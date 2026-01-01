Netflix corrigió un error en “Stranger Things 5″ que casi pasa desapercibido

La corrección fue realizada de forma discreta, sin que hubiese un comunicado oficial de Netflix (Captura de video/Netflix)

En la víspera del estreno del esperado final de Stranger Things, un curioso hallazgo se convirtió en tema de debate entre los seguidores de la serie y obligó a Netflix a intervenir de forma silenciosa.

El error de continuidad, que pasó desapercibido para la mayoría de espectadores, fue detectado en el episodio 7, titulado The Bridge. Mientras Holly Wheeler (Nell Fisher) intenta escapar de uno de los Pain Trees de Vecna (Jamie Campbell Bower), la cámara capta un detalle en su brazo.

Justo en el momento exacto en que la niña logra romper la materia orgánica que la tiene prisionera, se distingue un logo de Under Armour a la altura de la muñeca, en la manga de su camiseta.

Los seguidores más minuciosos hicieron algunos cálculos y encontraron que Under Armour fue fundada en 1996, casi una década después del período en el que transcurre Stranger Things, ambientada a mediados de los años 80.

La escena pasó casi desapercibida en su estreno, pero se viralizó rápidamente tras ser señalada en redes sociales. (Captura de video/Netflix)

El error que, solo se muestra por un par de segundos, se hizo viral ya que la serie se ha destacado históricamente por su fidelidad estética a la época, desde el vestuario hasta los objetos cotidianos que aparecen en pantalla.

Mientras algunos fans reprocharon la falta de minuciosidad en la edición, otros optaron por el humor y compararon lo ocurrido con el famoso incidente de Game of Thrones: la vez que un vaso de Starbucks se “coló” en el montaje de una escena.

La reacción de Netflix no tardó mucho tiempo en llegar. Según comentaron suscriptores y fans de Stranger Things, en los últimos días ya no aparecía el “polémico” logo. La escena fue editada y la prenda de Holly pasó a verse como una manga negra lisa, sin marcas visibles.

Netflix editó la escena y eliminó el logo tras las críticas de los fans más atentos.(Captura de video/Netflix)

La cuenta regresiva hacia el final

La temporada 5 de la serie emblema de Netflix fue preparada como un lanzamiento en tres partes. Solo quedaba un episodio pendiente, tras el estreno de los dos primeros volúmenes en noviembre y el día de Navidad, respectivamente.

El capítulo final, The Rightside Up, tiene una duración de 2 horas y 8 minutos y se estrenó de manera simultánea en Netflix y en salas de cine seleccionadas, el 31 de diciembre en Estados Unidos y el 1 de enero en el Reino Unido.

A lo largo de los primeros siete episodios, la temporada ha revelado información crucial sobre el Upside Down, presentado ahora como una especie de agujero de gusano que conecta la Tierra con El Abismo, el lugar donde habitan Vecna y el Mind Flayer.

La historia se encamina hacia un intento final del grupo por destruir este “puente” y detener definitivamente la amenaza.

La serie se despide tras casi una década como uno de los mayores fenómenos de streaming (Netflix)

Como es habitual antes de un cierre tan esperado, las teorías sobre quiénes sobrevivirán al final de la serie se multiplicaron.

Entre los nombres más mencionados aparecen Steve Harrington, Eleven, Jim Hopper e incluso Will Byers, cuyo rol ha cobrado nueva importancia en esta temporada por su conexión con la mente de Vecna.

Sin embargo, los creadores Matt y Ross Duffer han intentado calmar a los fans. Ellos insisten en que Stranger Things no replicará “una boda roja”, con muertes sangrientas, al estilo de Juego de Tronos.

“Creo que en el final suceden algunas cosas muy sorprendentes, pero no pretendemos impactar ni molestar a nadie. Espero que, cuando la gente llegue al final, sienta que lo que ocurre es inevitable y que no resulte doloroso, sino satisfactorio. Ya veremos. Pero en cuanto al destino de Steve, no lo sé. No puedo decirlo. Sería el siguiente paso lógico. Cada vez le pegan más y más. La única forma de ir más allá sería la muerte. (Risas)”, dijo Matt a The Hollywood Reporter.