afectar profundamente la confianza y el bienestar emocional de quienes la sufren. El término es derivado del verbo inglés “to stash” (esconder, guardar).

Explorar sus señales, causas y efectos permite entender mejor los desafíos de las relaciones contemporáneas y el valor de la autenticidad en los vínculos afectivos.

¿Qué es el stashing y cómo se manifiesta?

De acuerdo con portales internacionales como Psychology Today, el stashing se manifiesta como una estrategia de ocultamiento sistemático que va más allá de la simple privacidad: implica mantener a la pareja en las sombras, sin reconocimiento en la vida pública ni digital del otro.

Ocultar a la pareja, conocido como stashing, suele generar inseguridad y sentimientos de invisibilidad en quienes lo sufren (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las señales más habituales incluyen la falta de presentaciones al círculo cercano, la omisión de cualquier rastro en redes sociales y la tendencia a evitar encuentros en contextos donde puedan coincidir con personas conocidas. Además, suelen aparecer excusas repetidas o evasivas ante la posibilidad de dar visibilidad a la relación.

Este comportamiento puede generar en la persona “escondida” una sensación de invisibilidad, desvalorización y dudas sobre su propio lugar en el vínculo. Según Mentalzon, la ausencia de reconocimiento público suele provocar sentimientos de rechazo, insuficiencia y desconfianza, afectando el bienestar emocional y la autoestima.

Motivaciones detrás del ocultamiento

Las causas que llevan a una persona a practicar el stashing son diversas. Entre las más frecuentes se destacan el temor al juicio social, la vergüenza o inseguridad respecto a la pareja, la percepción de que la relación es transitoria, o bien, la voluntad de mantener abiertas otras opciones afectivas. En algunos casos, la protección de la imagen personal o profesional, especialmente en figuras públicas, también puede motivar este tipo de ocultamiento.

El temor al juicio social y la inseguridad son motivaciones frecuentes que llevan a muchas personas a ocultar su relación afectiva

Asimismo, el auge de las aplicaciones de citas y la naturaleza fragmentada de la vida digital actual han facilitado la segmentación de los vínculos, permitiendo compartimentar relaciones y evitar el cruce de esferas personales. A menudo, el stashing responde a una falta de compromiso o a la indecisión sobre el futuro de la relación.

Consecuencias emocionales y cómo actuar

El impacto del stashing es profundo. Las personas afectadas suelen experimentar una merma en la confianza y la seguridad emocional, así como una creciente ansiedad por la falta de integración en la vida del otro. Psychology Today señala que este patrón puede derivar en crisis de autoestima y en la imposibilidad de construir una relación sana y duradera.

Frente a esta situación, especialistas en relaciones aconsejan reconocer la realidad del vínculo y expresar abiertamente la necesidad de integración y visibilidad. El diálogo honesto es esencial para comprender si el ocultamiento responde a inseguridades, falta de interés o razones personales legítimas. Si tras la conversación no se producen cambios concretos, es fundamental establecer límites y priorizar el propio bienestar emocional.

El stashing puede causar crisis de autoestima y dificultar la construcción de relaciones sanas y duraderas según varios especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Buscar apoyo externo —ya sea de amistades o de un profesional de la salud mental— puede resultar clave para recuperar la autoestima y redefinir las expectativas afectivas. Toda persona merece una relación en la que su presencia sea reconocida y valorada, con espacios de autenticidad y respeto.

Apostar por la transparencia y el reconocimiento mutuo en los vínculos afectivos contribuye a construir relaciones más sólidas y satisfactorias, donde ambos integrantes se sientan vistos, integrados y libres de dudas respecto a su lugar en la vida del otro.