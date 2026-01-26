Tendencias

Receta de tarta caprese, rápida y fácil

La clásica combinación de tomate, mozzarella y albahaca se transforma en un plato fácil de preparar, ideal para almuerzos ligeros, cenas prácticas y momentos de calor en todo el país

Guardar
La receta de tarta caprese
La receta de tarta caprese combina tomate, mozzarella y albahaca en una opción práctica y sabrosa para cualquier momento del año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay algo en la tarta caprese que enseguida transporta al verano argentino: el aroma fresco de la albahaca, el tomate jugoso y el queso fundido hacen pensar en almuerzos ligeros, picnics y comidas rápidas que no resignan sabor.

La versión tarta de la clásica ensalada caprese se volvió favorita en casas y rotiserías por su practicidad: se prepara en minutos y resulta ideal para llevar, compartir o resolver una cena liviana. Suele aparecer cuando el tomate está en su mejor momento, pero también es una opción fresca durante todo el año.

Receta de tarta caprese

La tarta caprese es una preparación salada y vegetariana, con base de masa para tarta, rellena de tomates, queso mozzarella y hojas de albahaca fresca. Se puede sumar huevo para dar cuerpo, y la masa puede ser comprada o casera, según el tiempo disponible.

Tiempo de preparación

  • Total: 45 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 30 minutos
Ideal para almuerzos ligeros o
Ideal para almuerzos ligeros o cenas rápidas, la tarta caprese destaca por su preparación sencilla y su frescura, recordando al verano argentino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 1 masa para tarta (criolla o de hojaldre)
  • 400 g de queso mozzarella
  • 3 tomates redondos grandes
  • 1 atado chico de albahaca fresca
  • 3 huevos
  • 50 g de queso rallado (opcional, tipo reggianito)
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta a gusto

Cómo hacer tarta caprese, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C (moderado).
  2. Lavar y cortar los tomates en rodajas finas; dejar escurrir sobre papel absorbente para evitar el exceso de líquido.
  3. Cortar la mozzarella en rodajas o cubos.
  4. Forrar una tartera con la masa y pinchar la base con tenedor.
  5. En un bol, batir ligeramente los huevos con sal y pimienta.
  6. Disponer una capa de tomates en la base, luego una capa de mozzarella y hojas de albahaca fresca lavadas y secas.
  7. Repetir el armado hasta terminar los ingredientes, reservando hojas de albahaca para el final.
  8. Volcar la mezcla de huevos batidos sobre el relleno y, si se desea, espolvorear con queso rallado.
  9. Rociar con aceite de oliva y llevar al horno durante 30 minutos, hasta que el relleno cuaje y la masa esté dorada.
  10. Retirar, dejar templar y decorar con el resto de la albahaca fresca antes de servir.
Esta versión vegetariana de la
Esta versión vegetariana de la tarta caprese se elabora con masa de tarta, tomates frescos, mozzarella y hojas de albahaca, y puede llevar huevo para mayor cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos técnicos:

  • Secar bien los tomates, evitar que la masa quede húmeda.
  • Usar mozzarella de barra, evitar exceso de agua.
  • No sobrecargar de relleno para que la tarta se cocine pareja.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 280 kcal
  • Grasas: 15 g
  • Carbohidratos: 20 g
  • Proteínas: 13 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días bien tapada. Se puede freezar hasta 1 mes, preferentemente cortada en porciones individuales.

Temas Relacionados

Receta de cocinaRecetas saladasNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

La próxima generación de los medicamentos contra la obesidad: estudian una terapia genética de una sola aplicación

Una compañía biotecnológica de Estados Unidos avanza en ensayos para evaluar si una infusión única puede reprogramar las células pancreáticas, mejorando la producción natural de esa hormona para ayudar a las personas a perder peso de manera sostenida

La próxima generación de los

¿El agua de la Tierra se originó por el impacto de meteoritos? Qué dice un nuevo estudio

Una investigación examinó muestras de polvo lunar recolectadas por las misiones Apolo para encontrar respuestas

¿El agua de la Tierra

Adiós a la cebolla: un reconocido chef español reveló sus secretos para hacer una tortilla de papas perfecta

El prestigioso cocinero andaluz agitó el eterno debate culinario con una propuesta diferente. Su método cautiva a seguidores y despierta controversia, impulsando la fama internacional de un clásico reinventado

Adiós a la cebolla: un

Por qué vivir cerca del mar, ríos o lagos mejora la salud física y mental, según la ciencia

Distintos estudios científicos señalan que la cercanía a entornos acuáticos favorece la calma, reduce el estrés y estimula el bienestar emocional. El contacto frecuente con el agua impacta de forma positiva en el cerebro y el cuerpo

Por qué vivir cerca del

La culpa que no se ve: por qué algunas personas no logran soltar lo vivido

Se trata de un malestar silencioso que se expresa en pensamientos repetitivos, tensión emocional y dificultades para habitar el presente. Comprender cómo opera permite abrir una nueva relación con la propia historia y con las decisiones tomadas

La culpa que no se
DEPORTES
Polémica en el Australian Open

Polémica en el Australian Open por la reacción de una tenista tras pegarle un brutal pelotazo a su rival en el rostro

El recuerdo de Peter Crouch a horas de una final con el Liverpool: “Tuve que elegir entre atropellar a Xabi Alonso o a Kuyt”

Las impactantes fotos del triunfo de los Patriots bajo una histórica nevada en Denver: enfrentarán a los Seahawks en el Super Bowl de la NFL

Arrancó la nueva era de la Fórmula 1: los equipos que salieron a pista, la bandera roja de Colapinto y los primeros tiempos

El debut del japonés Ryoga Kida en Argentinos Juniors: la gran carta de presentación que casi termina en gol

TELESHOW
La emoción de Juli Puente

La emoción de Juli Puente por su embarazo: “Siempre pensamos que algún día iba a pasar”

Christian Petersen mostró su recuperación al bajar una escalera a 20 días del alta médica: “Empezando de vuelta”

El gesto provocador de la China Suárez junto al actor chileno Pedro Fontaine: la foto

El lujoso regalo que Wanda Nara y Maxi López eligieron para su hijo Valentino y después desistieron: el motivo

El Oficial Gordillo vibra en Carlos Paz, entre la familia y su nuevo show: “Estamos en nuestro mejor momento”

INFOBAE AMÉRICA

El recuerdo de Peter Crouch

El recuerdo de Peter Crouch a horas de una final con el Liverpool: “Tuve que elegir entre atropellar a Xabi Alonso o a Kuyt”

“La hipótesis de la felicidad”: fragmento del nuevo libro del best seller Jonathan Haidt

Proponen gravar con IVA la venta legal de marihuana en Uruguay tras llegar a niveles récord en 2025

El secretario de Estado uruguayo circulaba con la licencia vencida, no respetó la señal de “Pare” y chocó a un motociclista

Por qué vivir cerca del mar, ríos o lagos mejora la salud física y mental, según la ciencia