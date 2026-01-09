Tendencias

Por qué disfrutamos experiencias que nos asustan, según la neurociencia

Las montañas rusas o las películas de terror son algunos de los elegidos a la hora de activar mecanismos emocionales que promueven el bienestar y la adaptación, según investigaciones recientes en el campo de la psicología y la biología

Guardar
La paradoja del placer por
La paradoja del placer por lo aterrador combina explicaciones cerebrales y filosóficas sobre el miedo y el asombro - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La paradoja de disfrutar experiencias que provocan miedo, como el estremecimiento en una montaña rusa o el sobresalto en una sala de cine de terror, intrigó a filósofos y científicos durante siglos.

Un artículo publicado en Psychology Today sostiene que la explicación radica tanto en el antiguo concepto de lo sublime, desarrollado por autores como Longino, Edmund Burke e Immanuel Kant, como en los fundamentos cerebrales del miedo, analizados por el Instituto de Neurociencias Aplicadas.

En la tradición filosófica, lo sublime describe el deseo humano de vivir experiencias intensas y abrumadoras. Longino lo definió como una fuerza capaz de emocionar y elevar el espíritu, más allá de la belleza simple de una flor, presente en la grandeza de un roble o en la magnitud de un fenómeno natural.

El concepto de lo sublime,
El concepto de lo sublime, desarrollado por Burke y Kant, señala el valor emocional de experiencias intensas y extremas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este interés por las experiencias intensas tiene también una base neurocientífica. Un estudio publicado en Nature Human Behaviour en 2024 identificó una “firma mesocorticolímbica” del placer en el cerebro humano.

Es decir que, regiones como el núcleo accumbens, el pálido ventral, la ínsula y la corteza orbitofrontal muestran patrones de activación ante estímulos que combinan miedo y disfrute, como las montañas rusas o el cine de terror. Los autores señalan que estos circuitos permiten transformar el miedo en placer cuando la situación se percibe como controlada y segura

Edmund Burke profundizó en la diferencia entre belleza y sublimidad. Mientras la belleza implica suavidad y placer apacible, lo sublime se asocia con el poder y la inmensidad, acompañado por emociones intensas: asombro, terror y lo que Burke denominó “horror delicioso”. Según el artículo de Psychology Today, “mientras que lo bello da lugar a sentimientos de amor, placer y relajación, lo sublime da lugar a sentimientos abrumadores de asombro, terror y horror delicioso”.

La exposición controlada al miedo,
La exposición controlada al miedo, como en deportes extremos o el cine de terror, activa mecanismos cerebrales de autoconservación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fascinación por lo sublime solo resulta placentera en un entorno seguro. Deportes extremos, montañas rusas o películas de terror activan el miedo más primitivo, con la certeza de que no existe un peligro real. En estas circunstancias, la emoción supera el placer simple, al apelar al instinto de autoconservación.

La neurociencia contemporánea respalda esta percepción. Según Harvard Medical School, la amígdala desencadena la respuesta inmediata ante el miedo, pero es la corteza prefrontal ventromedial la que ayuda a regular y extinguir esas reacciones una vez que el cerebro reconoce la ausencia de peligro real. Esta interacción cerebral permite que el miedo controlado se convierta en una experiencia gratificante y de crecimiento emocional.

Immanuel Kant matizó el debate y propuso dos formas de lo sublime: el sublime matemático, vinculado a la contemplación de lo inmenso, y el sublime dinámico, asociado al poder arrollador de la naturaleza. Psychology Today destaca que Kant consideraba lo sublime un recordatorio de la capacidad de trascendencia moral y racional, al contrastar la pequeñez física con la grandeza de la libertad y el espíritu.

La tradición filosófica ve en
La tradición filosófica ve en lo sublime un medio de trascender la vida cotidiana y conectar con la grandeza de la naturaleza o el espíritu - (Imagen ilustrativa Infobae)

Hoy, lo sublime se experimenta en actividades como las montañas rusas, el salto en paracaídas o el terror en el cine. Los filósofos sostienen que quienes buscan estas experiencias persiguen el mismo asombro y estremecimiento de épocas pasadas, pero con la seguridad de estar a salvo.

Desde la neurociencia, el Instituto de Neurociencias Aplicadas explica que el miedo es una emoción ancestral esencial para la supervivencia. Ante una amenaza, el cerebro activa varias estructuras encabezadas por la amígdala, que dirige las respuestas automáticas de lucha o huida. El Instituto señala que, “la amígdala es la protagonista en esta respuesta, enviando señales a otras áreas cerebrales para activar respuestas de lucha o huida”.

Otras regiones, como la corteza prefrontal y el hipocampo, participan en el análisis de amenazas, la regulación emocional y la memoria de experiencias relacionadas con el miedo. El Instituto advierte que la exposición repetida al miedo puede modificar el cerebro a través de la neuroplasticidad, generando tanto adaptaciones positivas como riesgos de ansiedad o estrés.

