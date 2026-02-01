Cuáles son los 10 mejores platos con papa del mundo, según un ranking

La papa es un ingrediente clave en la gastronomía mundial, su versatilidad permite crear platos emblemáticos en distintas culturas (Imagen ilustrativa de Infobae)

La papa es mucho más que un simple alimento. Su adaptación a distintas culturas la transformó en protagonista de recetas que reflejan tradiciones, historias y costumbres alrededor del mundo. Desde preparaciones sencillas hasta creaciones complejas, este ingrediente destaca por su capacidad de ofrecer sabores únicos.

La prestigiosa guía Taste Atlas publicó una lista de los mejores platos hechos con papa, elaborada a partir de los votos de miles de usuarios de todo el mundo. El ranking reconoce a las recetas más valoradas, según la experiencia directa de quienes las probaron. La selección refleja cómo un ingrediente simple puede adquirir múltiples formas y significados en distintas cocinas del planeta.

1. Kartupeļu pankūkas (Letonia)

Las kartupeļu pankūkas de Letonia se sirven con crema agria y salsa de arándanos rojos, una combinación clásica de la cocina local (Freepik)

En Letonia, las kartupeļu pankūkas ocupan un lugar importante en la gastronomía local. La receta utiliza papas ralladas, huevos y harina, condimentados con sal y pimienta negra. La mezcla se fríe hasta que adquiere un tono dorado. Tradicionalmente, se sirven acompañadas de crema agria y salsa de arándanos rojos.

Aunque este plato se consideró durante mucho tiempo una opción económica, en los últimos años ingresó en los menús de cafeterías y restaurantes de la capital y otras ciudades. La popularidad de estas pancakes se debe a su sencillez y a la capacidad de adaptarse a diferentes ocasiones, desde meriendas rápidas hasta reuniones familiares.

2. Zemiakové placky (Eslovaquia)

En Eslovaquia los zemiakové placky son símbolo de identidad cultural, se disfrutan como plato principal o acompañamiento (Freepik)

En Eslovaquia, las zemiakové placky representan el vínculo entre la cocina casera y la identidad cultural. Este plato consiste en una masa espesa hecha con papas ralladas, huevos, harina y especias, que se cocina en sartén hasta conseguir una textura crujiente por fuera y suave por dentro.

Se consumen como plato principal junto a productos lácteos o como acompañamiento de guisos típicos eslovacos. Se distinguen por su sabor rústico y su capacidad para complementar comidas abundantes.

3. Bulviniai blynai (Lituania)

Los bulviniai blynai lituanos combinan papas ralladas cebolla huevos y harina, un plato tradicional en celebraciones familiares (Freepik)

Lituania presenta los bulviniai blynai, pancakes de papa crujientes y dorados que combinan papas ralladas, cebolla picada, huevos y harina. La mezcla, sazonada con sal y pimienta, a veces incorpora jugo de limón para un toque fresco.

Se trata de una preparación popular entre todas las generaciones y suele servirse con crema agria, compota de manzana o mermelada. Forman parte de las celebraciones navideñas y de la festividad de Janucá, lo que demuestra su arraigo en la cultura lituana.

4. Pommes Anna (Francia)

Pommes Anna es un plato francés que solo requiere papas y manteca, destaca por su textura dorada y crocante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Francia aporta al ranking las Pommes Anna, una receta emblemática de la alta cocina. El plato requiere solo papas finamente cortadas y manteca, dispuestas en capas superpuestas, salpimentadas y cocinadas primero al fuego y luego en horno.

Al desmoldar la preparación, la base se transforma en una superficie dorada y crocante. Taste Atlas explica que la invención se atribuye al chef Adolf Dugléré en el siglo XIX, quien dedicó el plato a una célebre actriz de la época. Acompañan carnes, pero también pueden servirse solas debido a su riqueza de texturas y a la intensidad del sabor a manteca. La receta exige precisión y paciencia, lo que la convierte en un desafío.

