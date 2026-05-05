América Latina

Reforma previsional en Uruguay: postergan cambios en los fondos de pensiones tras críticas del sector privado

El gobierno de Yamandú Orsi y las Administradoras de Fondos Previsionales (AFAP) acordaron una mesa de diálogo por 60 días para buscar mejoras a la propuesta original

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El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto a su ministro de Economía, Gabriel Oddone, en la presentación del "Diálogo Social" (Presidencia)
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto a su ministro de Economía, Gabriel Oddone, en la presentación del "Diálogo Social" (Presidencia)

Los cambios que promueve el gobierno uruguayo para modificar el sistema de pensiones han generado polémica en Uruguay. Uno de los cambios más sonados surgidos del Diálogo Social está en los fondos privados de pensiones, que en el país son las Administradoras de Fondos Previsionales (AFAP), a las que se les quita parte del negocio. Este posible cambio ingresó ahora en una pausa de 60 días.

El Diálogo Social fue un ámbito convocado para recibir ideas y recomendaciones de distintos actores de la sociedad para reformar el sistema previsional y modificar los mecanismos de protección a la infancia. A partir de las recomendaciones, el Poder Ejecutivo enviará varios proyectos de ley al Parlamento para aplicar los cambios.

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Desde antes que se conociera el documento final, los cambios en las AFAP habían generado polémica, al punto que analistas privados, empresarios y la oposición habían alertado por una “estatización” de este régimen de ahorro individual. ¿Qué es lo que propone en concreto? Que los fondos privados de pensiones continúen gestionando las inversiones que reciben de los trabajadores, pero que dejen de tener contacto con el cliente.

El ministro de Economía uruguayo, Gabriel Oddone, el presidente Yamandú Orsi, y el director de la OPP, Rodrigo Arim, al presentar los cambios al sistema previsional (Presidencia)
El ministro de Economía uruguayo, Gabriel Oddone, el presidente Yamandú Orsi, y el director de la OPP, Rodrigo Arim, al presentar los cambios al sistema previsional (Presidencia)

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, se reunió este lunes con los representantes de las AFAP para “coordinar una agenda de trabajo”, según la información oficial. Esto incluye abrir un período de 60 días para trabajar con las AFAP y ver si se puede incorporar alguna de las ideas que sus ejecutivos llevaron a la reunión.

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“Las conversaciones van a girar en una agenda que acordamos, en un esquema de trabajo que va a organizarse de manera semanal y que va a transcurrir durante 60 días”, dijo Oddone en una declaración al final del encuentro en la que no aceptó preguntas. Este ámbito funcionará de manera reservada.

El ministro de Economía dijo que se buscarán allí “espacios de mejora”. “Ese trabajo está esencialmente afincado en asumir que el sistema de capitalización obligatorio forma parte del sistema –porque tiene tres pilares. En segundo lugar, está asumiendo que el esquema previsional va a seguir estando organizado en relación a administradoras de fondos de pensiones públicas y privadas. [En tercer lugar], que los fondos de ahorro individual son de propiedad de los individuos, de los afiliados. Por tanto, quedan algunos temas sobre los cuales podemos conversar y que podemos encontrar mejorar en materia de la gestión del sistema previsional”, sostuvo.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, con el libro con recomendaciones del Diálogo Social, para reformar el sistema previsional (Presidencia)
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, con el libro con recomendaciones del Diálogo Social, para reformar el sistema previsional (Presidencia)

En Uruguay, hay cuatro AFAP que gestionan en régimen de ahorro individual. Una de ellas –la que tiene más clientes– es República AFAP, y sus accionistas son estatales (el Banco República, el Banco de Seguros del Estado y el Banco de Previsión Social). Las otras, son privadas: Itaú AFAP, AFAP Sura e Integración AFAP.

Según informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en un comunicado, en estos 60 días se buscarán ideas para “lograr una mayor rentabilidad neta acumulada para los trabajadores afiliados al sistema”. Y se promueven mejoras en: los costos operativos y el nivel y estructura de las comisiones que cobran estas empresas; el marco regulatorio de mercado entre las AFAP y su gestión de los portafolios de inversión y la organización entre los afiliados y las administradoras.

Además, el gobierno propone “acciones para desarrollar el Mercado de Valores doméstico, desarrollando su profundidad y liquidez, especialmente en moneda local”.

El ministro de Economía de Urugua, Gabriel Oddone (MEF)
El ministro de Economía de Urugua, Gabriel Oddone (MEF)

“Todas estas iniciativas se orientan a maximizar la rentabilidad neta acumulada para los afiliados y, por ende, una mayor prestación jubilatoria en el pilar de capitalización individual. Asimismo, buscan promover mayor competencia, transparencia y diversificación de portafolios de las AFAP, en un marco de prudencia regulatoria y protección al afiliado”, dice el comunicado del MEF.

De este cronograma de trabajo surgirá un documento con conclusiones que se hará público.

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