Tendencias

Qué es el stashing y por qué puede afectar la autoestima en las relaciones

Una dinámica silenciosa en los vínculos afectivos está interfiriendo en la confianza y en la forma en que muchas personas se perciben a sí mismas

Guardar
El fenómeno del stashing en
El fenómeno del stashing en relaciones amorosas implica ocultar a la pareja y afecta la autoestima y la confianza

La popularidad de las redes sociales y las nuevas formas de vinculación han transformado la manera en que se viven las relaciones amorosas. En este contexto, la exposición pública —o la ausencia de ella— adquiere un peso inédito en la construcción del vínculo.

El stashing, definido como la decisión consciente de ocultar la existencia de una pareja, se ha convertido en un fenómeno cada vez más frecuente. Esta práctica, impulsada por la dinámica digital, puede afectar profundamente la confianza y el bienestar emocional de quienes la sufren. El término es derivado del verbo inglés “to stash” (esconder, guardar).

Explorar sus señales, causas y efectos permite entender mejor los desafíos de las relaciones contemporáneas y el valor de la autenticidad en los vínculos afectivos.

¿Qué es el stashing y cómo se manifiesta?

De acuerdo con portales internacionales como Psychology Today, el stashing se manifiesta como una estrategia de ocultamiento sistemático que va más allá de la simple privacidad: implica mantener a la pareja en las sombras, sin reconocimiento en la vida pública ni digital del otro.

Ocultar a la pareja, conocido
Ocultar a la pareja, conocido como stashing, suele generar inseguridad y sentimientos de invisibilidad en quienes lo sufren (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las señales más habituales incluyen la falta de presentaciones al círculo cercano, la omisión de cualquier rastro en redes sociales y la tendencia a evitar encuentros en contextos donde puedan coincidir con personas conocidas. Además, suelen aparecer excusas repetidas o evasivas ante la posibilidad de dar visibilidad a la relación.

Este comportamiento puede generar en la persona “escondida” una sensación de invisibilidad, desvalorización y dudas sobre su propio lugar en el vínculo. Según Mentalzon, la ausencia de reconocimiento público suele provocar sentimientos de rechazo, insuficiencia y desconfianza, afectando el bienestar emocional y la autoestima.

Motivaciones detrás del ocultamiento

Las causas que llevan a una persona a practicar el stashing son diversas. Entre las más frecuentes se destacan el temor al juicio social, la vergüenza o inseguridad respecto a la pareja, la percepción de que la relación es transitoria, o bien, la voluntad de mantener abiertas otras opciones afectivas. En algunos casos, la protección de la imagen personal o profesional, especialmente en figuras públicas, también puede motivar este tipo de ocultamiento.

El temor al juicio social
El temor al juicio social y la inseguridad son motivaciones frecuentes que llevan a muchas personas a ocultar su relación afectiva

Asimismo, el auge de las aplicaciones de citas y la naturaleza fragmentada de la vida digital actual han facilitado la segmentación de los vínculos, permitiendo compartimentar relaciones y evitar el cruce de esferas personales. A menudo, el stashing responde a una falta de compromiso o a la indecisión sobre el futuro de la relación.

Consecuencias emocionales y cómo actuar

El impacto del stashing es profundo. Las personas afectadas suelen experimentar una merma en la confianza y la seguridad emocional, así como una creciente ansiedad por la falta de integración en la vida del otro. Psychology Today señala que este patrón puede derivar en crisis de autoestima y en la imposibilidad de construir una relación sana y duradera.

Frente a esta situación, especialistas en relaciones aconsejan reconocer la realidad del vínculo y expresar abiertamente la necesidad de integración y visibilidad. El diálogo honesto es esencial para comprender si el ocultamiento responde a inseguridades, falta de interés o razones personales legítimas. Si tras la conversación no se producen cambios concretos, es fundamental establecer límites y priorizar el propio bienestar emocional.

