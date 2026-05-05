América

Gobierno promete saldar deuda con transportistas y sector urbano da tregua a posibles aumentos

El presidente Asfura anunció la disponibilidad de 320 millones de lempiras para el pago del bono compensatorio al transporte urbano, mientras los dirigentes del rubro acordaron suspender medidas de presión

Guardar
Ambas partes pactaron priorizar el diálogo y reconocieron el compromiso del gobierno con el pago inmediato del subsidio al transporte público.
Ambas partes pactaron priorizar el diálogo y reconocieron el compromiso del gobierno con el pago inmediato del subsidio al transporte público.

El conflicto entre el gobierno hondureño y el sector del transporte urbano dio un giro, cuando el presidente Nasry Asfura confirmó la disponibilidad de fondos para saldar la deuda pendiente con los transportistas, una medida orientada a frenar un eventual aumento en la tarifa del pasaje.

De acuerdo con el mandatario, se cuentan con hasta 320 millones de lempiras para cubrir los pagos atrasados correspondientes al bono compensatorio, un subsidio clave para mantener congelada la tarifa del transporte público en las principales ciudades del país.

PUBLICIDAD

Asfura explicó que estos recursos forman parte del Presupuesto General 2026, el cual aún no se había cargado completamente en la plataforma correspondiente. Agregó que, desde el fin de semana, equipos técnicos de la Secretaría de Finanzas trabajan en incorporar la información presupuestaria de cada institución para agilizar los desembolsos.

El desglose de la deuda comprende pagos atrasados de cuatro meses. Según el gobernante, se contempla cancelar 160 millones de lempiras correspondientes a diciembre y enero, y otros 160 millones para cubrir febrero y marzo, con el objetivo de ponerse al día hasta el tercer mes del año.

PUBLICIDAD

Suspenden medidas de presión

La respuesta del sector transporte fue inmediata. Un comunicado firmado por dirigentes del transporte urbano de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca confirmó que se ha establecido un canal de comunicación directa con el presidente, lo que representa un avance en las negociaciones.

En su pronunciamiento, los transportistas indicaron que ambas partes han acordado priorizar el diálogo como única vía para resolver las demandas del sector y reconocieron el compromiso del Ejecutivo de proceder sin más retrasos al pago del bono compensatorio adeudado.

El sector transporte urbano anunció la suspensión temporal de medidas de presión, condicionado al cumplimiento del pago del bono compensatorio. REUTERS/Yoseph Amaya
El sector transporte urbano anunció la suspensión temporal de medidas de presión, condicionado al cumplimiento del pago del bono compensatorio. REUTERS/Yoseph Amaya

Como parte de este acercamiento, la dirigencia nacional del transporte urbano fue citada a una reunión este miércoles con autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT). Se prevé que en dicho encuentro se aborde de forma integral la problemática del rubro y se avance en la definición de soluciones concretas.

En señal de apertura, el sector transporte anunció un “compás de espera”, suspendiendo por el momento posibles medidas de presión, tales como incrementos en la tarifa o paralizaciones del servicio. Esta decisión, según afirmaron, responde a una muestra de voluntad política para construir acuerdos que beneficien tanto a los transportistas como a la población usuaria.

La administración hondureña implementará un apoyo económico que evitará incrementos en el precio de los viajes urbanos, interurbanos y suburbanos en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca y La Ceiba por los próximos meses (Foto cortesía Instituto Hondureño del Transporte Terrestre)
La administración hondureña implementará un apoyo económico que evitará incrementos en el precio de los viajes urbanos, interurbanos y suburbanos en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca y La Ceiba por los próximos meses (Foto cortesía Instituto Hondureño del Transporte Terrestre)

Transportistas exigen pagos

Pese a la tregua, los transportistas recalcaron que permanecerán atentos al cumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno, especialmente en lo relativo a los pagos pendientes, los cuales consideran fundamentales para la sostenibilidad del servicio.

