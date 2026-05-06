Inseguridad amenaza con desalentar la atracción de turistas, advierten los hoteleros panameños

De enero a febrero de este año la llegada de turistas a Panamá registró un aumento de 15%, al compararlo con igual periodo del 2025. EFE/Bienvenido Velasco

Recientes hechos de delincuencia común en las calles de la ciudad de Panamá, a cualquier hora del día, mantienen en zozobra a los miembros de la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL), que expresó su preocupación ante esta situación cada vez más creciente.

Los delitos ya ocurren en zonas de alta circulación turística, por lo que advirtieron sobre las posibles repercusiones negativas que puedan tener en la percepción internacional del país.

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Hace unos días dos turistas fueron brutalmente asaltados por tres delincuentes a la supuesta salida de un hotel en la transitada Avenida Balboa, sin que fueron auxiliados por seguridad alguna, que en muchas ocasiones brilla por su ausencia.

Las imágenes del asalto se difundieron por diversas redes sociales.

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El gremio de hoteleros señaló que estos incidentes no solo afectan la seguridad ciudadana, sino que también inciden de manera directa en la imagen de Panamá como destino seguro, un atributo que según dijeron ha sido construido durante años mediante esfuerzos conjuntos entre el sector público y privado.

El turismo es altamente sensible a los temas de seguridad, reiteran los hoteleros. (Foto AP/Matías Delacroix)

“El turismo es altamente sensible a la seguridad. Cada evento de esta naturaleza tiene un efecto multiplicador que trasciende el hecho puntual, impactando la confianza del visitante, la reputación del destino y la competitividad frente a otros mercados de la región”, indicó la organización en un pronunciamiento.

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En este contexto, APATEL hizo un llamado respetuoso, pero firme a las autoridades panameñas para adoptar acciones inmediatas que refuercen la seguridad en el país.

Entre las medidas solicitadas destacan el incremento de la presencia policial preventiva en zonas turísticas, áreas hoteleras y puntos de alto tránsito de visitantes, así como el fortalecimiento de los mecanismos de inteligencia y la capacidad de respuesta oportuna ante incidentes.

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El sector hotelero reiteró además su disposición de colaborar activamente con las instituciones del Estado en la implementación de estrategias conjuntas que garanticen la seguridad tanto de nacionales como de extranjeros, subrayando que este es un elemento indispensable para la sostenibilidad del turismo.

Los hoteleros advirtieron que Panamá no puede permitirse retroceder en uno de sus principales activos: la confianza de quienes visitan el país, en un contexto global donde la seguridad se ha convertido en un factor determinante en la elección de destinos turísticos.

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Frank Ábrego, ministro de Seguridad Pública. Hoteleros reclaman una mayor seguridad en las calles panameñas. EFE/Carlos Lemos

De marzo a abril de este año el país experimentó un repunte en los hechos delincuenciales, cerrando el primer trimestre con 130 homicidios, de acuerdo con el Ministerio Público citado por medios de prensa.

Los hoteleros sostienen que hacen su esfuerzo para colaborar a mantener a flote la actividad turística. Recientemente rechazaron el Anteproyecto de Ley No. 131, que proponía la creación de una tasa de $10 para pasajeros en conexión en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, al advertir sobre sus posibles efectos adversos en la competitividad aérea y el desempeño del sector turístico.

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El gremio manifestó su “profunda preocupación” por la iniciativa, denominada “Tasa de Uso de Instalaciones Aeroportuarias en Tránsito” (TUIAT), al considerar que sentaría un precedente negativo al utilizar un sector estratégico como fuente de recaudación para fines ajenos a su sostenibilidad.

De igual manera, firmaron con la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa un convenio de cooperación interinstitucional orientado a fortalecer el sector turístico como motor clave del desarrollo económico y territorial del país.

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El acuerdo establece una hoja de ruta conjunta para promover la competitividad, la atracción de inversiones, la formación de talento humano y la consolidación de Panamá como un destino turístico sostenible y de alto valor.