La amígdala lidera la respuesta
La amígdala lidera la respuesta automática al miedo, mientras la corteza prefrontal y el hipocampo analizan y regulan las emociones - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según una revisión ampliamente citada de Nature Reviews Neuroscience, el procesamiento del miedo involucra una compleja interacción entre la amígdala, la corteza prefrontal y el hipocampo. Esta red cerebral permite que las emociones intensas, como el miedo, se regulen y, en contextos controlados, puedan transformarse en sensaciones placenteras o de aprendizaje emocional, lo que explica por qué las personas buscan voluntariamente experiencias que provocan miedo en entornos seguros.

La diferencia entre miedo controlado y miedo crónico reside en el contexto y la intensidad. Si la exposición ocurre en condiciones de seguridad y control, como en una atracción mecánica, puede favorecer el crecimiento personal y fortalecer la resiliencia emocional. Según la neurociencia, el cerebro utiliza la neuroplasticidad para adaptarse después de enfrentar situaciones temidas, lo que impulsa el desarrollo de nuevas capacidades emocionales.

Las perspectivas filosófica y científica avanzan en paralelo. Según la filosofía, el asombro suscitado por lo sublime conecta al ser humano con una dimensión trascendental y disruptiva. Por su parte, el Instituto de Neurociencias Aplicadas señala que comprender los mecanismos cerebrales del miedo permite regular esas emociones y aprovecharlas para el bienestar personal y social. Así, el miedo, lejos de ser solo una amenaza, se transforma en una oportunidad para la transformación personal.

Temas Relacionados

MiedoEdmund BurkeImmanuel KantInstituto de Neurociencias AplicadasNeurocienciaResiliencia emocionalNewsroom BUE

Últimas Noticias

Reinicio metabólico y ritmos circadianos: el plan que busca reactivar la quema de grasa sin dietas extremas

La estrategia desarrollada por cirujanos británicos plantea ajustes breves en la alimentación, el sueño y la actividad física para favorecer procesos biológicos claves vinculados al control del peso

Reinicio metabólico y ritmos circadianos:

“Apilamiento de dietas”, la tendencia que restringe la alimentación y compromete la salud

Este comportamiento, realizado generalmente sin control profesional, puede causar deficiencias nutricionales, afectar la calidad de vida y dificultar la detección de enfermedades, según advierten especialistas en salud y nutrición

“Apilamiento de dietas”, la tendencia

Cinco claves para un diálogo que fortalezca los vínculos e impulse relaciones auténticas, según un experto en comunicación

En su paso por el pódcast The Diary Of A CEO, el abogado y especialista Jefferson Fisher detalló cómo mejorar la calidad de los diálogos, fortalecer el entendimiento mutuo y construir relaciones personales y profesionales más auténticas

Cinco claves para un diálogo

Crean un material inspirado en el pulpo que cambia de color: sus múltiples usos, desde camuflaje a robótica

Es una innovación desarrollada por científicos de la Universidad de Stanford y otras instituciones de los Estados Unidos. Permite que una superficie artificial cambie su tono y textura en segundos

Crean un material inspirado en

La NASA suspendió la primera caminata espacial de 2026 por un sorpresivo incidente

Un contratiempo a bordo del laboratorio orbital obligó a la agencia a modificar el cronograma de actividades

La NASA suspendió la primera
DEPORTES
Las confesiones de Stéphane Peterhansel,

Las confesiones de Stéphane Peterhansel, el más ganador en la historia del Rally Dakar, tras su ausencia en 2025: “No extrañé la carrera”

La historia de amor entre Morena Beltrán y Lucas Blondel: los “prejuicios” a vencer, la mirada del plantel de Boca y la frase que anticipó el matrimonio

Conmoción en el fútbol argentino: un arquero sufrió un paro cardíaco en pleno entrenamiento

El posteo misterioso que destapó un escándalo de infidelidad que involucra a un equipo completo: “El ambiente es muy tóxico”

Se concretó la compra más cara de la historia del fútbol sudamericano: “Fue un gran esfuerzo”

TELESHOW
Barbie Vélez, en familia en

Barbie Vélez, en familia en Carlos Paz: “Trabajar con mi mamá me da un plus enorme”

Entre el mar y los afectos: el verano de Amalia Granata en Punta del Este

Así fue el tenso cara a cara de Maru Botana y Yanina Latorre en MasterChef Celebrity: “Espero que seas objetiva”

Las fotos de Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, en la playa: “Costa argentina, te amo”

La furia de Marixa Balli por un filoso comentario de Yanina Latorre: “Es fuerte cómo me minimiza”

INFOBAE AMÉRICA

Bebés y realidad extendida: cómo

Bebés y realidad extendida: cómo aprenden nuevas palabras sin un adulto presente

Cambios hormonales: cómo la transición a la menopausia impacta en el ánimo

El origen de la frase “no hay dos copos de nieve iguales” y el hombre que la hizo famosa

Rusia confirmó que atacó a Ucrania con un misil hipersónico Oreshnik en respuesta al supuesto ataque contra la residencia de Putin

El presidente de Corea del Sur viajará a Japón tras su encuentro con el líder chino Xi Jinping en medio de las tensiones regionales