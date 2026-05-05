Sociedad

Ajustaron los cuadros tarifarios del suministro de gas tras la bonificación del 25 por ciento

La resolución oficial estableció publicar los cuadros tarifarios, reflejar bonificaciones en las facturas y notificar a todos los subdistribuidores del área de concesión

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Un mujer sostiene en sus manos una factura de servicios - (Imagen Ilustrativa Infobae)
ENARGAS oficializa actualización tarifaria para el gas bajo el régimen de subsidios energéticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno publicó en Boletín Oficial los nuevos cuadros tarifarios para el gas luego de haber emitido una bonificación del 25 por ciento para los consumidores. La reciente medida incluye a las empresas Metrogas S.A. y Naturgy Ban S.A.

La medida, impulsada por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), establece que las compañías deberán ajustar su facturación conforme a los valores definidos en el anexo que acompaña la normativa publicada hoy junto con las resoluciones 480/2026 y 482/2026.

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El impacto de la decisión se extiende a hogares, comercios e industrias que reciben el suministro de gas distribuido por ambas empresas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sectores del conurbano bonaerense. A partir de esta medida, ambas empresas deberán reflejar en sus facturas el Precio Anual Uniforme (PAU), así como las bonificaciones vinculadas al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Estos beneficios están diseñados para mitigar el impacto de los incrementos tarifarios sobre los usuarios residenciales y segmentos sociales vulnerables, en línea con las políticas de asistencia energética fijadas por el Estado nacional.

Un mujer sostiene en sus manos una factura de servicios - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La aprobación de nuevos cuadros tarifarios abarca a las licenciatarias del gas Metrogas S.A. y Naturgy Ban S.A. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las resoluciones precisan que, si la entrada en vigencia de los nuevos cuadros tarifarios ocurre dentro de un período de facturación ya iniciado, se aplicarán las reglas establecidas en el Reglamento de Servicio de Distribución, según el Decreto N.º 2255/92 y sus modificaciones. Esto significa que, en esos casos, las boletas podrán reflejar tarifas diferenciadas para consumos realizados antes y después de la entrada en vigor de la normativa.

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Las empresas deberán, además, comunicar oficialmente la resolución a todos los subdistribuidores autorizados a operar dentro de su área licenciada. Ambas, tendrán un plazo de diez días para remitir al ENARGAS la constancia de haber cumplido con esta obligación, garantizando que todos los actores del sistema de distribución sean informados en tiempo y forma de las nuevas condiciones tarifarias.

Cuadros tarifarios actualizados

En el caso de METROGAS S.A., los valores fijados para el cargo fijo mensual y los cargos variables por metro cúbico consumido establecen distinciones entre subzonas y contemplan tanto los costos del insumo como el transporte y los adicionales normativos vigentes. Por ejemplo, para consumos de hasta 1.000 m³ anuales, el cargo variable por consumo se ubica en $135,13 para la Ciudad de Buenos Aires y $136,57 para la provincia de Buenos Aires. Este valor disminuye progresivamente para rangos superiores de consumo, reflejando una estructura escalonada que penaliza menos los mayores volúmenes consumidos.

El cuadro tarifario desglosa la composición de precios: el precio en el punto de ingreso al sistema de transporte es de $52,74 por m³, al que se le descuentan diferencias diarias acumuladas de $12,90 por m³, resultando en un precio neto de $39,84 por m³ incluido en el cargo variable. A esto se suman el costo de gas retenido ($2,21 por m³) y el costo de transporte ($64,79 por m³), que a su vez se distribuye entre distintas rutas y empresas transportistas, como TGS y TGN, y rutas desde Neuquén y Tierra del Fuego.

En el caso de Naturgy Ban S.A., el cuadro tarifario establece para los hogares con consumos de hasta 500 m³ anuales un cargo fijo de $1.540,66 y un cargo variable de $99,78 por cada metro cúbico consumido. Para rangos superiores hasta 1.000 m³, el cargo fijo asciende a $2.024,59 y el variable a $119,53 por m³, mostrando el esquema progresivo según el nivel de consumo. Los usuarios comerciales e industriales cuentan con cargos diferenciados y, en el caso de hospitales y entidades de bien público, se fijan valores específicos y sin impuestos, en línea con políticas de protección social.

El documento precisa la estructura de costos, que incluye el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, costos de transporte y valores adicionales normativos. Por ejemplo, el precio del gas en el punto de ingreso se define en $52,74 por m³, mientras que el costo de transporte suma $64,79 por m³, distribuido entre diferentes empresas transportistas según el origen de la ruta y el destino final.

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