Crimen y Justicia

Un niño de 4 años se intoxicó con cocaína en San Juan y detuvieron a su papá

Testigos narraron que el hombre se encontraba “muy alterado” cuando llegó al hospital con su hijo. La mamá del niño presentó una denuncia contra su ex pareja por lesiones en la cabeza del menor

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Vista frontal del Hospital Dr. Federico Cantoni bajo un cielo azul claro, con una moto blanca estacionada y árboles en primer plano
El Hospital Dr. Federico Cantoni en San Juan, donde un menor permanece internado tras intoxicarse con cocaína

La Policía detuvo al padre de un niño de 4 años que se descompensó en una plaza del departamento de Rawson, ubicado en el centro-sur de la provincia de San Juan, y debió ser internado. Luego, se confirmó que su cuadro fue consecuencia de una intoxicación por cocaína.

El hombre, identificado como R.M. —su identidad completa no se difunde para proteger al menor—, fue aprehendido este lunes por la mañana en su domicilio durante un allanamiento. Quedará bajo custodia hasta la audiencia de formalización prevista para el miércoles.

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Según informó el medio local El Tiempo de San Juan, el episodio se desencadenó el viernes a las 18:30, cuando el menor jugaba a la pelota en el barrio Licciardi, en Rawson. De manera repentina, perdió el conocimiento y su padre lo trasladó a un centro de salud, desde donde fue derivado al hospital departamental de Pocito.

Los estudios toxicológicos realizados en el nosocomio determinaron la presencia de cocaína en el organismo del menor, lo que activó de inmediato la intervención judicial.

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La pregunta que los investigadores aún no logran responder es de qué forma el niño tuvo contacto con la sustancia. Ese punto constituye uno de los ejes centrales del trabajo de la Unidad Fiscal de Instrucción de Violencia de Género (UFI CAVIG), a cargo del fiscal Alberto Martínez.

Al momento de llegar al hospital, testigos advirtieron que R. M. se encontraba “muy alterado”, conducta que quedó incorporada a la investigación. El imputado posee antecedentes delictivos, aunque no trascendieron detalles al respecto ni se confirmó si presenta un consumo problemático de estupefacientes.

La Justicia ordenó su detención este lunes
La Justicia ordenó su detención este lunes

Actualmente, el niño se encuentra fuera de peligro. En línea con el último parte médico al que accedió el medio local, su estado es “muy bueno” y se cree que podría recibir el alta durante las próximas horas. Tras la intervención de los organismos competentes, se dispuso que el menor quede bajo el cuidado de su madre.

La mujer se presentó durante el fin de semana para radicar la denuncia correspondiente. En su declaración, señaló que el menor presentaba lesiones visibles en la cabeza, dato que amplió el foco de la investigación hacia la posible existencia de otros hechos de violencia o negligencia.

La detención de R. M. se produjo precisamente tras esta denuncia. La UFI CAVIG busca determinar si el contacto con la cocaína y las lesiones físicas responden a un mismo contexto o a circunstancias distintas.

Lamentablemente, no es el primer hecho que se registra en los últimos meses, puesto que a principios de marzo identificaron cocaína en el organismo de una beba de dos meses en Rosario.

.El caso, reportado por el Hospital de Niños Víctor J. Vilela y confirmado por el director del centro, Eduardo Casim, tuvo un giro crítico cuando la madre de la menor, al conocerse los resultados de los análisis, la retiró del hospital y se dio a la fuga, dificultando la continuidad de la atención médica y la protección de la niña.

El episodio se desencadenó tras una denuncia de vecinos que alertaron sobre posible violencia familiar en el entorno de la beba. Según publicó el medio La Capital, la madre llevó a su hija al hospital, donde los exámenes toxicológicos detectaron la presencia de cocaína en la orina de la menor.

El director del hospital, Eduardo Casim, explicó que la presencia de cocaína en el organismo de la beba podría deberse al consumo materno y la posterior transmisión a través de la lactancia.

“Si el consumo es importante en el último período del embarazo, el recién nacido puede tener síntomas de abstinencia”, señaló Casim a La Capital. El pediatra remarcó los riesgos de la exposición prenatal y posnatal: el consumo de cocaína durante el embarazo puede provocar desde abortos espontáneos hasta severos problemas neurológicos, bajo peso al nacer y complicaciones en el desarrollo de órganos vitales.

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