Receta de tarta caprese, rápida y fácil

La receta de tarta caprese combina tomate, mozzarella y albahaca en una opción práctica y sabrosa para cualquier momento del año

Hay algo en la tarta caprese que enseguida transporta al verano argentino: el aroma fresco de la albahaca, el tomate jugoso y el queso fundido hacen pensar en almuerzos ligeros, picnics y comidas rápidas que no resignan sabor.

La versión tarta de la clásica ensalada caprese se volvió favorita en casas y rotiserías por su practicidad: se prepara en minutos y resulta ideal para llevar, compartir o resolver una cena liviana. Suele aparecer cuando el tomate está en su mejor momento, pero también es una opción fresca durante todo el año.

Receta de tarta caprese

La tarta caprese es una preparación salada y vegetariana, con base de masa para tarta, rellena de tomates, queso mozzarella y hojas de albahaca fresca. Se puede sumar huevo para dar cuerpo, y la masa puede ser comprada o casera, según el tiempo disponible.

Tiempo de preparación

Total: 45 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 30 minutos

Ideal para almuerzos ligeros o cenas rápidas, la tarta caprese destaca por su preparación sencilla y su frescura, recordando al verano argentino

Ingredientes

1 masa para tarta (criolla o de hojaldre)

400 g de queso mozzarella

3 tomates redondos grandes

1 atado chico de albahaca fresca

3 huevos

50 g de queso rallado (opcional, tipo reggianito)

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

Cómo hacer tarta caprese, paso a paso

Precalentar el horno a 180 °C (moderado). Lavar y cortar los tomates en rodajas finas; dejar escurrir sobre papel absorbente para evitar el exceso de líquido. Cortar la mozzarella en rodajas o cubos. Forrar una tartera con la masa y pinchar la base con tenedor. En un bol, batir ligeramente los huevos con sal y pimienta. Disponer una capa de tomates en la base, luego una capa de mozzarella y hojas de albahaca fresca lavadas y secas. Repetir el armado hasta terminar los ingredientes, reservando hojas de albahaca para el final. Volcar la mezcla de huevos batidos sobre el relleno y, si se desea, espolvorear con queso rallado. Rociar con aceite de oliva y llevar al horno durante 30 minutos, hasta que el relleno cuaje y la masa esté dorada. Retirar, dejar templar y decorar con el resto de la albahaca fresca antes de servir.

Esta versión vegetariana de la tarta caprese se elabora con masa de tarta, tomates frescos, mozzarella y hojas de albahaca, y puede llevar huevo para mayor cuerpo

Consejos técnicos:

Secar bien los tomates, evitar que la masa quede húmeda.

Usar mozzarella de barra, evitar exceso de agua.

No sobrecargar de relleno para que la tarta se cocine pareja.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 280 kcal

Grasas: 15 g

Carbohidratos: 20 g

Proteínas: 13 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días bien tapada. Se puede freezar hasta 1 mes, preferentemente cortada en porciones individuales.