Venezuela

La inflación mensual en Venezuela se ubicó en un 10,6%

El Banco Central reportó que la interanual alcanzó el 611,86%

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Un vendedor utiliza un dispositivo de punto de venta en un puesto en un mercado municipal en Caracas (REUTERS/Gaby Oraa/Archivo)
Un vendedor utiliza un dispositivo de punto de venta en un puesto en un mercado municipal en Caracas (REUTERS/Gaby Oraa/Archivo)

La inflación mensual en Venezuela descendió 2,5 puntos porcentuales en abril respecto al mes anterior y cerró en 10,6%, según reportó el Banco Central de Venezuela (BCV).

La inflación interanual correspondiente a abril de 2026 alcanzó el 611,86%, según los datos oficiales.

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El presidente del BCV, Luis Pérez, adelantó que 2026 estará caracterizado por “cambios significativos”, los cuales, afirmó, se evidenciarán al finalizar el año y “muy seguramente en los años siguientes, sobre todo los dos que vienen, 2027 y 2028, vamos a ver los frutos de lo que se siembra este año”.

En una entrevista en Venezolana de Televisión (VTV), Pérez detalló que los precios subieron 13,1% en marzo, 14,6% en febrero y 32,6% en enero, según cifras del ente emisor.

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De esta manera, la inflación acumulada en los primeros cuatro meses del año es de 89,9%.

Una mujer compra manzanas en un puesto callejero con un cartel que dice "3 por 1 dólar estadounidense", en Caracas (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Archivo)
Una mujer compra manzanas en un puesto callejero con un cartel que dice "3 por 1 dólar estadounidense", en Caracas (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Archivo)

Venezuela acumula más de 12 meses con tasas de inflación de dos dígitos, el valor más alto se registró en enero, mes en el que Estados Unidos llevó a cabo un ataque en Caracas que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El titular del BCV indicó que, a partir de mayo, se espera que la inflación mensual baje a un solo dígito.

Especialistas señalaron que una de las principales causas de la subida de precios es el aumento del valor del dólar, referencia en el país para la fijación de bienes y servicios, como consecuencia de la hiperinflación registrada entre 2017 y 2021.

El jueves pasado, la presidenta encargada Delcy Rodríguez comunicó el incremento del ingreso mínimo integral a 240 dólares mensuales, mientras que el salario mínimo permanece en 130 bolívares —equivalentes a 27 centavos de dólar mensuales— desde 2022.

El ministro del Trabajo, Carlos Castillo, aclaró que el aumento de 240 dólares para trabajadores y 70 dólares para pensionados se otorgará mediante bonificaciones, sin impacto en los beneficios laborales, para evitar un alza adicional de la inflación.

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