El conflicto por el subsidio al transporte ha sido frecuente en los últimos años, con tensiones periódicas entre autoridades y transportistas por demoras en los desembolsos. La actual negociación abre una ventana de oportunidad para evitar afectaciones a los usuarios, quienes suelen ser los más impactados por cualquier ajuste en la tarifa o suspensión del servicio.

Por ahora, el desarrollo de las reuniones programadas y la ejecución efectiva de los pagos serán determinantes para mantener la estabilidad en el sistema de transporte urbano y evitar un nuevo episodio de crisis en el sector.

Temas Relacionados

HondurasSubsidioTransporteNasryAsfuraProtestas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La movilidad social ascendente

En esta región, los Estados han sido con frecuencia más hábiles para cargar presión sobre las clases medias que para expandirlas

La movilidad social ascendente

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala pide al Congreso autorización para compras por excepción y 122 millones de quetzales adicionales

Los magistrados del TSE expusieron ante jefes de bloque legislativos dos solicitudes urgentes para garantizar la preparación logística e institucional de cara a las elecciones generales del 2027

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala pide al Congreso autorización para compras por excepción y 122 millones de quetzales adicionales

Reforma previsional en Uruguay: postergan cambios en los fondos de pensiones tras críticas del sector privado

El gobierno de Yamandú Orsi y las Administradoras de Fondos Previsionales (AFAP) acordaron una mesa de diálogo por 60 días para buscar mejoras a la propuesta original

Reforma previsional en Uruguay: postergan cambios en los fondos de pensiones tras críticas del sector privado

El Servicio Secreto de Estados Unidos lidera capacitación sobre criptomonedas en El Salvador

Especialistas norteamericanos y delegaciones de todo el continente participan esta semana de análisis y capacitación que explora los retos emergentes en delitos financieros digitales.

El Servicio Secreto de Estados Unidos lidera capacitación sobre criptomonedas en El Salvador

“Pido perdón cada día”: Mario Llenas sale en libertad, marcado por las 34 puñaladas a su primo en República Dominicana

Con el peso de tres décadas sobre los hombros y un discurso marcado por la contrición, Mario José Redondo Llenas cruzó hoy el umbral del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo

“Pido perdón cada día”: Mario Llenas sale en libertad, marcado por las 34 puñaladas a su primo en República Dominicana

DEPORTES

El dramático video que muestra cómo dos surfistas fueron perseguidos por un tiburón blanco: “No pares”

El dramático video que muestra cómo dos surfistas fueron perseguidos por un tiburón blanco: “No pares”

¿Neymar a Boca Juniors? La frase que alimentó los rumores sobre la llegada del astro brasileño al fútbol argentino

San Lorenzo y Deportivo Riestra afrontarán duelos importantes para su futuro en la Copa Sudamericana: todo lo que hay que saber

Lanús jugará frente a Always Ready en la altura de Bolivia por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Rosario Central recibirá a Libertad de Paraguay en busca de encaminar su clasificación en la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

TELESHOW

Benjamín Vicuña habló de su actuación con Esteban Lamothe: “Es el chape más fuerte que he tenido”

Benjamín Vicuña habló de su actuación con Esteban Lamothe: “Es el chape más fuerte que he tenido”

Horacio Pagani cumplió una promesa y le dio un pico a Marcelo Bonelli en su programa de radio

Así vive Daniela Celis su nueva relación con Nick Sicaro: de la ruptura con Thiago Medina al coqueteo en TV

La autocrítica de Manu Urcera sobre la relación con Nicole Neumann y su hijo Cruz: “Soy un poco egoísta”

Las primeras imágenes de Triángulo Amoroso, la ficción vertical que reúne a Wanda Nara y Maxi López

INFOBAE AMÉRICA

La movilidad social ascendente

La movilidad social ascendente

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala pide al Congreso autorización para compras por excepción y 122 millones de quetzales adicionales

Reforma previsional en Uruguay: postergan cambios en los fondos de pensiones tras críticas del sector privado

El Servicio Secreto de Estados Unidos lidera capacitación sobre criptomonedas en El Salvador

“Pido perdón cada día”: Mario Llenas sale en libertad, marcado por las 34 puñaladas a su primo en República Dominicana