5. Tortilla de Betanzos (España)

La tortilla de Betanzos en España se cocina solo con papas huevos aceite y sal, la clave está en mantener el huevo jugoso (Imagen Ilustrativa Infobae)

En España, la Tortilla de Betanzos se distingue dentro del universo de las tortillas por su composición sencilla: papas, huevos, aceite y sal. Originaria de la localidad gallega homónima, esta preparación excluye ingredientes como la cebolla y el chorizo, presentes en otras variantes españolas.

El secreto radica en el punto del huevo, que debe quedar jugoso, y en la elección de papas de alta calidad, que toman un color dorado durante la fritura. Se transformó en símbolo local y en referente nacional, apreciada tanto por habitantes como por visitantes.

6. Gratin dauphinois (Francia)

El gratin dauphinois de Francia prescinde de queso en la receta original, la costra dorada se logra con crema espesa y manteca (Freepik)

El gratin dauphinois es otro destacado de la cocina francesa, originario de la región de Dauphiné. Se prepara con papas cortadas en láminas, crema espesa y manteca, horneados en un recipiente de cerámica poco profundo.

A diferencia de otros gratinados, este no utiliza queso en su receta original. La textura es cremosa y la superficie adquiere una costra dorada, conocida como “gratin”. De acuerdo con la información de Taste Atlas, la primera referencia documentada al gratin dauphinois data de 1788, cuando se sirvió en una cena oficial. El plato se consume solo o como acompañamiento de carnes y pescados, y se reconoce por su sabor delicado y su preparación minuciosa.

7. Papa rellena (Perú)

La papa rellena peruana tiene relleno de carne comino y ají panca, se acompaña tradicionalmente con salsa criolla (Freepik)

La papa rellena de Perú es una croqueta de puré de papa frita, con un relleno de carne vacuna, cebolla y especias. El relleno tradicional incluye comino y ají panca, y el conjunto se sirve con salsa criolla, a base de cebolla y ají.

Según Taste Atlas, una teoría sobre el origen de este plato lo ubica en la Guerra del Pacífico, cuando soldados peruanos necesitaban alimentos duraderos y fáciles de transportar. Al regresar a sus hogares, los combatientes popularizaron la receta, que luego adoptaron restaurantes y cocineros de todo el país.

8. Placki ziemniaczane (Polonia)

Los placki ziemniaczane polacos pueden servirse dulces o salados, su origen se extiende por toda la región centroeuropea (Freepik)

Polonia incorpora los placki ziemniaczane a su repertorio de especialidades, panqueques de papa que forman parte de la cultura culinaria local. La masa se compone de papas ralladas, cebolla, huevos y, en ocasiones, harina, que se fríe en pequeñas porciones.

La versatilidad caracteriza este plato, que puede adaptarse con hierbas como el eneldo o el perejil, y servirse con crema agria, salsa de hongos o compota de manzana. Constituyen una opción tanto dulce como salada, y se consumen en desayunos, almuerzos y cenas. Su origen resulta difícil de rastrear, pero su presencia se extiende en toda la región centroeuropea.

9. Llapingacho (Ecuador)

El llapingacho ecuatoriano es una torta de puré de papa y queso fresco, se acompaña con salsa de maní y huevo frito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El llapingacho es una preparación emblemática de Ecuador. Consiste en una torta de puré de papa y queso fresco, cocida en plancha hasta que la superficie toma un color dorado. Se acompaña habitualmente con salsa de maní y se sirve junto a palta, ensaladas, huevo frito, cerdo o chorizo.

Se considera un símbolo de la gastronomía andina. Su sencillez y el contraste de sabores lo convirtieron en un plato apreciado en todo el país y en un atractivo para quienes exploran la cocina ecuatoriana.

10. Žemaičių blynai (Lituania)

Los žemaičių blynai son panqueques de papa rellenos de carne de vaca, cerdo o zanahoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los žemaičių blynai son panqueques de papa rellenos. Se preparan con papas machacadas, huevos y sal, y se rellenan con carne de cerdo, zanahoria o carne vacuna, mezcladas con pimienta y huevo.

Tras formar los pancakes, se rebozan en harina y se fríen hasta dorar. Suele servirse con crema agria, panceta o ensalada de remolacha. Este plato puede acompañar carnes o presentarse como principal, y destaca por su versatilidad y sabor.