“Es un montón de plata”: las escuchas al policía que se tentó por el dinero del tráfico de armas y terminó preso

Las escuchas al policía detenido por tráfico de armas

Uno de los principales implicados en la causa por el tráfico de más de 2000 armas, desviadas del circuito legal entre 2022 y 2024, es un policía de la Ciudad que fue detenido durante el megaoperativo de la PFA el 27 de abril pasado.

Se trata del oficial Walter Claudio Nahuel Moreno, de 32 años. El efectivo, ahora en situación pasiva, antes de prestar servicios en la fuerza de seguridad porteña, pasó por la Policía Federal y la Bonaerense.

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La investigación, a cargo del juez federal Adrián González Charvay, sostiene que intervino en maniobras vinculadas a la certificación irregular de documentación relacionada con armas de fuego. Por esa tarea dentro de la asociación ilícita, percibió retribuciones económicas.

Junto a otro de los imputados, se encargaba de la gestión administrativa, certificación y tramitación de documentación vinculada al registro, transferencia y habilitación de usuarios y armas, incluyendo la certificación de firmas en transferencias y la participación en operaciones registrales que permitían la circulación formal del armamento dentro del circuito ilícito.

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De acuerdo a la investigación del Departamento de Investigaciones Antimafia de la PFA, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales, a Moreno le pagaba “La Nona”, una de las armerías involucradas en la trama. Por último, realizaba transferencias de armamento registrado a su nombre, hacia los usuarios irregulares.

Una de las principales evidencias en su contra son comunicaciones que se obtuvieron mediante intervenciones telefónicas. En esas conversaciones, Moreno hizo referencia expresa a los montos que percibía por cada certificación indicando que cobraba 10.000 pesos por legajo en mayo de 2025.

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En otra comunicación, se registró que Moreno manifestaba que a la armería La Nona, cuyos responsables se encuentran investigados y detenidos, le había sido suspendido el número habilitante para realizar certificaciones, indicando que, pese a ello, continuaban operando mediante su intervención personal, y se reconocía como la persona que realizaba las certificaciones necesarias.

En una conversación mantenida con su pareja, reconoce realizar certificaciones en forma habitual y obtener beneficios económicos por esa actividad. Incluso manifestó su preocupación respecto a que su accionar pudiera ser detectado, refiriendo que existía el riesgo de que alguien advirtiera que estaba “trabajando de manera irregular”.

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En otro audio dado a conocer por este medio, uno de los detenidos admitía que cobraba 150 mil pesos por cada una de las armas que compraba y entregaba. Según el imputado, las limaban y las llevaban a Uruguay. Al mismo tiempo, daba a entender que la maniobra se había cortado con la llegada de Javier Milei a la presidencia, es decir, con el cambio de gestión en el Renar.

Infobae también publicó el listado de armas extraviadas. Fuentes especializadas indicaron que se trata de un universo que en el mercado negro tiene un valor estimado de, al menos, USD 2.941.900. Al menos, un millón de dólares más del que poseen las unidades en el mercado legal.

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Las escuchas

En la comunicación con su pareja, Moreno indicó sobre la armería La Nona: “No sabés la de papeles que tenía para certificar. Fácil veinte trámites, no sé, treinta. Un montón. Pero bueno, me dio 100 lucas”. Luego, explicó porque el local no abría. “Le suspendieron el LUCM, el número de armería, digamos. Entonces no pueden certificar”.

“Ahora está con lo raro que no pueden certificar, pero pueden vender, pueden comprar, porque los proveedores los venden. O sea, no lo bloquearon nunca el sistema. Solo no les reciben los papeles certificados por ellos”, agregó sobre la maniobra.

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Y siguió sobre su negociación por la gestión: “‘La idoneidad te la hago por veinte”, le digo. Y le digo: “Mirá, ya te bajé diez de uno y diez del otro, son veinte mil pesos menos. En diez trámites son doscientas lucas que te quedan más para vos. En cincuenta trámites te queda un millón de pesos más”. Sí, es verdad, es un montón de plata, es un montón de plata lo que te estoy diciendo ahora. Y a mí me re sirve, imaginate que veinte, treinta trámites ya le, le certifiqué ahora, treinta trámites a diez mil pesos suma, mira, son 300 lucas“.

En otra charla, señaló que una empleada de “El Mundo de la Escopeta”, otra armería, le preguntó cuánto cobraba por certificaciones. “Depende de la cantidad que tenga, pero calculale que diez mil pesos por legajo”, le señaló.

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Esa consulta le provocó inseguridades sobre su actividad. “Yo hago todo, certifico, le hago tiro, hago esto, hago lo otro, de, de todo, con todo. No sé, nunca pasó nada hasta ahora, pero me da un poco de, de confianza que alguno diga: “Che, fijate que este capaz que está trabajando de manera irregular, como que no está haciendo que la gente vaya a rendir”, no sé. No sé por qué me da esa espina, que si, si lo agarra un pelotudo y se pone en el detalle, capaz que... Entonces, por las dudas, a veces le mando".