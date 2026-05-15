Guatemala: El Ministerio de Ambiente impone sanción histórica a una compañía por contaminación en Santa Rosa

El Ministerio de Ambiente impuso una multa de Q541.669 a la empresa Impoplastic por daños ambientales en Santa Rosa. (Fotografía:Diario de Centroamérica)

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) impuso una multa de Q541.669, ordenó la suspensión temporal de actividades y presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra la empresa Impoplastic, por graves daños ambientales detectados en sus instalaciones ubicadas en la carretera a la aldea Jumaytepeque, en Nueva Santa Rosa, Santa Rosa.

La sanción responde a irregularidades comprobadas tras una denuncia ciudadana, incluyendo contaminación del aire y del suelo, así como el riesgo directo para las comunidades cercanas, según informó el MARN en un comunicado.

PUBLICIDAD

La investigación oficial comprobó que la empresa acumulaba, dispersaba y quemaba desechos sólidos a cielo abierto, incluyendo desechos de rastro. Esta práctica generó lixiviados, malos olores y proliferación de plagas.

El MARN aseguró que estas condiciones incumplen los requerimientos ambientales exigidos y exponen a los habitantes de la zona a peligros sanitarios.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la cartera ambiental, la multa de Q541.669 representa una de las sanciones más elevadas impuestas recientemente a una compañía en la región.

Además, se identificó que Impoplastic brindaba el servicio de recepción de desechos sólidos a terceros, actividad no contemplada en los permisos otorgados por su licencia ambiental. La empresa había sido notificada en 2023 sobre compromisos ambientales particulares que, según la inspección, incumplió de manera reiterada.

PUBLICIDAD

“La imposición de la medida precautoria busca garantizar que la empresa elimine las causas de la contaminación identificada y evitar que los impactos negativos al ambiente y la salud de las comunidades se agraven”, resaltó el Ministerio.

El seguimiento de la denuncia incluyó la presentación formal de una querella ante el Ministerio Público, pidiendo la investigación y aplicación de las sanciones legales correspondientes contra quienes resulten responsables.

PUBLICIDAD

El MARN enfatizó que “estas acciones reafirman el compromiso del MARN de asegurar que las empresas cumplan con las acciones necesarias para evitar daños al medioambiente y a las comunidades cercanas, así como que se cumpla con lo que estipula la ley”.

Imposición de sanciones y suspensión de actividades por contaminación en Santa Rosa

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales detalló que las medidas buscan prevenir futuros impactos negativos y exigir a Impoplastic la corrección inmediata de las infracciones detectadas. La suspensión temporal de operaciones seguirá vigente hasta que se verifique la eliminación de las causas que motivaron la intervención estatal.

PUBLICIDAD

La localización de la empresa, junto a la carretera a la aldea Jumaytepeque, la sitúa en una posición de influencia directa sobre diversas comunidades rurales. Según el MARN, la proliferación de plagas y la contaminación por desechos sólidos y líquidos en la zona constituyen un riesgo sanitario y ambiental persistente, lo que motivó la rapidez y severidad de las acciones legales y administrativas adoptadas.

La sanción contra Impoplastic constituye un precedente importante para la responsabilidad empresarial frente a denuncias ambientales en Santa Rosa, conforme lo refleja el comunicado oficial del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

PUBLICIDAD

Ambiente sanciona a la hidroeléctrica Pasabién por incumplimiento ambiental

Recientemente, el Ministerio de Ambiente también sancionó con Q276 mil 789.34 a la hidroeléctrica Pasabién en Zacapa por incumplir los compromisos ambientales establecidos desde la autorización de sus operaciones en 1995.

La medida implica la notificación al Ministerio de Energía y Minas, instancia que analizará si corresponde mantener la licencia de operación de la compañía, en un contexto de creciente presión institucional para fortalecer la fiscalización ambiental en Guatemala, según información oficial publicada por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

PUBLICIDAD

Los incumplimientos detectados afectan tanto los requisitos legales de la empresa como la vida cotidiana de varias comunidades aledañas, según el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales(Marn).

Frente a la resolución administrativa, la hidroeléctrica Pasabién presentó un recurso de revocatoria, aunque la entidad advirtió: el cumplimiento de la normativa ambiental vigente no cesa con el pago de la multa y debe atenderse de forma independiente.

PUBLICIDAD

La decisión forma parte de la tendencia de endurecimiento de las sanciones ambientales en Guatemala. Desde septiembre de 2025, el propio Marn incrementó la severidad de las multas y dictó penalizaciones inmediatas para quienes incumplan requisitos como la licencia ambiental.

Estas penalizaciones parten de Q5,000 y pueden alcanzar Q100,000 si las infracciones se agravan, según datos recientes del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

El caso de Pasabién no es único dentro del sector hidroeléctrico. En febrero de2026, otra hidroeléctrica de Zacapa recibió una sanción superior a Q270,000 por motivos similares. Las sanciones pueden superarlos Q500,000 en situaciones calificadas como graves.

Durante 2024, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales resolvió más de 670 denuncias ambientales y presentó 81denuncias penales ante el Ministerio Público por posibles delitos ambientales, lo que significó un incremento del 42% en relación con el promedio anterior, según el balance institucional.

Las principales acciones de fiscalización se han orientado al manejo de desechos sólidos, el control de lixiviados y a la exigencia de cumplimiento de instrumentos legales y técnicos para la protección ambiental.

Las medidas disciplinarias aplicadas abarcan desde multas económicas hasta la suspensión precautoria de las actividades de los responsables cuando los daños se consideran graves, además de la posibilidad de remitir denuncias penales al Ministerio Público.