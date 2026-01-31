Del after beach a las fiestas en paradores: cómo la Generación Z marca el pulso del verano en Pinamar

Una de las DJ más destacadas de este verano fue Maia Lawson, quien se lució con minimal Deep House. Además, la oferta gastronómica en Pinamar incluye sushi, langostinos, rabas y ensaladas, siendo las opciones más elegidas por la juventud

Como cada verano, las playas, restaurantes y boliches de Pinamar se llenan de miles de jóvenes que buscan relax, diversión y noches únicas. Tardes y noches de música en vivo junto al mar, atardeceres animados por DJs internacionales y una variada oferta gastronómica marítima definen la experiencia que impulsa el éxito de la ciudad en la temporada.

Según datos de la municipalidad de Pinamar, este verano los jóvenes de 18 a 24 años representan el 23,5% de los visitantes, mientras que quienes tienen entre 25 y 39 años aportan otro 22,2%.

Desde las 16, las playas se convierten en el centro de la movida de la Generación Z: grupos de amigos se reúnen en los sunsets, luego muchos cenan en restaurantes y más tarde continúan la noche en los boliches.

La diversidad musical de las fiestas en Pinamar abarca géneros como reggaetón, cumbia, electrónica, house y urbanos en dos pistas exclusivas (Gentileza: Mike Cameroni)

En ese marco, UFO Point es uno de los epicentros del fenómeno. Generación tras generación, los jóvenes lo eligen ya que se transformó en un clásico de la costa.

Al respecto, Mike Cameroni, host del parador, restaurante y boliche destaca cómo es la dinámica: “Los chicos empiezan a llegar después de las 4 de la tarde. Se reúnen en el sunsets, grupos de amigos que van a cenar a restaurante y a la noche al boliche. Para almorzar y cenar, los jóvenes prefieren el sushi, combinados de salmón, rolls calientes, nigiris, sashimis, teriyaki, distintas salsas de soja. Durante el día hay rabas, ensaladas César, langostinos rebozados. El boliche abre a la 1 am, el restaurante se transforma en discoteca en el mainfloor y cierra 6 am. Tiene más de 12 reservados vip. Todos los veranos hay DJ internacionales tocando las tendencias musicales”.

El estilo y cuidado en la vestimenta destacan entre los jóvenes en las noches de Pinamar, con propuestas flexibles y selectas

El cuidado por la vestimenta también se observa en cada detalle, si bien no existe un dresscode impuesto, los jóvenes se inclinan por opciones flexibles pero selectas. Algunas chicas optan por vestidos cortos tejidos de colores, con aberturas laterales y flecos en la parte frontal, acompañado por una banda del mismo material en la cabeza. Otras se visten con blusas negras semitransparente, con escote en “V” y manga larga, dejando ver parte de un top negro debajo. Y por último, existen quienes se inclinan por vestidos negros con escote profundo y espalda descubierta, complementado con accesorios dorados y pulseras finas.

En cuanto a la música, Eze Piovano, uno de los DJ residentes en UFO destaca: “Respecto a los géneros que atraen a los jóvenes en la pista principal es el urbano, la guaracha, el RKT. Y en líneas generales predomina el cachengue, reggaaeton y cumbias clásicos y modernas. Y electrónica comercial. Y en la pista de afuera 100% electrónica, géneros u subgéneros del house”.

Mike Cameroni, el host de UFO Point, junto a las nuevas top models Olivia Rodriguez y Astoria Miedziak

UFO cuenta con dos pistas, una interior -el mainroom- y otra exterior -la Marea-. “Principalmente la diferencia entre el Marea y el Mainroom es que en este último se escuchan géneros urbanos, cachengue, reggaeton, cumbia. También guaracha, electrónica comercial y techengue un género de electrónica mezclados con vocals de el género urbano, es decir a capela de canciones latinas. En Marea es un producto externo de lo que se comparte en UFO de electrónica, se bajan DJ nacionales e internacionales como Bob Tosh, Jessica Brankka y Jay De Lys, entre otros. En el sector Mainroom la música es latina y cachengue y en Marea es afro house, techhouse y progressive. Energía y muchas ganas de bailar”, resalta el joven.

Las tardes de Pinamar se transforman en epicentro de la movida joven con sunsets y música en vivo junto al mar

Respecto a la forma de ajustarse a las tendencias de los jóvenes, Piovano subraya: “Para innovar en lo musical hay que escuchar siempre en las redes, ver qué hacen los chicos en las redes, ver cómo se expresan musicalmente este verano. En base a eso usar dos o tres temas del verano que van funcionando y predominan. Este año fue uno de elctrónica que se llama Hamaykan. Y una guaracha que se llama Te lo doy y Cuando no era cantante. Por semana tenemos un DJ internacional: vienen de Brasil, de Europa y Estados Unidos”.

El auge del turismo juvenil impulsa la ocupación en playas, restaurantes y boliches de Pinamar durante el verano

Unos kilómetros más al sur se encuentra Boutique, como uno de los paradores favoritos gracias a sus sunsets a metros del mar, de 17:30 a 21, donde la experiencia se centra en el disfrute de la música y el atardecer.

La carta va desde rabas y ceviche de langostinos hasta pastas y hamburguesas, permitiendo elegir entre propuestas gourmet y opciones tradicionales.

Los DJs exploran las redes para captar las tendencias musicales, eligen los temas que dominarán el verano y, cada semana, la llegada de nuevos artistas internacionales refresca la escena, renovando el pulso de las pistas frente al mar.

Lucas Nazar Dj Ufo Point Pinamar Main Floor

Paradise, otro espacio elegido por la juventud, suma fogones frente al mar, beach voley, y sunsets con música en vivo como parte de la experiencia. Florencia, una joven visitante, compartió en charla con Infobae: “Está bueno, la comida es muy rica y tiene buena cancha de voley. A veces hay sunsets”.

En cuanto a las opciones gastronómicas, los jóvenes optan por media docena de empanadas ($19.000), pollo a la mostaza y miel ($17.500), sándwich de milanesa ($25.000) y rabas ($21.000).

Presentación International Guest Dj Bob Tosh en Marea Terrace UFO POINT Pinamar

En ese marco, las cifras marcan que 43,4% de los turistas eligió alquilar una casa o departamento para alojarse, mientras que el 18,9% se decidió por las casas de amigos o familiar y el 16,3% optó por hotel o cabañas.