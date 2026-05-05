Gobierno promete saldar deuda con transportistas y sector urbano da tregua a posibles aumentos

Ambas partes pactaron priorizar el diálogo y reconocieron el compromiso del gobierno con el pago inmediato del subsidio al transporte público.

El conflicto entre el gobierno hondureño y el sector del transporte urbano dio un giro, cuando el presidente Nasry Asfura confirmó la disponibilidad de fondos para saldar la deuda pendiente con los transportistas, una medida orientada a frenar un eventual aumento en la tarifa del pasaje.

De acuerdo con el mandatario, se cuentan con hasta 320 millones de lempiras para cubrir los pagos atrasados correspondientes al bono compensatorio, un subsidio clave para mantener congelada la tarifa del transporte público en las principales ciudades del país.

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Asfura explicó que estos recursos forman parte del Presupuesto General 2026, el cual aún no se había cargado completamente en la plataforma correspondiente. Agregó que, desde el fin de semana, equipos técnicos de la Secretaría de Finanzas trabajan en incorporar la información presupuestaria de cada institución para agilizar los desembolsos.

El desglose de la deuda comprende pagos atrasados de cuatro meses. Según el gobernante, se contempla cancelar 160 millones de lempiras correspondientes a diciembre y enero, y otros 160 millones para cubrir febrero y marzo, con el objetivo de ponerse al día hasta el tercer mes del año.

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Suspenden medidas de presión

La respuesta del sector transporte fue inmediata. Un comunicado firmado por dirigentes del transporte urbano de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca confirmó que se ha establecido un canal de comunicación directa con el presidente, lo que representa un avance en las negociaciones.

En su pronunciamiento, los transportistas indicaron que ambas partes han acordado priorizar el diálogo como única vía para resolver las demandas del sector y reconocieron el compromiso del Ejecutivo de proceder sin más retrasos al pago del bono compensatorio adeudado.

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El sector transporte urbano anunció la suspensión temporal de medidas de presión, condicionado al cumplimiento del pago del bono compensatorio. REUTERS/Yoseph Amaya

Como parte de este acercamiento, la dirigencia nacional del transporte urbano fue citada a una reunión este miércoles con autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT). Se prevé que en dicho encuentro se aborde de forma integral la problemática del rubro y se avance en la definición de soluciones concretas.

En señal de apertura, el sector transporte anunció un “compás de espera”, suspendiendo por el momento posibles medidas de presión, tales como incrementos en la tarifa o paralizaciones del servicio. Esta decisión, según afirmaron, responde a una muestra de voluntad política para construir acuerdos que beneficien tanto a los transportistas como a la población usuaria.

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La administración hondureña implementará un apoyo económico que evitará incrementos en el precio de los viajes urbanos, interurbanos y suburbanos en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca y La Ceiba por los próximos meses (Foto cortesía Instituto Hondureño del Transporte Terrestre)

Transportistas exigen pagos

Pese a la tregua, los transportistas recalcaron que permanecerán atentos al cumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno, especialmente en lo relativo a los pagos pendientes, los cuales consideran fundamentales para la sostenibilidad del servicio.

El conflicto por el subsidio al transporte ha sido frecuente en los últimos años, con tensiones periódicas entre autoridades y transportistas por demoras en los desembolsos. La actual negociación abre una ventana de oportunidad para evitar afectaciones a los usuarios, quienes suelen ser los más impactados por cualquier ajuste en la tarifa o suspensión del servicio.

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Por ahora, el desarrollo de las reuniones programadas y la ejecución efectiva de los pagos serán determinantes para mantener la estabilidad en el sistema de transporte urbano y evitar un nuevo episodio de crisis en el sector.