Tendencias

Zaira Nara revoluciona la moda de verano: prendas clave y los detalles que definen sus looks

La modelo apuesta por conjuntos cómodos, prendas de lino y bikinis de colores vibrantes

Guardar
La comodidad y el estilo
La comodidad y el estilo son protagonistas en los looks de Zaira Nara durante sus vacaciones de verano (@zaira.nara)

Comodidad, versatilidad y un marcado sentido de la moda definen los looks de Zaira Nara durante sus vacaciones de verano.

Los looks destacados de Zaira Nara

Durante las jornadas de descanso, se inclina por una paleta cromática variada y prendas que privilegian la frescura y el movimiento. Entre sus elecciones centrales, los bikinis de triángulo en tonos como violeta, blanco y verde con detalles en contraste ocupan un lugar destacado.

Los bikinis de triángulo en
Los bikinis de triángulo en tonos vibrantes marcan tendencia en el repertorio de Zaira Nara (@zaira.nara)

El bikini violeta combinado con un short tejido blanco de tiro bajo es una de las imágenes más frescas y naturales de su repertorio vacacional.

Este look resalta por la sencillez y los pequeños detalles: el cabello suelto en ondas naturales y el esmaltado claro en las uñas refuerzan la idea de naturalidad y relax.

El uso de accesorios como
El uso de accesorios como pulseras rojas, collares finos y sombreros aporta toques personales a cada conjunto de la modelo (@zaira.nara)

No faltan las propuestas para ambientes de playa y pileta, donde la modelo apuesta por la funcionalidad sin dejar de lado la estética. El bikini blanco de triángulo, acompañado de una gorra beige con inscripción, se convierte en una propuesta ideal para los días al sol.

El conjunto se completa con una pulsera roja, un collar corto y accesorios prácticos, que añaden un toque de espontaneidad y dinamismo. Además, la gorra y las gafas de sol rectangulares subrayan el carácter funcional y desenfadado de su estilo.

La selección de gafas de
La selección de gafas de sol angulosas y gorra beige subraya el enfoque funcional y desenfadado de Zaira Nara (zaira.nara)

En los momentos de mayor intimidad o descanso en interiores, Zaira Nara opta por un bikini de triángulo verde con bordes violeta, atado en el cuello y la cadera. El look minimalista se realza con gafas de sol rectangulares oscuras y una pulsera fina roja en la muñeca izquierda.

El peinado con ondas naturales
El peinado con ondas naturales y los esmaltes claros refuerzan la imagen de naturalidad y relax en los días de descanso (@zaira.nara)

La noche y las ocasiones especiales encuentran su expresión en conjuntos que fusionan elegancia y comodidad. Un ejemplo es el conjunto de tres piezas en tonos tierra, formado por un bikini marrón, pantalón y bata larga de gasa negra translúcida.

El look se complementa con un sombrero de ala ancha negro y sandalias planas, logrando un aire bohemio y sofisticado.

Zaira Nara apuesta por prendas
Zaira Nara apuesta por prendas de punto grueso y colores vibrantes para las tardes frescas (@zaira.nara)

La funcionalidad también se aprecia en sus elecciones para salidas nocturnas o tardes frescas. Es el caso del suéter de punto grueso en color fucsia, combinado con un peinado de trenza larga y mechones sueltos en la parte frontal.

La elección evidencia la preferencia de Zaira Nara por prendas abrigadas y de textura marcada cuando baja la temperatura, sin renunciar a los colores vibrantes que resaltan sobre su piel bronceada.

Cada outfit de Zaira Nara
Cada outfit de Zaira Nara integra detalles pensados para adaptarse al clima, el ambiente y las actividades del verano (@zaira.nara)

En el ámbito de la moda urbana y relajada, la modelo recurre a una camiseta gris de manga corta, anudada a la cintura y dejando un hombro al descubierto.

El pantalón holgado de estampado camuflado y detalles animal print, ajustado con un cordón rosa, aporta dinamismo y modernidad, mientras las pulseras y collares discretos completan el atuendo al añadir un matiz lúdico y contemporáneo a la propuesta.

Los conjuntos de lino celeste
Los conjuntos de lino celeste y prendas de rayas realzan la elegancia relajada en los estilismos de Zaira Nara (@zaira.nara)

La elegancia relajada encuentra su máxima expresión en los conjuntos de lino celeste y en las prendas de corte amplio y rayas. Un chaleco sin mangas abotonado y un pantalón holgado, ambos en lino celeste, se combinan con un cinturón tejido en tonos marrón y beige con flecos y botas altas de gamuza oscura.

