La tendencia del cuidado de la piel: el exceso de productos y consejos no profesionales pueden dañar la salud cutánea

Especialistas de Cleveland Clinic advierten sobre el riesgo de irritación e incluso empeoramiento de problemas cutáneos al seguir recomendaciones de redes sociales o inteligencia artificial sin consultar con un dermatólogo

La tendencia skinimalista en rutinas
Las tendencias más recientes en cuidado de la piel resaltan la simplificación de rutinas y el fortalecimiento de la barrera cutánea, de acuerdo con expertos de Cleveland Clinic.

Frente al crecimiento de recomendaciones no profesionales en redes sociales y de la inteligencia artificial, los especialistas sugieren reducir la cantidad de productos y optar por fórmulas científicamente respaldadas. Este enfoque busca evitar daños y lograr resultados duraderos.

Ingredientes claves y recomendaciones de especialistas

La esteticista Ashlyn Yanke, de Cleveland Clinic, explica que la prioridad actual consiste en preservar la salud de la barrera cutánea mediante productos suaves, sin fragancia, y el uso diario de protector solar de banda ancha con FPS 30 o superior. En casos de sequedad o daño, se recomienda comenzar la rutina con un limpiador suave y continuar con un sérum hidratante como el ácido hialurónico, que revitaliza y refuerza la protección cutánea.

Entre los ingredientes destacados, la vitamina C sobresale por su eficacia frente a la hiperpigmentación y la protección contra la pigmentación. El ácido hialurónico hidrata y mejora la textura, mientras que las ceramidas —presentes en aproximadamente el 50% de la epidermis— mantienen la integridad de la barrera y previenen la pérdida de hidratación. “Las ceramidas ayudan a proteger la piel de los factores ambientales estresantes y a prevenir la pérdida de hidratación”, afirmó Yanke, destacando su aporte frente al daño solar y el envejecimiento.

Proteger la barrera cutánea con
La niacinamida favorece la luminosidad y estimula la formación de queratina, lo que reduce la inflamación y previene brotes o irritaciones, especialmente en pieles sensibles.

Para el cuidado antiedad, el ácido glicólico y el retinol continúan siendo preferidos por su eficacia para suavizar arrugas y mejorar la apariencia. “Mucha gente se preocupa por el envejecimiento. A menudo es el principal problema que la gente quiere abordar y obtener los mejores resultados”, señaló la especialista.

Skinimalismo y skinificación: menos pasos, mayor efectividad

El fenómeno del skinimalismo promueve racionalizar la rutina, alertando sobre el riesgo de irritación al emplear numerosos productos. Los expertos de Cleveland Clinic indican que, para una rutina sencilla, basta con limpiar el rostro con un producto suave por la mañana y la noche, aplicar crema hidratante diaria y usar protector solar, evitando cosméticos agresivos.

El ácido hialurónico, la vitamina
La tendencia de la skinificación incorpora fórmulas multifunción, como cremas hidratantes con color y activos como ácido hialurónico o filtros solares, con el objetivo de reducir pasos y maximizar la eficacia.

Ante la introducción de nuevos productos, se recomienda realizar una prueba cutánea para descartar reacciones adversas. Consultar con un dermatólogo antes de incorporar nuevos cosméticos es otro consejo para evitar riesgos innecesarios.

Probióticos, postbióticos y nuevas fronteras en el cuidado cutáneo

Entre las novedades emergentes destaca la inclusión de probióticos y postbióticos tópicos en los productos skin care. Según Cleveland Clinic, estos componentes equilibran el pH y favorecen un microbioma saludable, lo que puede beneficiar a personas con dermatitis atópica, acné, psoriasis o rosácea.

La niacinamida destaca por su
Los productos con enzimas, péptidos, proteínas y ácidos grasos de cadena corta —propios de los postbióticos— buscan reforzar la barrera cutánea y respaldar el ecosistema natural de la piel. Es imprescindible contar con la aprobación de un dermatólogo, sobre todo en casos de antecedentes de enfermedades dermatológicas.

El riesgo de seguir consejos provenientes de inteligencia artificial o influencers preocupa especialmente a Cleveland Clinic. Yanke advierte que cada piel reacciona de manera distinta y que las recomendaciones generalizadas de fuentes no profesionales pueden provocar irritaciones o empeorar problemas existentes. Por ello, conocer el propio tipo de piel resulta esencial antes de probar nuevos ingredientes o modificar la rutina.

Cleveland Clinic advierte sobre los
La recomendación de Cleveland Clinic subraya la importancia de actuar con prudencia: en presencia de dudas sobre el cuidado de la piel —en particular en personas con historial dermatológico o piel sensible—, el acompañamiento profesional resulta esencial para preservar la salud cutánea y evitar complicaciones.

