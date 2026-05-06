Chiquita vuelve a ganar terreno en la producción bananera en Panamá

Las protestas de los trabajadores en 2025 dieron al traste con la actividad bananera en Panamá. REUTERS/Enea Lebrun

La actividad bananera en la provincia de Bocas del Toro, fronteriza con Costa Rica, se recupera, luego de que en julio de 2025 la empresa transnacional Chiquita decidiera cerrar sus puertas, debido las fuertes protestas protagonizadas por los trabajadores, que rechazaban una ley que reformaba el sistema de pensiones.

Los disturbios, según dijo la empresa en esa oportunidad, la obligaron a cerrar sus puertas e irse del país, despidiendo a más de 5 mil trabajadores, lo que afectó seriamente la economía de una provincia donde el mayor empleador es la industria bananera.

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Después de la firma de un memorándum entre el gobierno y la empresa, esta regresó, y ahora anuncia, en la voz del ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, que más de 5,000 trabajadores recuperaron sus empleos y que las exportaciones bananeras empiezan a recuperarse.

Uno de los puntos del acuerdo era la contratación inicial de unos 3,000 trabajadores para labores agrícolas de limpieza y recuperación, y posteriormente, una contratación adicional estimada de 2,000 obreros para las actividades de cosecha y empaque, dando prioridad a la mano de obra local.

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“La recuperación ha ido avanzando”, expresó Moltó, quien agregó que la empresa está nuevamente en producción, la planta empacadora trabaja doble turno y el empleo empieza a estabilizarse.

El 17% de los trabajadores antiguos y nuevos en la actividad bananera son mujeres. EFE/ Marcelino Rosario

El 17% de los trabajadores antiguos y nuevos son mujeres y el resto hombres, dio a conocer el ministro.

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Por años, el banano era el primer producto de exportación del país, pasando a representar en marzo de 2025 un 17.5%, pero que al cierre de ese año cayó a 7.5%.

Esto, de acuerdo con el funcionario, evidenció el impacto que tuvo sobre la actividad las protestas que duraron cerca de cuatro meses.

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En 2025 las exportaciones totales de Panamá cerraron en $980 millones, reflejando un incremento interanual frente a 2024, según cifras oficiales.

Se reiteró que antes del conflicto laboral, el banano se mantenía como el principal producto de exportación del país, luego de que a finales de 2023 se suspendieran los envíos de cobre tras el fallo de inconstitucionalidad contra la concesión de Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals.

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El ministro de Comercio e Industria de Panamá, Julio Moltó, aseguró que el banano va rumbo a recuperar su lugar en las exportaciones del país. EFE/ Carlos Lemos

Uno de los puntos más relevantes fue la baja en las exportaciones de banano, producto de la huelga de trabajadores, que afectó la producción y el despacho hacia mercados internacionales.

El banano empieza a recuperar su capacidad de exportación y su participación dentro de la canasta exportadora de Panamá, afirmó.

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Sobre el terreno el proceso de recuperación estuvo liderado por los ministros de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, y por el propio Moltó, quienes presidieron una conferencia de prensa para dar a conocer la buena nueva.

La actividad exportadora en general también comienza a recuperarse, a mostrar másdinamismo, y en la provincia de Herrera, por ejemplo, la empresa Potuga Fruit logró enviar a los Países Bajos, al Reino Unido y a Portugal un total de más de 280 contenedores de sandía, según el ministro de Comercio e Industrias.

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Esto generó más de 350 empleos directos e indirectos, que benefician sobre todo a los lugareños de las comunidades vecinas a donde opera la empresa.

En mayo de 2025 la transnacional Chiquita despidió a 6,500 trabajadores bananeros, en la provincia de Bocas del Toro. REUTERS/Enea Lebrun

Las exportaciones de bienes se están recuperando en un 22 a 23% en comparación con igual periodo del año pasado, afirmó el ministro, quien aseguró que esto muestra una tendencia al alza.

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El enfoque que tenemos y queremos dar de fondo, anotó Moltó, es el sostenimiento de la actividad productiva, fortaleciendo nuestra capacidad exportadora, generando oportunidades que reflejen estabilidad para la gente mediante el empleo, porque de eso se trata, que la gente tenga trabajo, estabilidad, y que el país siga avanzando.