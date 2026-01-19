Los beneficios del snack de fruta saludable que alivia el hambre durante el día

Dr. López Rosetti - Ciruelas pasas

Le recomiendo consumir ciruelas pasas. Las que comúnmente se conocen como pasas o ciruelas secas o deshidratadas. Hay varios tipos, elija la que más le guste, son ricas y fáciles de conseguir en cualquier almacén o dietética. ¿Por qué las sugiero? Porque son ideales por su perfil nutricional.

Aportan beneficios nutricionales muy significativos para esos momentos en los que aparecen las ganas de comer algo, ya sea como snack, colación a media mañana, a media tarde, o incluso como postre. Con una o dos basta.

Para empezar, las ciruelas pasas se conservan durante mucho tiempo. Puede guardarlas en el mismo frasco o envase en el que las compra, y se mantienen en buenas condiciones, lo que representa una gran ventaja.

Pero vayamos al aspecto nutricional. ¿Por qué considero que es un alimento valioso? Porque contiene mucha fibra, tanto soluble como insoluble. Las fibras solubles ayudan a mantener la glucosa en niveles adecuados. Aunque las ciruelas pasas son dulces, no provocan picos de glucemia. Ese es uno de sus grandes beneficios, resultado justamente de la fibra soluble.

Las ciruelas pasas son un snack saludable que aporta fibra, vitaminas y minerales esenciales para la dieta cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, las fibras insolubles, que no se disuelven en el intestino, aportan volumen y facilitan el tránsito intestinal, por lo que ayudan a reducir la constipación. Toda esta fibra favorece también a la microbiota intestinal.

Además, aportan vitaminas en cantidad considerable. Por ejemplo, la vitamina K, fundamental para el metabolismo óseo y para un buen mecanismo de coagulación. También vitaminas del complejo B, como la B6, que es esencial para el metabolismo energético celular y para el correcto funcionamiento del sistema nervioso central.

El magnesio está presente en buena cantidad; es necesario para la contracción muscular, el funcionamiento del corazón y el cerebro, y participa en muchos mecanismos metabólicos y bioenergéticos. También aportan hierro, que ayuda a la formación de sangre.

La fibra soluble e insoluble de las ciruelas pasas favorece el tránsito intestinal y contribuye a mejorar la microbiota (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, contienen polifenoles, que actúan como antioxidantes y antiinflamatorios, ayudando a disminuir la inflamación crónica de bajo grado. Como regulan la glucemia, generan saciedad y contribuyen a mantener un buen estado de ánimo. Recomiendo estos snacks de pasas. Espero que esta información le resulte útil e interesante.

Los beneficios de las frutas y verduras

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que una dieta saludable es esencial en la prevención de enfermedades no transmisibles como la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares (ACV) y el cáncer.

A pesar de estas recomendaciones, la tendencia global hacia el consumo de productos altos en calorías, grasas, azúcares y sodio ha incrementado debido a cambios en el estilo de vida y el auge de alimentos procesados.

La OMS recomienda consumir al menos 400 gramos diarios de frutas y verduras para prevenir enfermedades crónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la OMS, la ingesta diaria de 400 gramos de frutas y verduras –equivalente a cinco porciones– garantiza niveles adecuados de fibra dietética y ayuda a reducir el riesgo de sobrepeso, hipertensión, diabetes y enfermedades vasculares.

Incluir vegetales en todas las comidas, consumir frutas frescas como refrigerio y optar por productos de temporada forman parte de las sugerencias de la agencia internacional para mejorar la alimentación.

Desde el punto de vista nutricional, los vegetales ofrecen fibras, agua, minerales y vitaminas, componentes que, según especialistas, actúan como verdaderos medicamentos sin los efectos adversos ni contraindicaciones de los productos farmacéuticos convencionales.

Optar por verduras y frutas frescas en su presentación natural potencia el aporte de nutrientes y contribuye a mantener un peso saludable gracias a su bajo contenido de grasas y calorías.

* El doctor Daniel López Rosetti es médico (MN 62540) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Presidente de la Sección de Estrés de la World Federation for Mental Health (WFMH). Es autor de libros como: “Emoción y sentimientos” (Ed. Planeta, 2017), “Equilibrio. Cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos. Manual del usuario” (Ed. Planeta, 2019), “Recetas para vivir mejor y más tiempo” (Ed. Planeta, 2025), entre otros.