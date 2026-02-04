La búsqueda de la pareja ideal puede generar frustración y afectar la salud emocional, afirma una experta

Las relaciones de pareja actuales enfrentan retos inéditos como la presión social y el temor a perder oportunidades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las relaciones de pareja hoy se ven atravesadas por desafíos inéditos, como el miedo a perder oportunidades, la presión social y la búsqueda constante de ideales poco realistas. Alicia González, psicóloga y divulgadora especializada en salud mental, relaciones y desarrollo personal, analizó en el podcast Tengo un Plan las problemáticas más frecuentes que enfrentan quienes buscan construir vínculos afectivos.

Entre los temas que abordó figuran la infidelidad, el control, la influencia de las redes sociales y la importancia de la autoestima.

Infidelidad, control y presión social

“Puedes sentirte atraído por otra persona mientras tienes pareja. El cuerpo responde antes que la cabeza, y ahí surge la duda de si realmente esa persona podría hacerte más feliz. El problema, hoy en día, es el miedo a perderse algo, el temor a que afuera haya algo mejor”, señaló González.

La especialista advirtió que el miedo y la presión social generan expectativas poco realistas sobre el amor, lo que incrementa la necesidad de control. “Cuando yo me excedo controlando, nunca voy a tener la sensación de tener el control, porque es imposible”, afirmó. Al tiempo que detectó una paradoja: cuanto más se intenta limitar a la pareja, más crecen la desconfianza y la frustración.

Rupturas y vínculos tóxicos

Ante las rupturas y la tendencia a retomar vínculos con una expareja, González propone claridad y límites estrictos. “Si sé que no quiero estar contigo y, sobre todo, si ha habido abuso o la relación es tóxica, contacto 0”, recalcó. Desde su experiencia, mantener comunicación tras la ruptura dificulta el proceso y alimenta falsas esperanzas.

Violencia y manipulación

La validación de comportamientos violentos preocupa a la experta. González alertó: “Ahora se están validando conductas que antes ya no se validaban, y son conductas violentas. Todas las personas somos susceptibles a entrar en una relación de maltrato”.

En consulta, la especialista distingue varios perfiles de “maltratadores”: “Normalmente, el que te encuentras es un encanto. Pero si analizas, te das cuenta de que siempre toma la iniciativa y la otra persona apenas ocupa espacio”.

Sobre el individualismo y la frustración al buscar una pareja idealizada, la psicóloga es enfática: “Nunca una pareja te va a aportar todo lo que necesitas. Buscarlo es vivir en una constante frustración, tanto para ti como para quien tienes delante”.

El miedo, la confianza y la vulnerabilidad determinan, según González, la dinámica interna de las relaciones. “Tanto el exceso de control como las expectativas imposibles suelen tener su raíz en el miedo. Si me muevo por miedo a que me hagas daño, perderé mi identidad y crearé relaciones asfixiantes o evito la intimidad por temor a ser herida”.

Sobre el impacto de los traumas, la psicóloga explicó en Tengo un Plan: “Hay dos tipos de trauma, el de la T mayúscula—grandes eventos vitales como accidentes—y el de la t minúscula, experiencias relacionales negativas. Todos tenemos de estos últimos y afectan nuestro modo de relacionarnos”.

Sexualidad y erotismo

La infidelidad, según su experiencia con pacientes y oyentes, es un fenómeno complejo. “La realidad, cuando se vive, es mucho más compleja. No puedo afirmar que nunca la perdonaría. Cada caso tiene muchos matices; lo importante es sentarse a conversar sobre por qué se llegó ahí y si realmente hay voluntad de reconstruir”.

El erotismo y la vida sexual en la pareja requieren atención para evitar la monotonía. “El deseo requiere innovación y libertad; el amor, compromiso y estabilidad, por eso cuesta encajarlos juntos”, comentó González. Recomienda mantener gestos de complicidad y romper la rutina con acciones cotidianas: “El erotismo es el ambiente, no la cantidad de relaciones sexuales”.

Autoestima, autoconcepto y vínculos sanos

La aceptación corporal y el autoconcepto surgen como tareas cruciales ante los estándares irreales y las críticas en redes sociales. “Tienes que honrar al cuerpo. Hacer ejercicio y alimentarte bien para celebrarlo, no para castigarlo. Si dejas que los comentarios negativos lleguen a tu cabeza, acabarás desvalorizándote”, reflexionó González. Recomienda no centrarse únicamente en la apariencia y practicar el autocuidado desde el bienestar.

Fortalecer la autoestima y la autoconfianza exige trabajo personal continuado. “Escribe todo lo que te repites en situaciones difíciles y pregúntate si esas frases son verdaderamente tuyas o vienen de otras personas. Cambia el diálogo interno y cuida también las manifestaciones físicas del estrés”, propuso la psicóloga en Tengo un Plan. Además, añadió que la respiración lenta ayuda a recobrar el equilibrio y afrontar los retos con mayor coherencia emocional.

Los distintos estilos de apego y la comunicación generan gran parte de los conflictos de pareja. “El problema aparece cuando no coincidimos en la forma de comunicarnos. Si uno quiere hablarlo todo y el otro huye del conflicto, hay que crear espacios seguros y pactar tiempos para conversar”, explicó González.

En tanto, la especialista destacó que el poliamor y las relaciones abiertas requieren acuerdos concretos y diálogo permanente. “Tener una pareja abierta exige muchas normas y mucha conversación. No es más fácil, es más complejo; también pueden aparecer traiciones y el dolor no desaparece por pactar nuevas reglas”.

Sobre la adicción y sus consecuencias en la pareja, la experta remarcó su gravedad: “La adicción es una enfermedad. Cuando una persona convive con alguien adicto y este no acepta ayuda, no sirve de nada escuchar promesas vacías. Solo hay que observar los hechos”.

En cuanto al maltrato y el perfil de los maltratadores, González diferencia entre narcisistas, psicópatas y manipuladores: “El narcisista necesita que estés por debajo para validarse, y el psicópata no tiene empatía. Son relaciones unidireccionales donde solo se busca instrumentalizar al otro”.

La red de apoyo y la coherencia personal

Las amistades y la red de apoyo resultan esenciales para el bienestar emocional: “Un buen amigo es con quien puedes enfadarte y mostrarte tal cual eres sin miedo a consecuencias. No puedes esperar que tu pareja lo sea todo. Lo recomendable es tener varias personas con las que compartir distintos aspectos de la vida”.

González sintetiza su perspectiva con una defensa de la coherencia personal: la autoestima se construye a partir de acciones alineadas con los valores propios y los deseos, superando el optimismo superficial para sostener la confianza en uno mismo, como insistió durante su intervención en Tengo un Plan.