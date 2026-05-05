Brasil volvió a batir un récord de producción de petróleo y gas natural en marzo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brasil consolidó su posición como referencia en el sector energético al alcanzar un nuevo récord de producción de petróleo y gas natural en marzo, según publicó este lunes la Agencia Nacional de Petróleo, Gas y Biocombustibles del país (ANP).

El gigante sudamericano logró un promedio diario de 5,5 millones de barriles equivalentes de hidrocarburos, superando la marca anterior de febrero y el registro de marzo del año pasado, impulsado por la explotación del presal y por el papel clave de la petrolera estatal Petrobras.

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Según la ANP, el aumento abarca tanto al petróleo como al gas natural extraídos, y refleja la eficiencia en el aprovechamiento del gas y una reducción en la quema del recurso, factores que favorecieron esta expansión.

En detalle, la agencia informó que la extracción media de crudo durante marzo fue de 4,24 millones de barriles diarios, un incremento del 17,3% respecto al mismo mes de 2025 y un 4,6% más que la cifra de febrero. En tanto, la producción promedio de gas natural alcanzó 204,1 millones de metros cúbicos por día, con un crecimiento del 23,3% en la comparación interanual y del 3,3% frente al mes anterior.

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En conjunto, estos volúmenes permitieron a Brasil superar el récord de 4,89 millones de barriles diarios registrado en marzo de 2025, reafirmando la tendencia de crecimiento del sector hidrocarburos y su peso en los mercados regionales y globales.

Un hombre trabaja en la plataforma P66, ubicada en la Cuenca de Santos (EFE/Antonio Lacerda/Archivo)

La producción récord del presal

De acuerdo con el informe de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas y Biocombustibles de Brasil -al que tuvo acceso Infobae-, los campos marítimos del presal mantuvieron su posición predominante al aportar el 79,9% de toda la producción nacional en marzo. Estos campos, ubicados en el Atlántico, establecieron una nueva marca con una media de 4,4 millones de barriles diarios equivalentes de petróleo y gas natural.

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El crecimiento del presal fue del 19% respecto a marzo de 2025 y del 3,6% en comparación con febrero. Desde 184 pozos del área del presal, la producción específica alcanzó 3,41 millones de barriles diarios de petróleo y 160,6 millones de metros cúbicos diarios de gas natural.

Un buque de perforación operado por la compañía petrolera estatal brasileña Petrobras se ve en la bahía de Guanabara, en Río de Janeiro (REUTERS/Pilar Olivares/Archivo)

Campos y empresas líderes en la producción

Entre los campos destacados figura Búzios, en la cuenca marina de Santos, que lideró la extracción de petróleo con un promedio de 886.000 barriles diarios. El campo Mero, también en esa cuenca, fue el principal productor de gas natural con 42 millones de metros cúbicos diarios.

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La petrolera estatal Petrobras se mantuvo al frente del sector al producir el 88,2% de los hidrocarburos del país, ya fuera en solitario o mediante consorcios. Otras compañías relevantes en la producción fueron Petro Río Tigris, con 101.731 barriles diarios equivalentes; Equinor, con 694.857; Petro Río, con 74.071; y TotalEnergies, con 72.228, todas ellas actuando en diferentes acuerdos de concesión y consorcio.

La actividad petrolera y gasífera involucró a 49 empresas, que operaron en 253 áreas bajo concesión, once áreas con sistemas de producción compartida y seis zonas otorgadas a Petrobras bajo condiciones especiales.

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Una vista de dron muestra petroleros en la terminal de distribución de Petrobras operada por Transpetro, una filial de Petrobras responsable del transporte de petróleo y gas en Sao Sebastiao, en el estado de Sao Paulo, Brasil, 20 de abril de 2026 (REUTERS/Amanda Perobelli)

Operativa y rendimiento en la extracción de hidrocarburos

El boletín de la ANP señaló que las áreas marítimas concentraron el 98% de la producción nacional de petróleo y el 87,8% del gas natural durante marzo. En total, se explotaron 6.086 pozos, de los cuales 590 eran marítimos y 5.496 en tierra firme.

El aprovechamiento del gas natural se situó en 97,3%, maximizando su entrega al mercado y restringiendo las pérdidas por quema. Según el informe, se destinaron 67,4 millones de metros cúbicos diarios de gas natural al consumo, mientras que la quema se redujo a 5,46 millones de metros cúbicos diarios, lo que representa una baja del 6,3% frente a febrero y del 5,4% respecto a marzo de 2025.

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Por último, el organismo explicó que la variabilidad de los datos mensuales responde a mantenimientos programados, puesta en marcha de nuevos pozos y ajustes técnicos habituales, circunstancias propias de un sector que busca una operación estable y crecimiento continuo.