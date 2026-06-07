Brad Pitt e Inés de Ramón deslumbraron en París con outfits coordinados: su oda al lujo discreto

Brad Pitt e Inés de Ramón coordinan una paleta de tonos neutros y una elegancia veraniega durante la final femenina de Roland-Garros 2026 (REUTERS/Benoit Tessier)

Brad Pitt e Inés de Ramón volvieron a captar la atención en el mundo de la moda durante su más reciente aparición pública en la final femenina de Roland Garros 2026. La pareja, que mantiene una relación desde 2022, fue vista en el estadio Philippe-Chatrier de París, donde se disputó el decisivo partido.

El evento ofreció el escenario perfecto para que ambos desplegaran su estilo relajado y sofisticado.

Pitt eligió una camisa de algodón ligera en azul pálido, con las mangas arremangadas, combinada con pantalones anchos de lino beige y anteojos de sol tipo aviador de montura dorada y lentes azules.

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La pareja se sentó junto a Flea, bajista de Red Hot Chili Peppers, y su esposa, la diseñadora Melody Ehsani (REUTERS/Benoit Tessier)

En cuanto a accesorios, llevó un reloj y un anillo de sello dorado, consolidando su imagen de elegancia despreocupada.

A su lado, Inés de Ramón, diseñadora de joyas, optó por una campera de cuero plisada en tono oliva y un vestido largo color crema, bordado con detalles florales y mangas cortas con encaje.

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Sus accesorios incluyeron unos anteojos rosados, un reloj de oro rosa, pendientes de esmeralda, un collar con colgante a juego y un bolso Paddington de Chloé en tono crema.

El uso de tonos neutros y prendas ligeras facilitó una imagen armónica y relajada, adecuada tanto para la ocasión deportiva como para el clima.

Esta elección de vestuario evidenció una tendencia clara hacia la coordinación cromática y los tejidos frescos, que les permitió disfrutar del encuentro sin perder el toque de distinción que los caracteriza.

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El estilo se interpretó como una declaración de moda pensada pero libre de excesos, con especial atención a los detalles y la calidad de los materiales. El resultado fue un ejemplo de cómo la sencillez puede resultar en una apariencia llamativa y elegante.

El reloj Vacheron Constantin y el anillo de sello dorado refuerzan el giro clásico del estilismo masculino sin rigidez (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

La suma de detalles, como los pendientes de esmeralda y el bolso icónico de Chloé, reforzó una imagen cuidada pero espontánea. Este conjunto de decisiones estilísticas transmitió una sensación de complicidad y afinidad estética entre ambos, consolidando su estatus como una de las parejas mejor vestidas del momento.

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La atención a los detalles, la elección de materiales y la preferencia por los tonos neutros se posicionaron como las claves de este look, que equilibró comodidad, modernidad y elegancia.

Más looks de Brad Pitt e Inés de Ramón

Vestido translúcido con lentejuelas y bolso con flecos metálicos, el primer look de Inés de Ramón juega con brillo y movimiento a plena luz (REUTERS/Maja Smiejkowska)

En la premiere de F1: The Movie, Inés de Ramón llevó un vestido largo de tirantes gruesos, confeccionado en un tejido translúcido cubierto de lentejuelas plateadas y doradas, que crearon un efecto brillante bajo la luz natural. Llevó un bolso rectangular rígido del mismo tono con flecos metálicos, y su cabello suelto en ondas suaves enmarcó su rostro.

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Brad Pitt vistió un traje verde oscuro de dos piezas, cruzado y de textura marcada, con una camisa verde menta abierta en el cuello y sin corbata. Añadió anteojos de sol con montura dorada y zapatos de piel en tono burdeos.

Traje azul marino clásico con solapas anchas y camisa clara sin corbata, Brad Pitt mantiene una elegancia limpia y atemporal (REUTERS/Kylie Cooper)

En la segunda premiere de la película en Nueva York, De Ramón optó por un vestido largo en tono celeste claro, con escote halter profundo y una falda de gasa translúcida decorada con plumas. Llevó el cabello recogido en una coleta baja.

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Pitt lució un traje azul marino de corte clásico con solapas anchas y una camisa clara sin corbata. Sostuvo unas gafas de sol oscuras en la mano.

Conjunto de punto beige con falda larga y bolso blanco, el tercer estilismo de Inés de Ramón se apoya en lo minimalista y lo suave (Backgrid/The Grosby Group)

De Ramón usó un conjunto de punto beige compuesto por un suéter de manga corta y una falda larga, acompañado de un bolso de mano blanco y accesorios discretos durante una salida de pareja.

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Pitt eligió un conjunto de chaqueta y pantalón amarillo claro, con ribetes y bolsillos visibles, camiseta blanca y gafas de sol de montura metálica.

La salida más casual del dúo combina punto en crudo, hoodie blanco y shorts pata de gallo con sombrero tipo pescador y bolsos en tonos beige y taupe (The Image Direct/The Grosby Group)

En una salida casual, ambos salieron con atuendos informales. De Ramón vistió un conjunto de punto en color crudo, compuesto por un suéter oversize y pantalón ajustado, y llevó un bolso taupe cruzado y gafas oscuras.

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Pitt apareció con un hoodie blanco, pantalones cortos con estampado de pata de gallo en blanco y negro, sombrero tipo pescador blanco y anteojos de sol rectangulares, además de un bolso beige.