El stashing puede causar crisis
El stashing puede causar crisis de autoestima y dificultar la construcción de relaciones sanas y duraderas según varios especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Buscar apoyo externo —ya sea de amistades o de un profesional de la salud mental— puede resultar clave para recuperar la autoestima y redefinir las expectativas afectivas. Toda persona merece una relación en la que su presencia sea reconocida y valorada, con espacios de autenticidad y respeto.

Apostar por la transparencia y el reconocimiento mutuo en los vínculos afectivos contribuye a construir relaciones más sólidas y satisfactorias, donde ambos integrantes se sientan vistos, integrados y libres de dudas respecto a su lugar en la vida del otro.

Temas Relacionados

Relaciones De ParejaGlobalRedes SocialesOcultamiento De ParejaSalud EmocionalautoestimaPsychology TodayNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Ganar músculo después de los 40: un experto explicó por qué la clave está en distribuir la fatiga y no en entrenar más

El método compartido por Men’s Health plantea alternar ejercicios y reducir repeticiones en cada sesión, buscando evitar el agotamiento localizado y optimizar la eficiencia del estímulo dirigido a distintos grupos musculares con el fin de facilitar la constancia

Ganar músculo después de los

La teoría de las uñas rojas: por qué este color se asocia con mayor confianza y atracción

Expertas en psicología y tendencias sostienen que el color puede influir en la autoimagen y servir como símbolo de energía sin que exista un consenso científico definitivo

La teoría de las uñas

La otra cara de San Valentín: cómo la presión social afecta la salud emocional de las personas

Entre regalos, comparaciones y mandatos sociales, el Día de los Enamorados puede convertirse en un escenario de ansiedad, frustración y dependencia afectiva

La otra cara de San

Cómo el juego y la conexión social pueden ayudar para que los perros entiendan palabras

Investigadores de Hungría, Italia y Austria analizaron el comportamiento de Border Collies con juguetes. Cuáles son las claves sobre cómo el juego y el vínculo social pueden impulsar el aprendizaje de los animales

Cómo el juego y la

Por qué el invierno es el aliado ideal para plantar árboles frutales y garantizar su crecimiento

Elegir especies compatibles con el clima y cuidar la raíz desde el inicio puede marcar la diferencia en la salud y la producción de frutas

Por qué el invierno es
DEPORTES
Argentina inicia su camino en

Argentina inicia su camino en la Copa Davis ante Corea del Sur: horario, cómo ver en vivo los partidos y todo lo que hay que saber

Todo lo que hay que saber del Super Bowl LX que enfrentará a New England Patriots y Seattle Seahawks por el título de la NFL: horario y TV

Quiénes son los 8 argentinos que disputarán los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026: la agenda de su participación

Comienzan los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026: sedes, icónica apertura y todo lo que hay que saber

El intercambio de camisetas entre Di María y una figura de la NFL que dirá presente en el Super Bowl: “Fue un placer”

TELESHOW
Mimi Leclercq, la argentina que

Mimi Leclercq, la argentina que cantó para Ginóbili, trabajó con Shakira y Christina Aguilera y quiere conquistar el mundo

Llega Citados, el nuevo programa de entrevistas de Juan Marconi con figuras y personajes del mundo del deporte

La noche de terror de Miguel Ángel Rodríguez en MasterChef: su torta se desmoronó por completo y sufrió un robo

La foto sexy de Ova Sabatini que encendió las redes y sorprendió a Catherine Fulop: “Un abuelo activo”

Polémica versión sobre la pelea del Chino Leunis con Ian Lucas en MasterChef Celebrity: “Habla mal de él”

INFOBAE AMÉRICA

Bob Marley: cómo un músico

Bob Marley: cómo un músico jamaicano se convirtió en símbolo universal

Transportistas protagonizaron bloqueos de rutas y vías en tres ciudades de Bolivia en protesta por “la mala calidad” de la gasolina

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones en la región de Zaporizhzhia: al menos dos muertos y un herido

El Parlamento danés estudia reclasificar la gastronomía como arte

Lula da Silva afirmó que la prioridad en Venezuela es el fortalecimiento de la democracia