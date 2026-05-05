El Servicio Secreto de Estados Unidos lidera capacitación sobre criptomonedas en El Salvador

Este video documenta la inauguración de un curso en la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA) San Salvador. Juan Hernández, director general de la ILEA San Salvador, invitó a los asistentes a participar activamente y replicar sus conocimientos con los colegas, mientras que George Abbruscato, representante de instructores del Servicio Secreto de los Estados Unidos, ofreció palabras de bienvenida. El curso se centra en la investigación del uso ilícito de criptomonedas y es organizado por el Servicio Secreto estadounidense./ (ILEA San Salvador)

La Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA) San Salvador inauguró un curso especializado sobre investigación del uso criminal de las criptomonedas, dirigido a representantes de agencias de seguridad de América Latina y el Caribe. La capacitación, que se desarrolla en las instalaciones de la ILEA durante la presente semana, cuenta con la instrucción de especialistas del Servicio Secreto de los Estados Unidos (USSS).

El acto de inauguración reunió a 40 delegados de países del Caribe, Centroamérica y Suramérica, quienes fueron seleccionados por sus respectivos gobiernos para participar en el programa. De acuerdo con mensajes institucionales de la ILEA, el objetivo principal consiste en fortalecer las capacidades técnicas y operativas de las fuerzas de seguridad en la región frente al avance del crimen organizado y el uso ilícito de activos digitales.

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Durante la ceremonia inaugural, Juan Hernández, director general de ILEA San Salvador, destacó la relevancia del curso para las instituciones representadas. “Este curso ha sido diseñado para proporcionar una base sólida sobre la tecnología, las herramientas y los procedimientos utilizados en la investigación del uso ilícito de las criptomonedas”, dijo.

En el acto, Hernández invitó a los participantes para que “aprovechen plenamente esta oportunidad” y que “formulen preguntas, intercambien experiencias y fortalezcan sus redes de cooperación”. “El conocimiento adquirido aquí tendrá un mayor impacto en la medida en que sea multiplicado y compartido en sus instituciones y con sus colegas”, expresó.

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La capacitación de la ILEA incluye sesiones prácticas sobre tecnología blockchain, rastreo de criptomonedas y herramientas forenses digitales aplicadas a delitos./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por parte del Servicio Secreto de los Estados Unidos, el representante de instructores, George Abbruscato, agradeció la presencia de los participantes y resaltó la experiencia de los especialistas a cargo de la formación. “En nombre del Servicio Secreto de los Estados Unidos, quiero agradecer a cada uno de ustedes por venir hoy aquí. Sé que fueron seleccionados por sus países y espero que aprovechen al máximo este curso”, dijo.

“Tengo conmigo a algunos de nuestros mejores instructores en criptomonedas. Son extremadamente expertos en su campo y harán todo lo posible para que ustedes también adquieran un gran conocimiento. Aliento a cada uno de ustedes a hacer preguntas, a interactuar con los instructores, a participar plenamente esta semana, y obtendrán mucho provecho”, concluyó Abbruscato.

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El programa incluye sesiones teóricas y prácticas sobre tecnología blockchain, métodos de rastreo de criptomonedas, herramientas forenses digitales y estrategias de cooperación internacional para combatir delitos financieros y lavado de activos a través de plataformas digitales. La formación está a cargo de un equipo de instructores del USSS con experiencia en la investigación de crímenes complejos relacionados con criptomonedas.

La ILEA San Salvador ha consolidado su papel como centro regional de formación para la lucha contra el crimen transnacional, con una agenda que abarca delitos cibernéticos, corrupción, trata de personas y terrorismo, entre otros. En los últimos meses, la Academia ha desarrollado cursos sobre técnicas avanzadas de investigación financiera, análisis de inteligencia criminal y combate al narcotráfico, dirigidos a policía, fiscales y personal judicial de América Latina. Estas actividades buscan fortalecer los mecanismos de cooperación y el intercambio de mejores prácticas entre las agencias de seguridad del continente.

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Recientemente, ILEA también desarrolló un curso sobre el tráfico de armas con la coordinación de la Embajada de Estados Unidos./(ILEA San Salvador)

El curso sobre investigación del uso criminal de las criptomonedas responde a una demanda creciente de formación especializada, dada la rápida evolución de los delitos digitales y el aumento del uso de criptoactivos en actividades ilícitas. Según el equipo académico de la ILEA, los participantes podrán replicar los conocimientos adquiridos en sus países y contribuir a la creación de redes regionales para la prevención y persecución de estos delitos, gracias a los conocimientos impartidos por el Servicio Secreto de los Estados Unidos, que mantiene una agenda conjunta con ILEA, para el fortalecimiento de la seguridad y la justicia en la región.