Camisas de lino y detalles
Camisas de lino y detalles personales, Zaira Nara se convierte en el ejemplo perfecto de cómo adaptar cada look al clima y la ocasión (@zaira.nara)

Por su parte, el conjunto de camisa y pantalón con rayas verticales azul celeste y blanco, con la camisa anudada en la parte delantera y la modelo descalza sobre la arena, evoca el desenfado veraniego y la libertad de movimiento. El peinado suelto y una pulsera fina en la muñeca aportan la nota final de sencillez y estilo.

El vestido floral en tonos
El vestido floral en tonos crudo, verde y amarillo es una de las elecciones más frescas para el desayuno al aire libre (@zaira.nara)

Otro de sus looks destacados es el vestido corto de manga corta en tono crudo con estampado floral en verde y amarillo, elegido para un desayuno al aire libre. El escote en V y los detalles fruncidos en la cintura crean una silueta favorecedora y ligera, ideal para ambientes rodeados de vegetación tropical.

Las gafas de sol angulosas negras y el cabello recogido con una cinta clara suman frescura y protección durante las horas más calurosas del día.

A lo largo de todos estos estilismos, la selección especial de accesorios y detalles personales es constante. Pulseras rojas, collares finos, sandalias planas, uñas esmaltadas en tonos claros y peinados que alternan entre ondas naturales, coletas o trenzas, demuestran que el estilo de Zaira Nara es, ante todo, funcional y adaptable.

Temas Relacionados

Zaira NaraModaVeranoVacacionesFamosasÚltimas noticias

Últimas Noticias

El cerebro se fortalece igual que un músculo: cómo la neuroplasticidad impulsa la salud cognitiva

La doctora Joanna Fong-Isariyawongse detalló a The Conversation de qué manera la exposición a estímulos novedosos, el sueño y el movimiento corporal inciden en el funcionamiento intelectual durante la adultez y permiten sostener la capacidad de adaptación del sistema nervioso frente a la rutina diaria

El cerebro se fortalece igual

El universo de looks de Flea, bajista de Red Hot Chili Peppers: cultura pop, colores vibrantes y estampados

El músico sorprende en cada aparición pública con prendas poco convencionales, combinaciones inesperadas y una identidad visual que refleja su espíritu creativo

El universo de looks de

Científicos impulsan el monitoreo de contaminación marina desde el espacio con tecnología satelital

Se trata de una base de datos abierta que reúne información óptica de desechos para mejorar su identificación

Científicos impulsan el monitoreo de

Alertan por olas de calor extremo a nivel global: casi 4.000 millones de personas estarán en riesgo en 2050

Científicos de la Universidad de Oxford advierten que regiones tradicionalmente frías y países del cinturón tropical deberán adaptarse con urgencia

Alertan por olas de calor

Un telescopio de la NASA explorará el centro de la Vía Láctea para revelar misterios de su origen y evolución

El proyecto enfocará casi el 75% de su misión principal de cinco años en tres estudios de alcance inédito, entre ellos un sondeo exclusivo sobre la región sobrepoblada de estrellas que rodea el centro galáctico

Un telescopio de la NASA
DEPORTES
Ángel Romero reveló detalles de

Ángel Romero reveló detalles de su llegada a Boca Juniors: cómo lo convenció Riquelme y el rol clave de su hermano Óscar

El TAS habilitó a los tres jugadores argentinos suspendidos por falsificar documentos: el club de Primera División que se beneficiaría

La increíble reacción del Colo Barco por el gol que le hicieron a su equipo pese al triunfo por 4-1: “Tenemos que jugar serio”

El tenis argentino retoma el calendario con acción en Sudamérica y Asia: quiénes juegan esta semana

De película: se entrenó con su nuevo equipo, pero antes de firmar contrato recibió otra oferta y se escapó de la concentración

TELESHOW
Gran Hermano Generación Dorada tiene

Gran Hermano Generación Dorada tiene fecha de estreno: cuándo será la vuelta del reality de Telefe

Yanina Latorre reveló la interna que existiría entre Chechu Bonelli y Facundo Pieres con sus ex: “Para qué salen estos dos”

El almuerzo de Willem Dafoe en José Ignacio antes de su visita a la Argentina

La palabra de Sofía Gala sobre las versiones de romance con Fito Páez: “Tenemos un vínculo muy profundo”

El elogio de Natalie Portman a Dolores Fonzi que revivió un escándalo de hace 20 años con Gael García Bernal en el medio

INFOBAE AMÉRICA

Represión en Irán: el régimen

Represión en Irán: el régimen detiene a manifestantes heridos en los hospitales como parte de la represión

El grupo terrorista Hezbollah amenazó con responder a cualquier ataque contra Irán: “Elegiremos cómo actuar”

Trump y Netanyahu dijeron que la siguiente etapa del acuerdo de paz en Gaza se centra en el desarme total de Hamas

El régimen chavista liberó a un adolescente condenado a 10 años por tener imágenes contra Maduro en su teléfono

Trump dijo que elevará los aranceles a Corea del Sur por el bloqueo legislativo al acuerdo comercial