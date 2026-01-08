Tendencias

Por qué el aburrimiento y el estrés alteran la percepción del tiempo, según un experto

La interacción entre emociones, motivación y procesos cerebrales determina cómo se experimenta el paso de las horas. Claves para mejorar el equilibrio personal en la vida diaria, de acuerdo con New Scientist

Sentir que las horas se escapan en la rutina diaria preocupa a muchas personas, según expertos en percepción del tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentir que las horas se escapan en la rutina diaria es una preocupación frecuente. La percepción del tiempo, sin embargo, puede transformarse para mejorar nuestro bienestar. Así lo sostiene Ian Taylor, psicólogo de la Universidad de Loughborough y autor de Time Hacks, quien afirma que replantear la relación con el tiempo puede reducir la presión y elevar la satisfacción personal, según explicó a New Scientist.

“Nuestra vivencia del tiempo es una percepción que da coherencia a la vida”, afirma Taylor. El especialista aclara que, a diferencia de la perspectiva física —que debate si el tiempo es una propiedad emergente o fundamental— él se centra en el sentido subjetivo: una experiencia que conecta los recuerdos con las metas futuras. Tal como detalla, el cerebro no posee un reloj interno localizado, sino que distintos procesos neuropsicológicos interactúan y construyen esa sensación de continuidad.

Mente, emociones y motivación

El psicólogo destaca que el sentido del tiempo surge de la interacción entre mente, cuerpo y emociones: “El reloj interno puede acelerarse o ralentizarse según empleemos nuestros recursos mentales y la atención prestada”.

El psicólogo explica que el sentido del tiempo surge de la interacción entre la mente, el cuerpo y las emociones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como ejemplo, relata: “Recuerdo cuando fallaron los frenos de mi auto y choqué. Tuve infinidad de pensamientos en menos de un segundo: desde cómo explicaría el accidente, hasta intentar cálculos para evitarlo. Aunque todo sucedió en un instante, sentí que podía ralentizar el tiempo”.

Taylor subraya que las emociones y la motivación influyen notablemente en la percepción temporal. “Si las personas se sienten tristes o enfadadas en un experimento, el tiempo parece ir más lento. Si están contentas, pasa más rápido. ‘El tiempo vuela cuando te diviertes’ es cierto”, explica a New Scientist.

Además, aclara que no solo la valencia de la emoción importa: “Un estado de alta activación tiende a ralentizar el tiempo, lo que explica por qué en situaciones extremas se expande y permite mayor claridad mental”.

Las investigaciones muestran que la motivación también modula la experiencia temporal. “Si deseamos que algo continúe, hablamos de motivación orientada al logro, y el tiempo se acelera. Si intentamos evitar algo —motivación de evitación—, el tiempo va más lento. Así me ocurrió en mi accidente: mi motivación era evitar el peligro”, indica Taylor.

Estrategias para transformar la experiencia del tiempo

Experimentos científicos confirman que la percepción del tiempo puede manipularse con estímulos visuales agradables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al cuestionarle si es posible manipular la percepción del tiempo, responde que los experimentos lo confirman. “Mirar una imagen agradable, como un pastel apetitoso, hace que el tiempo transcurra más rápido que al observar algo desagradable”, señala. Determinar la rapidez o lentitud depende, según él, de ocuparse en actividades deseadas o placenteras.

Muchas personas buscan ralentizar el día para reducir el estrés: “No recomendaría emplear estímulos negativos para conseguirlo. Lo fundamental es entender que no se trata de ‘tener más tiempo’ sino de dedicarlo a actividades valiosas”. Al tiempo que agrega: “Sentirse sin tiempo está más vinculado al sentido que damos a lo que hacemos, no a la cantidad de horas disponibles”.

El psicólogo comenta que en estudios sobre la actividad física, la sensación de tener poco tiempo para ejercitarse no coincidía con las horas libres objetivamente disponibles. “Lo importante es la calidad subjetiva de esas experiencias”, concluye.

Claves para una mejor relación con el tiempo

La experta Taylor destaca la importancia de asignar valor a las tareas para lograr una mayor satisfacción con el uso del tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre cómo mejorar la relación con el tiempo, Taylor aconseja atender al valor asignado a cada tarea. “Una buena relación implica llegar al final del día sin agotamiento, sin la impresión de haber perdido el tiempo y con una sensación positiva sobre uno mismo”, puntualiza.

Taylor también cuestiona la antigua idea de la fuerza de voluntad como un recurso limitado. “Ahora se reconoce que la fuerza de voluntad no se agota, sino que la disposición a ejercerla disminuye durante el día”, explica.

Por eso, recomienda dejar las actividades menos valoradas para la mañana y evitar tareas que demanden mucha fuerza de voluntad en la noche. Las actividades significativas pueden hacerse en cualquier momento, pues no requieren ese esfuerzo adicional.

Otro aspecto relevante, según Taylor, es que los beneficios inmediatos motivan más que las recompensas a largo plazo: “En el trabajo, los premios instantáneos resultan más efectivos que los diferidos. Lo mismo ocurre con el ejercicio o la dieta; para mantener la motivación, la recompensa debe ser próxima”.

La soledad bien gestionada, según investigaciones en confinamientos y expediciones extremas, potencia la autosuficiencia y el desarrollo personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas estrategias permiten transformar la experiencia subjetiva de estar ocupados. Para Taylor, “sentirse menos ocupado depende tanto de cómo nos sentimos como del calendario real. Al incorporar actividades valiosas, es más probable percibir el tiempo como suficiente, sin necesidad de vaciar la agenda”.

Soledad, tiempo muerto y bienestar

Ante el llamado “tiempo muerto”, Taylor diferencia entre este y la soledad positiva: “El tiempo muerto es entregarse a pensamientos negativos mientras se espera un bus o en el regreso a casa. Muchas personas, según los estudios, prefieren incluso experiencias desagradables antes que estar a solas con sus pensamientos”, relata.

Asimismo, añade que distraerse automáticamente con el teléfono móvil suele aumentar el aburrimiento. Sin embargo, aprender a convivir con el tiempo a solas puede ser beneficioso. “Las investigaciones sobre confinamiento o expediciones extremas muestran que, con las condiciones adecuadas, la soledad bien gestionada potencia la autosuficiencia y el desarrollo personal”, asegura.

En sus últimas declaraciones para New Scientist, Taylor resalta que los periodos de soledad consciente pueden fortalecer la creatividad y el equilibrio emocional. Si logramos prestar atención plena en esos momentos, en lugar de llenarlos con distracciones automáticas, obtenemos mayor claridad y bienestar.

