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La solución más simple para un hogar sin ruidos de vecinos empieza por alfombras y cortinas

Especialistas en interiorismo comparten recursos para mejorar la sensación de calma en casa con cambios accesibles, pensados para sumar confort y reducir molestias sonoras

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Ilustración en acuarela de un hombre en la cama, cubriendo sus oídos con almohadas. Ruidos de obras, música y un perro ladrando flotan a su alrededor.
Mejoras simples en la decoración ayudan a reducir el ruido y a crear un hogar más silencioso y relajante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ruido de los vecinos puede convertirse en una fuente constante de estrés dentro del hogar. Para combatirlo, expertos en decoración citados por House Beautiful recomiendan soluciones sencillas que ayudan a amortiguar los sonidos y mejorar el confort sin recurrir a reformas costosas.

Estas soluciones, recomendadas por especialistas en interiorismo, se pueden poner en práctica rápidamente y logran un resultado notable en el confort del hogar.

Alfombras, textiles y materiales blandos para reducir el ruido en casa

Un salón moderno con un sofá modular beige frente a una pared de madera oscura. Incluye una mesa de centro de cristal, una lámpara, una alfombra y un aplique de mármol.
Las alfombras gruesas amortiguan las pisadas y suavizan la reverberación en ambientes amplios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los materiales blandos y textiles juegan un papel clave para crear ambientes más silenciosos. Olly Cavner, director de operaciones en Essential Living, señala que existe la creencia incorrecta de que solo reformas costosas pueden marcar una diferencia en el aislamiento del ruido. En realidad, elementos como alfombras y tapicería pueden producir un efecto notable, según recogen desde el medio citado.

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Superficies duras como pisos de madera o paredes desnudas tienden a amplificar el eco en una habitación. Añadir más capas de tejidos ayuda a absorber el sonido y aporta además calidez visual.

Vista de un salón moderno con un sofá beige, mesa de centro de madera, y una consola con esculturas y un cuadro abstracto en la pared.
Las capas textiles reducen el eco y mejoran el confort auditivo en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sue Jones, cofundadora y directora creativa de OKA, destaca que las alfombras gruesas, los almohadas y los muebles tapizados contribuyen a reducir el eco y a absorber el ruido, generando espacios más relajantes.

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Johanna Constantinou, especialista en tendencias de interiores de Tapi Carpets & Floors, enfatiza que la alfombra ofrece una absorción superior al suelo duro para el ruido de pasos y otras actividades cotidianas.

Habitaciones, pasillos y salones resultan sitios ideales para sumar revestimientos más blandos bajo los pies. Una alfombra grande y de buena calidad puede reducir de manera significativa la reverberación y el ruido al caminar.

Cómo usar muebles y librerías para aislar el ruido

Una estantería de madera clara llena de libros de distintos tamaños, junto a una lámpara de lava naranja encendida, fotos enmarcadas y juegos de mesa.
Una librería contra una pared compartida suma masa y atenúa sonidos provenientes del otro lado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distribución del mobiliario influye también en el aislamiento acústico. Según el medio, Johannna Constantinou recomienda la biblioteca como una solución poco valorada ante vecinos ruidosos, especialmente cuando se sitúa contra una pared compartida.

Un mueble repleto de libros y objetos pesados ayuda a amortiguar los sonidos procedentes del otro lado, incrementando la densidad entre ambos espacios.

Pequeños ajustes para bloquear el ruido exterior

Un dormitorio luminoso con paredes paneladas claras, cama blanca, televisor, cuadro de mujer en caballo, sillón beige, mesa negra y planta verde junto a cortinas.
Los muebles tapizados ayudan a absorber sonido y aportan sensación de calidez visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las intervenciones simples pueden mejorar el confort acústico diariamente. House Beautiful señala que el ruido penetra con facilidad por rendijas en puertas, pisos y ventanas con sellos defectuosos.

Incorporar un burlete, colocar cortinas gruesas o sellar los marcos reduce la entrada de sonidos externos sin gasto elevado ni obras complejas. Estas medidas ofrecen beneficios inmediatos en el aislamiento.

Paneles acústicos y decoración mural para un hogar más silencioso

Un hombre de perfil con gafas instala un panel acústico gris en una pared blanca, junto a paneles verdes y azules. Viste camiseta negra y jeans.
Los paneles acústicos combinan absorción sonora con una estética moderna y cálida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia de los paneles acústicos ha ganado popularidad en los proyectos de interiorismo. Charlie Farrar, gerente de producto creativo en Naturewall, afirma en el medio citado que estos permiten disfrutar de tranquilidad y añadir estilo al mismo tiempo.

Estos paneles, hechos habitualmente de madera ranurada y fieltro acústico, absorben el sonido y aportan una sensación visual cálida, resultando ideales para dormitorios u oficinas en casa.

Farrar resalta que los paneles reducen los ruidos de fondo y dan un aire moderno. Constantinou subraya que los recursos decorativos como el tapiz mural, los lienzos grandes o cualquier pieza texturada en la pared también evitan el eco y dispersan las ondas sonoras, suavizando la percepción de vacío en las habitaciones.

Interior moderno con pared de madera y armarios azules, techo de hormigón y luces de riel, un jarrón blanco, y un cuadro amarillo con un plátano negro.
Los burletes y el sellado de marcos disminuyen filtraciones acústicas en puertas y ventanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cabecero tapizado colocado junto a una pared compartida en el dormitorio también cumple una función doble: aísla el ruido y agrega una terminación acogedora.

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