Qué dice la crítica del final de “Stranger Things”

La despedida de la serie de Netflix deja opiniones mixtas entre la crítica especializada

Netflix comparte el último adelanto del episodio final de Stranger Things

Las aventuras de los héroes de Hawkins culminaron este 31 de diciembre con el capítulo 8 de la temporada 5 de Stranger Things. Había mucho en juego con el desarrollo de la historia, dada la gran base de fans que ganó la serie desde su estreno en 2016.

Con el estreno del episodio “The Rightside Up”, ya circulan varias reseñas de la crítica especializada. Mientras algunos medios celebraron el cierre emocional y el respeto por los personajes, otros cuestionaron la falta de riesgo, la confusión de su mitología y el peso excesivo del espectáculo sobre la narrativa.

La reseña más entusiasta fue la de Collider, que calificó el episodio como un final a la altura del fenómeno. Para el medio, este fue el mejor capítulo de toda la temporada 5.

Según esta crítica, el extenso metraje —más de dos horas— juega a favor del relato, ya que permite cerrar los arcos de todos los personajes. También destacan el destino de Eleven, que proporciona “el golpe emocional más grande del episodio”, aunque el final abierto —con la posibilidad de que haya sobrevivido— permite que “el público elija su propia verdad”.

El enfrentamiento definitivo con Vecna
El enfrentamiento definitivo con Vecna y el Mind Flayer fue el clímax del capítulo 8 (Créditos: Netflix)

Entre las debilidades del capítulo, Collider menciona que la subtrama militar “sigue siendo aburrida hasta el final” y que algunas falsas muertes resultan innecesarias, aunque aclara que estos detalles “importan poco frente a una batalla final emocionante y un cierre que se siente completo”.

Mucho más crítico fue The Independent, que otorgó tres estrellas sobre cinco y sostuvo que la serie “perdió su rumbo en un laberinto de tonterías de ciencia ficción”. Para el diario británico, Stranger Things pasó de ser “una brillante e influyente historia de crecimiento” a convertirse en “otra aventura más de CGI, golpes y monstruos”.

La reseña subraya lo importante que era esta temporada, considerando una ausencia previa de tres años. Sin embargo, el resultado es, para el medio, narrativamente confuso.

“Incluso con el final a la vista, la serie es peligrosamente difícil de seguir”, afirma, y enumera preguntas sin resolver sobre el Upside Down, Vecna y la relación entre los distintos villanos.

La música volvió a ser
La música volvió a ser protagonista en el cierre, con canciones icónicas de Prince, David Bowie e Iron Maiden. (Créditos: Netflix)

Aun así, The Independent reconoce que el gran acierto histórico de la serie siempre fue “su reparto”, incluso por encima que su escritura.

En este desenlace, destacan las interpretaciones de Winona Ryder, David Harbour y Jamie Campbell Bower, cuyo Vecna “eleva la calidad del final”.

El balance es agridulce: “Es una pena que esta quinta temporada se haya desviado tanto del trabajo de personajes que definió a la serie”.

Demasiado “seguro”

La revista Empire también otorgó tres estrellas y definió el episodio final como “grande, emotivo e impecablemente realizado”, pero criticó su falta de audacia.

Para el medio, los Duffer entregaron un desenlace “tan cómodo que parece diseñado algorítmicamente para molestar a la menor cantidad de espectadores posible”.

La falta de explicaciones claras
La falta de explicaciones claras sobre el Upside Down fue uno de los puntos más criticados por The Washington Post. (Captura: Netflix)

Aquí se cuestiona la escasa cantidad de muertes y consecuencias reales, pues los personajes “salen de peligros terribles sin siquiera un rasguño”, lo que resta peso dramático al clímax.

Pese a ello, Empire elogia la música, las actuaciones en los momentos silenciosos y la forma en que la serie aborda el paso a la adultez. “Los hermanos Duffer entienden realmente el poder de las historias de crecimiento”, señala la reseña.

Por otro lado, para The Washington Post, el final de Stranger Things apuesta decididamente por la emoción antes que por la coherencia mitológica.

El diario destaca que los últimos 45 minutos del episodio se centran en mostrar cómo quedan los personajes 18 meses después de la derrota final, con un tono que va “de lo conmovedor a lo empalagoso”. Sin embargo, advierte que quienes esperaban respuestas claras sobre el lore del desollamentes y el abismo “probablemente se sintieron decepcionados”.

La doble faceta de Vecna
La doble faceta de Vecna y Henry Creel permitió a Jamie Campbell Bower mostrar un registro valioso para sostener el episodio final (Créditos: Netflix)

Aun así, el medio coincide en que el uso de la nostalgia, la música y los flashbacks funciona. “Aprovechó nuestra nostalgia, no solo por los años 80, sino por los nueve años que llevamos viendo la serie”, apuntó el medio.

La temporada 5 de Stranger Things (que incluye sus tres volúmenes) tiene actualmente una calificación promedio de 86% a favor en la plataforma Rotten Tomatoes. Los ocho episodios ya están disponibles en Netflix.

