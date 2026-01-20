Felicidad a los 40: por qué la curva en U es un mito, según expertos

Estudios recientes contradicen el mito de la crisis de la mediana edad y cuestionan su existencia como patrón universal en el bienestar emocional adulto (Imagen Ilustrativa Infobae)

La imagen de una persona que, al llegar a la mitad de su vida, revisa sus logros, cuestiona sus decisiones y busca un giro radical ha moldeado durante décadas el imaginario social sobre la mediana edad. La llamada crisis de la mediana edad se instaló como una etapa casi obligatoria de insatisfacción y replanteos profundos.

Sin embargo, investigaciones recientes divulgadas por Psychology Today desafían esta narrativa: cada vez más expertos sostienen que este fenómeno responde a un mito cultural, carente de respaldo científico universal. La supuesta “caída” del bienestar psicológico en la mitad de la vida podría ser solo una construcción social, más que una realidad comprobada.

Origen del concepto y evolución del debate

El término surgió a finales de la década de 1970, cuando la cultura popular difundió la idea de un descenso en la felicidad hacia la mitad de la vida adulta. Décadas de estudios no han logrado aportar pruebas concluyentes de que la llamada crisis de la mediana edad sea un fenómeno generalizado, según detalló Psychology Today.

En ese sentido, los datos sugieren que el bienestar psicológico varía según el contexto histórico, la región y factores individuales.

La llamada crisis de la mediana edad tiene fundamentos más culturales que científicos, según conclusiones publicadas por Psychology Today (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ejemplo relevante es la famosa curva en U, un modelo que postulaba una caída en la felicidad en la mediana edad y su repunte en la vejez. Esta propuesta, defendida durante años por el economista David Blanchflower, de Dartmouth College, y su colega Alex Bryon, de University College de Londres, fue cuestionada recientemente por los propios autores. En análisis publicados, ambos concluyeron que la “curva en U” no se sostiene de manera universal.

Los estudios más recientes, realizados con datos de 44 países y millones de participantes, demuestran que la supuesta caída de la felicidad es apenas una oscilación mínima, observable solo en algunas poblaciones occidentales industrializadas.

En varias encuestas, la diferencia entre los grupos de edad apenas alcanza una centésima de punto en escalas de cero a diez, lo que reduce la relevancia del fenómeno, según la investigación de Blanchflower y Bryon citada en Psychology Today.

En tanto, no se observan patrones uniformes en el bienestar a lo largo del ciclo vital. “Los países están por todas partes cuando se trata de mostrar cualquier tipo de tendencia universal” en la experiencia de felicidad, afirmaron los autores. Esto muestra que la felicidad a lo largo de la vida se configura de modo diferente según cada cultura y momento.

Factores sociales recientes y salud mental

Investigaciones con datos de 44 países revelan que la supuesta caída del bienestar en la mediana edad es mínima y no representa una tendencia global (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aspecto relevante de estos análisis es el impacto de factores sociales recientes, como la pandemia de COVID-19 y el aumento del uso de tecnología digital. Las encuestas entre 2020 y 2025 reflejan que la salud mental de los jóvenes se ha deteriorado en comparación con la de las personas mayores.

No obstante, Psychology Today señaló que la pandemia en sí no fue considerada una causa directa de este deterioro, según los datos presentados.

Además, los investigadores identificaron una correlación entre el uso de teléfonos inteligentes y redes sociales con ciertos indicadores negativos de salud mental en adolescentes y adultos jóvenes. Aunque algunos sugieren un vínculo causal, los autores advierten que estos hallazgos son mayormente correlacionales y dependen de numerosos factores contextuales y personales.

En cuanto a la metodología, la mayoría de las investigaciones revisadas se basan en encuestas transversales. Esto significa comparar diferentes grupos de edad en un momento específico, sin seguir la evolución de las mismas personas a lo largo del tiempo.

La unicidad de cada trayectoria vital desafía los patrones de edad o expectativas sociales en temas de adaptación y satisfacción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Psychology Today destacó que estas limitaciones dificultan extraer conclusiones tajantes, ya que la satisfacción vital y la capacidad de adaptación pueden variar significativamente incluso en periodos breves, de acuerdo con experiencias individuales y circunstancias externas.

Especialistas sugieren no confiar el bienestar a fórmulas o estadísticas generales. Reconocer que cada trayectoria vital es única permite abrir espacio a la satisfacción personal en cualquier etapa, sin estar supeditado a patrones de edad o expectativas sociales predefinidas, como concluyó el análisis publicado por Psychology Today.